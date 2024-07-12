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Bublik1
Швейцарии придётся ремонтировать новые F-35 за свой счёт из-за необходимости замены двигателя
А между тем на закупку самолётов уже потрачено 6 миллиардов евро

Эксперты отмечают, что определить точный жизненный цикл того или иного самолёта крайне сложно. Например, советские Су-25 в 2024 году успешно выполняют боевые вылеты даже в сложных условиях проведения СВО. Армии стран НАТО продолжают эксплуатировать F-16, а между тем многим истребителям уже скоро исполнится 30 лет. Часть старых машин получит Украина, но никому и в голову не приходит говорить о том, что жизненный цикл техники подходит к концу. Мало того, США даже сегодня выпускают новенькие F-16, а спрос на подобные самолёты огромен. По мнению специалистов, для поддержания боевой авиации в хорошем состоянии требуется обеспечить высокий уровень технического обслуживания. Кроме того, если речь идёт о самолётах иностранного производства, то было бы неплохо проводить модернизацию, а также работать над улучшением программного обеспечения. Как показала практика, путём замены основных электронных узлов можно добиться повышения боеспособности, но даже это ничего не гарантирует, если самолёт изначально имел массу проблем. 

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Многие специалисты сходятся во мнении, что американский F-35 стал жертвой обширной бюрократии в государственных ведомствах. Машина получила только часть из планируемых первоначально деталей, а в итоге стала компромиссом, хотя и стоила военному бюджету кругленькую сумму. В результате самолёт стараются эксплуатировать в максимально щадящих условиях, но даже это не делает его надёжным. В прессу то и дело попадают заявления американских военнослужащих, называющих истребитель пятого поколения неудачным. Оказывается, машина устаревает в разы быстрее, чем считалось ранее, а многие пилоты предпочитают решать боевые задачи на стареньких F-15. Военные части не видят смысла в том, чтобы регулярно поднимать в воздух F-35, поскольку он расходует больше топлива и требует массы времени на подготовку к взлёту. На самом деле это не все проблемы, с которыми сталкиваются при эксплуатации самолёта, о чём сегодня сообщает европейская пресса. Как выяснилось, Пентагон даже приостановил поставку истребителя иностранным заказчикам, поскольку последняя модификация TR-3 имеет ряд неприятных сюрпризов. 

По данным французского издания Zone Militaire, новая модификация не вносит изменений в техническую часть и полностью сосредоточена на программном обеспечении. Поскольку ПО у самолёта крайне сложное и довольно масштабное, то не удивительно, что разработчики могли допустить некоторые ошибки. Если бы нечто подобное появилось на домашнем компьютере обычного пользователя, то никто бы ничего даже не заметил, но в истребителе, где любая ошибка способна привести к смерти пилота, подобные оплошности недопустимы. Специалисты пишут, что после успешного налаживания работы TR-3, появится возможность модернизации F-35 до уровня Block 4, вот только Lockheed Martin не называет точных сроков внесения окончательных изменений. Производство в США решили не останавливать. Все машины, которые предназначались иностранным покупателям, проходят цикл консервации, ожидая внесения изменений в ходе модификации Block 4. И вот здесь и начинается самое интересное. Всё дело в том, что F-35 в версии Block 4 получит целых 66 новых функций, что сделает машину существенно тяжелее. Кроме того, вся эта электроника и технические новшества потребуют внесения изменений в систему охлаждения, а основная нагрузка ляжет на двигатель.

До недавнего времени обсуждались два варианта модернизации силовой установки: модификация действующего двигателя от компании Pratt & Whitney и установка трёхконтурного двигателя с адаптивным циклом XA100 от General Electric. В итоге, из-за отсутствия уверенности в возможности установки XA100 на все варианты F-35, Пентагон выбрал решение Pratt & Whitney, просто потому, что предложение оказалось более выгодным с финансовой точки зрения. Точных сроков начала модернизации не знает никто, но у заказчиков есть определённые обязательства, о чём с недовольством говорят политики европейских стран. К примеру, Швейцария зачем-то закупила у США 36 истребителей ещё в сентябре 2022 года, потратив на это 6 миллиардов евро. В контракте заявлено, что поставки начнутся только в 2027 году, но политики этой страны обеспокоены уже сегодня. Как выяснилось, все технические вопросы модернизации до Block 4 на себя должен взять бюджет Швейцарии, а сколько именно потребуется влить денег в новенькие машины, не знает никто. В местной прессе с удивлением отмечают, что первоначально не было известно, что платить за модификацию будет заказчик. Предполагалось, что в страну прибудут F-35 в версии Block 4, но пока всё складывается немного иначе. 

На фоне дополнительных расходов в Швейцарии разгорается политический скандал. Газета Blick указывает, что это самое дорогое приобретение в истории швейцарской армии. Получается, что, едва прибыв в страну, двигатели для совершенно новых истребителей F-35 уже нуждаются в ремонте. Политики находятся в недоумении и считают, что власти уже потратили на истребитель больше, чем мог себе позволить бюджет. Ну а теперь придётся ремонтировать совершенно новые машины. Кстати, если разделить 6 миллиардов евро на 36 боевых единиц, то один самолёт обошёлся бюджету Швейцарии в 166 миллионов евро. Это 180 миллионов долларов, и намного больше, чем платила за одну машину любая другая страна. В расчётах указано дополнительное оборудование, необходимое для поддержания техники в рабочем состоянии, но даже после этого один F-35 стоит слишком дорого. Ну а если прибавить к этому расходы на замену двигателя и покупку самого двигателя, то совсем скоро в бюджете зажиточной Швейцарии образуется дыра, размером с 36 истребителей американского производства. 

#авиация #истребители #f-35 #самолёты
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