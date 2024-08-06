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Bublik1
Российские инженеры отправили в СВО первую партию дронов «Ветер» с системой наведения на базе ИИ
В месяц планируется выпускать до 3000 беспилотников

Известно, что российские инженеры активно используют умные алгоритмы при запуске некоторых беспилотных аппаратов. Например, такая система может быть установлена на компьютере оператора и позволяет в режиме реального времени идентифицировать те или иные цели. По самым разным характеристикам умный алгоритм определит скрытую технику противника, найдёт склад с боеприпасами и укажет многие другие важные детали. Даже опытные операторы не замечают столько информации, ну а внедрение ИИ будет происходить повсеместно. Особенно активно идут разговоры вокруг технологии, позволяющей обеспечить дронам полную или хотя бы частичную автономность. Предполагается, что десятки или сотни летательных аппаратов смогут объединяться в так называемый рой, после чего отправятся решать поставленные задачи с минимальным вмешательством со стороны человека. 

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Эксперты пишут, что ни одна система ПВО не способна справиться с роем дронов-камикадзе, а в результате эффективность применения беспилотной авиации возрастёт кратно. Эксперименты по обузданию умных алгоритмов проводят в США и Китае, а особенно такие технологии востребованы в рамках СВО. Как стало известно, российские разработчики не сидят без дела, создавая устройства, способные выполнять задачи в полуавтоматическом режиме. Сообщается, что бойцы в СВО начали получать FPV-дроны из серии «Ветер». Подобные устройства ещё пока не способны сами выполнять весь спектр задач, но уже отличаются от обычных аппаратов в лучшую сторону. В настоящее время дроны способны наводиться на цель, а после удерживать её без помощи оператора. Так, человек выводит дрон на позицию, указывает цель, после чего всю сложную работу выполняет машина. Таким образом, даже если беспилотник попадает в радиус действия систем радиоэлектронной борьбы, то сможет продолжить полёт и выполнить поставленную задачу. Такой подход также обеспечивает высокую эффективность, поскольку точность попадания у умного алгоритма выше, чем у человека. 

На выбор доступны две модели: «Ветер 10» может переносить вес до 3.5 килограмма, тогда как «Ветер 13» берёт на борт до 8 килограмм полезной нагрузки. Максимальное расстояние полёта с полным боевым комплектом достигает 20 километров, а предельная скорость не может превышать 150 км/ч. Для небольшого дрона – это довольно высокая скорость, позволяющая легко уходить от средств подавления, включая стрелковое оружие и специализированные устройства. Беспилотник полагается на электрический двигатель, что делает его почти бесшумным, снижая заметность и повышая эффективность выполнения поставленной задачи. Известно, что дроны уже прошли все необходимые испытания и в настоящее время выпускаются серийно. Всего в СВО будет поступать до 3 тысяч аппаратов в месяц, а в будущем разработчики планируют увеличить количество готовой продукции. Заметным шагом вперёд считается и защита оператора. Сообщается, что вся передающая аппаратура находится на значительном расстоянии от пункта управления и располагается на базе проводных или воздушных устройств. Таким образом, если противник даже засечёт позицию оператора, то удар будет нанесён по передающей антенне. Всё это повышает безопасность операторов, позволяя им выполнять свою работу, не отвлекаясь на посторонние мысли.

Сами разработчики предлагают использовать «Ветер» в качестве инновационной платформы. Заинтересованные стороны могут брать платформу за основу, а после устанавливать туда любое нужное оборудование для выполнения тех или иных задач. Разработчики также отметили, что могут оснастить практически любой беспилотник умной системой наведения. Потребуется время и средства, но достичь такой цели можно в обозримом будущем. Можно предположить, что начинать освоение умных алгоритмов следует не с роя дронов, а с менее амбициозных проектов. Со временем, когда инженеры станут более опытными и поймут принцип действия того или иного алгоритма, можно переходить к более сложным задачам. В США пытались передать полное управление беспилотником машине. К счастью, симуляция проводилась в виртуальном пространстве, где ИИ посчитал своего командира вредным для выполнения поставленных задач и уничтожил в первую очередь. 

#военные технологии #беспилотники #дроны
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