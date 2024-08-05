По мнению аналитиков, пока сбивать гиперзвуковые ракеты оборонные системы США не способны

Боевые действия в Украине доказали, что сегодня ключевую роль в обеспечении безопасности играют именно комплексы ПВО. Известно, что в начале 2022 Украина обладала одной из наиболее мощных противовоздушных систем в Европе, но к концу 2023 растеряла значительную часть потенциала. Не очень помогают поставки зарубежных комплексов, а в результате эффективность применения российских ракет значительно возросла. По объектам на территории Украины прилетают не только ракеты, но и беспилотники, ну а всё это фиксируется и тщательно анализируется специалистами в Пентагоне. Делаются соответствующие выводы, а инженеры пытаются разработать оружие, способное противостоять самым скоростным ракетам на планете. Речь идёт о гиперзвуковом оружии, летящем на скорости до 10 000 км/ч, подготовиться к удару которого крайне сложно.

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США находятся на значительном удалении от Европы, но американцы изучают все сценарии, занимаясь созданием ПВО следующего поколения. Главная задача, которая стоит перед подобными комплексами, заключается в умении сбивать гиперзвуковые ракеты, но дела пока идут не очень. По информации National Interest, в последнее время американские специалисты всё большее внимание уделяют лазерным средствам перехвата. Идея заключается в том, что пучок направленного света должен перехватить российскую или китайскую ракету, а после произвести её подрыв за счёт создания высокой температуры на поверхности. По мнению аналитиков, в настоящее время ни одна из целей не может быть достигнута. Даже если представить, что гиперзвуковая ракета будет лететь на скорости 5 Маха, то потребуется лазерная установка мощностью от 1000 кВт. Кроме того, нужно создать с нуля оборудование, способное в реальном времени обеспечивать наведение на ракету, скорость которой превышает 5 тысяч км/ч. Вот только в реальности гиперзвуковая ракета может развивать скорость в 2 раза выше, ну а всё это ставит перед американскими инженерами сложные вызовы.

Аналитики National Interest напоминают, что лазерная установка способна работать на небольшой дистанции, а значит может выпустить ракету из поля видимости ещё до того, как на неё наведётся. Существуют проблемы не только с разработкой систем наведения, но и самих лазеров. Известно, что наиболее мощный комплекс HELIOS, находящийся на вооружении ВМС США, выдаёт мощность не выше 150 кВт. Не так давно на вооружение был принят ещё более совершенный комплекс, способный генерировать мощность до 300 кВт. Это High Energy Laser, выпущенный специалистами Lockheed Martin, вот только количество подобных лазеров исчисляется единицами, а мощности для подрыва гиперзвуковой ракеты всё равно не хватит. Инженеры пока не знают, каким образом увеличить мощность в 3-4 раза и заявляют, что потребуется настоящий технологический прорыв. Пока ничего подобного не происходит, сбивать российские ракеты американцы не могут.

В National Interest пишут, что в настоящее время наиболее эффективным средством остаются стандартные комплексы ПВО, сбивающие цели на основе кинетического эффекта. В США уверены, что новая версия Patriot справится с гиперзвуковым оружием, но специалисты советуют здраво оценивать возможности американской противовоздушной системы. В теории, даже если лазер мощностью 1000 кВт и будет создан, а система наведения справится с задачей обеспечения преследования гиперзвуковой ракеты, то существуют и другие риски, снижающие эффективность подобных комплексов. Например, если небо будет покрыто густыми тучами, то мощность лазера существенно снизится, а значит окажется недостаточной для поражения ракеты. В воздухе может быть туман, или идти дождь, что также оказывает негативный эффект на лазерное оружие. И всё же, аналитики советуют не сбрасывать подобную технологию со счетов. Технологии совершенствуются, а в итоге именно лазерное оружие может стать основой ПВО, работающей против роя дронов. Остановить при помощи ракет сотни беспилотников, невозможно, ну а лазерное оружие обладает высоким потенциалом и может стать частью конфликтов будущего.