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Bublik1
Для чего нужно смотреть на год выпуска смартфона, и почему некоторые телефоны лучше не покупать
Если вы купили смартфон, жизненный цикл которого подходит к концу, то это не сулит вам ничего хорошего

Несмотря на то, что количество конкурентов на российском рынке мобильных телефонов продолжает расти, Xiaomi остаётся одним из лидеров, удерживая позиции за счёт высокого рейтинга среди пользователей и кажущихся многим выгодных цен. За последние годы все крупные компании подняли цены на свои смартфоны, но в данном случае нет ничего удивительного. Спрос на чипы по всему миру растёт, а отсутствие конкурентов увеличивает аппетиты тайваньской TSMC. Возможно, когда материковые китайские компании освоят актуальные технологические нормы, мы перестанем фиксировать рост стоимости в каждом новом поколении. Ну а пока предпосылок для снижения цен на смартфоны нет. Если сравнивать Xiaomi с Samsung и Apple, то всё кажется не таким критичным, ну а эксперты рекомендуют обращать внимание не только на цену, но и на год выпуска того или иного гаджета. 

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Например, вы обнаружили на полке несколько аппаратов, принадлежащих к одной линейке, но выпущенных с разницей в 1 или даже 2 года. Стоимость самого старого не сильно отличается от новинок, а неспешное внедрение более скоростных процессоров и вовсе делает аппараты похожими. Производительность увеличивается медленно, а порадовать может только технология быстрой зарядки. Если не обращать внимания на год выпуска, то можно попасть впросак, ведь одна из ключевых характеристик современных смартфонов – это безопасность. Интернет переполнен мошенниками, а использование завершивших свой жизненный цикл телефонов грозит самыми неприятными последствиями. Опасаться, что вас взломают в первые же минуты после посещения популярных сайтов, не следует, но риски потери данных у старых аппаратов выше. Например, вы можете стать лёгкой наживой для мошенников, промышляющих в общественных беспроводных сетях. В этом случае можно лишиться не только личных данных и переписки, но и потерять деньги, находящиеся на банковских счетах. Прорваться так далеко могут только профессионалы, но рисковать всё же не стоит. 

Сегодня мы поговорим о том, какие бывают прошивки, и на что стоит обращать внимание. Обойдёмся без слишком дорогих телефонов, остановившись на наиболее популярной серии Redmi Note. Важно помнить, что вся эта информация актуальна и для других аппаратов на операционной системе Android. Итак, в магазинах сегодня можно встретить Redmi Note 13 Pro, продажи которого начались в начале 2024 года, а также Redmi Note 12 Pro, появившийся в рознице в 2023 году. Визуально и технологически перед нами почти неотличимые друг от друга аппараты, но на самом деле это не так. Смотрите, Redmi Note 13 Pro в 2025 получит следующую версию операционной системы HyperOS на базе Android 15, а после в 2026 ещё и Android 16. Финальное обновление безопасности на телефон поступит в сентябре 2027 года, а значит владельцам предлагается довольно длительный срок официальной поддержки. А вот Redmi Note 12 Pro ничем таким похвастать не может. Предполагается, что в 2025 он получит HyperOS на базе Android 15 и завершит жизненный цикл осенью 2026 года. Таким образом купивший сегодня Redmi Note 12 Pro пользователь сознательно сокращает время получения официальных обновлений безопасности. 

Но и это ещё не всё, ведь в продаже можно встретить Redmi Note 11 Pro, стоимость которого всего на несколько тысяч ниже, чем просят за Redmi Note 13 Pro. Оба телефона следует обходить стороной, ведь жизненный цикл Redmi Note 11 Pro завершится в начале 2025 года. Согласитесь, что довольно глупо экономить пару тысяч рублей, но получить заведомо устаревший аппарат. При этом следует также различать версии прошивок. Некоторые российские пользователи в попытке сэкономить покупают мобильные телефоны с рук у перекупщиков. Ну а эти ребята заказывают устройства на китайских площадках, где они стоят дешевле. Нередко смартфоны не имеют русского языка, получив только англо-китайскую прошивку China ROM (CN). В лучшем случае вам поставят кривую прошивку, которая будет иметь массу проблем. Часто весь негатив в сети, который можно услышать о том или ином производителе из Поднебесной, основан именно на экономии. Вы получаете созданный для китайского рынка телефон, а после наслаждаетесь особенностями интеграции русского языка и привычных параметров. 

Кстати, в китайских версиях нет сервисов Google, без которых приходится туго. Перекупщики устанавливают всё это в ручном режиме, ну а после владельцев таких аппаратов преследуют ошибки, вылеты и даже блокировки со стороны разработчика. Именно поэтому рекомендуется обращать внимание на глобальные версии, а также те, что созданы для конкретного региона. К сожалению, цены здесь выше, но зато вы получите меньше ошибок. Покупайте только тот смартфон, который нравится лично вам. Помните, что за небольшую экономию иногда приходиться расплачиваться слишком дорого. Современные телефоны не могут функционировать в отрыве от программного обеспечения. Это не значит, что владельцам устаревших аппаратов следует их выбросить. На самом деле вы можете их использовать там, где не требуется повышенная защита. Например, отдать ребёнку, или задействовать только для звонков. Устанавливать банковские приложения на подобные устройства строго не рекомендуется. Это же актуально и для iPhone, с той лишь разницей, что сроки официальной поддержки у таких смартфонов намного выше, чем предлагает Xiaomi и другие производители, выпускающие мобильники на базе Android.

#смартфоны #полезные советы
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