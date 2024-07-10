Аналитики полагают, что во второй половине 2025 года мы увидим значительное увеличение спроса на рынке ПК

Последние два года мы стали свидетелями резкого падения спроса на персональные компьютеры и ноутбуки. Аналитики полагают, что причина в том, что во время пандемии пользователи купили слишком много техники, поэтому ещё какое-то время рынок будет находиться в нижней точке. Пандемия вынудила миллионы людей перейти на удалённую работу, но сегодня наблюдается обратный процесс, ведь большая часть сотрудников компаний уже вернулась в офисы. Мало того, купленная в 2021 техника начала устаревать, а всё это создаёт предпосылки для роста спроса на рынке ПК.

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По данным Reuters, глобальные поставки персональных компьютеров выросли на 3% во втором квартале 2024 года. Считается, что одна из причин находится в области ИИ, поскольку рост популярности электроники с умными алгоритмами продолжает становиться всё более существенным. Согласно предварительным данным исследовательской компании IDC, за второй квартал 2024 года поставки ПК достигли 64.9 млн единиц. При этом в прошлом квартале также была замечена положительная тенденция, а значит мы наблюдаем стабильный рост после двух лет падения. Специалисты IDC сообщают, что поставки Apple увеличились на 20.8% по сравнению со вторым кварталом 2023 года, что является самым значительным приростом среди мировых производителей ПК. Следом за Apple идет Acer Group с годовым ростом на уровне 13.7%.

Аналитики полагают, что рынок ПК медленно восстанавливается. Райан Рейт, вице-президент группы Worldwide Device Trackers компании IDC, отметил, что два квартала роста подряд мы наблюдаем ажиотаж вокруг ПК с ИИ. Он также обращает внимание на скорое завершение цикла обновления компьютерной техники, которая используется для коммерческих целей. Вполне вероятно, что имеется в виду завершение сроков поддержки Windows 10. Уже осенью 2025 года эта операционная система потеряет возможность обновления, что может привести к повышению спроса на компьютеры по всему миру. Рейт констатирует, что особое влияние ожидается от массового внедрения систем на базе ИИ. Зрелый рынок ПК показал гибкость в плане интеграции новых технологий, что позволяет надеяться на повышение спроса в ближайшей перспективе. Ходят слухи, что Windows 12 получит более тесную интеграцию с ИИ, ну а всё это приведёт к очередному росту производства полупроводников и повышению спроса на компьютерную технику. Пожалуй, до середины 2025 года ожидать взрывного всплеска активности на рынке ПК не стоит, но внедрение ИИ уже началось, а значит продажи будут медленно увеличиваться.

А вот китайский рынок демонстрирует замедление. Если приводить данные по реализации ПК без учёта Китая, то можно сделать вывод, что продажи увеличились на 5% в годовом исчислении. Власти Поднебесной пытаются оживить спрос на внутреннем рынке, но прогнозы аналитиков остаются пессимистичными. По данным IDC Lenovo Group удерживает самую высокую долю рынка (22.7%). Следом идёт HP с долей в 21.1%, а замыкает тройку Dell Technologies занимает третье место с долей рынка 15.5%. Менее крупные поставщики пока не способны подорвать позиции лидеров, но китайские компании становятся всё более активными. В перспективе это сулит рост продаж, а особенно в рамках растущего спроса на компьютеры с ИИ, поскольку именно Китай лидирует в сегменте обучения умных алгоритмов.