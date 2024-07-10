Власти Саудовской Аравии подобные слухи уже опровергли

Разговоры о необходимости конфискации российских активов идут уже почти два года. За это время европейские лидеры так и не решили, что делать с 300 миллиардами долларов, принадлежащими России. Наиболее радикальные товарищи предлагают отнять и поделить, тогда как финансисты предостерегают от подобных решений. Проблема в европейском законодательстве, в котором право частной собственности считается основополагающим. Отнять средства или недвижимость сложно даже у собственных граждан, тогда как финансовые инвестиции других государства защищены ещё и международным правом. В итоге есть масса различных договорённостей, не способных определить, кто первым начнёт отщипывать куски от большого пирога, размером в 300 миллиардов долларов. Наиболее активны в этом вопросе США. Там даже написали новый закон, согласно которому Европа должна отдать Украине 50 миллиардов долларов, которые пойдут на закупки оружия. Проще говоря, даже при благоприятном для Зеленского решении, живых денег украинский президент не увидит.

реклама

Пока идут споры, вскрываются новые подробности. Как стало известно, одной из проблем на пути к краже российских денег стала реакция заинтересованных в международной стабильности государств. В прессе пишут, что против конфискации российских активов выступает Саудовская Аравия. В Bloomberg указывается, что Эр-Рияд выступил категорически против и даже пригрозил ответными мерами на подобные акции. Якобы, если страны G7 решатся на конфискацию, Саудовская Аравия может избавиться от европейских долговых обязательств. В частности, речь идёт о французских бондах. На самом деле в руках у Эр-Рияда не так много средств. По оценкам аналитиков, власти Садовской Аравии владеют несколькими миллиардами евро. На финансовую ситуацию во Франции это не окажет никакого влияния, но в данном случае важен сам факт. Тот, кто первым начнёт избавляться от европейских бондов, создаст цепную реакцию. Примеру Эр-Рияда последуют и другие страны, занимающие нейтральную позицию.

В итоге, эффект домино может накрыть европейскую экономику, а конфискованные 300 миллиардов не помогут решить накопившиеся проблемы. Представители Саудовской Аравии официально опровергли заявления журналистов. В Эр-Рияде заявили, что выстраивают отношения со странами G7 на правилах взаимного уважения, поэтому ни в частных, ни в официальных беседах не ставили европейским политикам подобных ультимативных требований. Журналисты Bloomberg уверяют, что обладают достоверной информацией, ну а аналитики полагают, что Эр-Рияд действительно мог оказывать давление на Европу в плане решения о конфискации российских активов. Высказывается мнение, согласно которому процесс приведёт к необратимым последствиям для глобальной финансовой системы. В распоряжении европейских банков уже находятся замороженные средства нескольких стран. Часть денег была изъята достаточно давно, но продолжает числиться на балансе, а власти и не думают ничего конфисковать. Не исключено, что отдавать деньги также не будут, но в данном случае важен статус. Если та же Ливия найдёт достаточно сильного союзника, то может потребовать вернуть все замороженные миллиарды Каддафи.

В то же время, если Брюссель решится на конфискацию, то обратной дороги не будет. Ожидается принятие целого ряда односторонних решений, каждое из которых окажет негативное влияние на мировую финансовую систему. Всё это развяжет руки американским ястребам, а многое страны опасаются, что такая же участь постигнет и их. За несогласие с позиций Брюсселя придётся платить, ну а попытки занимать нейтральную позицию могут обернуться финансовыми потерями. Пока судьба российских активов неясна. Европейские политики договорились о том, чтобы направить Украине средства от доходов с замороженных денег, но так и не решили, когда это случится. Называются самые разные сроки и суммы, не имеющие с реальностью ничего общего. По мнению экспертов, на стороне Европы зрелая финансовая система. Фактически, сегодня большая часть переводов контролируется странами G7, а значит возможности для противодействия со стороны России и заинтересованных стран минимальны. Предполагается, что в ближайшие годы появится валюта БРИКС, которая будет доступна в рамках альтернативной финансовой системы. Контроль над средствами получат участники содружества, что позволит уйти от диктата со стороны США. Пока же всё чаще используется переводы в национальных валютах, призванные ослабить влияние доллара в глобальной финансовой системе.