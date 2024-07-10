Президент Украины заявил, что такое количество самолётов есть у союзников

В последнее время всё больше аналитиков утверждают, что у украинской армии нет шансов в конфликте. Большая часть боеспособных мотивированных солдат уже погибла, тогда как мобилизованные с улиц работяги не дотягивают по уровню физической подготовки и в целом не готовы погибать за американские интересы. Многочисленные источники сообщают, что количество пленных с украинской стороны растёт, а многие бойцы предпочитают сдаваться, как только такая возможность представится. Военкоры рассказывают о заградотрядах ВСУ, в задачи которых входит удержание тех или иных участков линии соприкосновения за счёт огня по дружеским силам. Таким образом пресекаются попытки сдаться в плен и отступить на безопасные позиции. В то же время всё чаще идут разговоры о снижении потенциала оружия НАТО. Сообщения о появлении истребителей F-16 пока в реальную угрозу не превратились, поскольку даже в Киеве не знают, когда и сколько машин прибудет.

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А между тем сегодня начался саммит НАТО, в рамках которого не ожидается каких-то значительных изменений со стороны США в решении глобальных вопросов. Первое слово уже дали Зеленскому, который отличился несколькими громкими заявлениями. Прежде всего президент Украины сказал, что американские танки действительно не помогли ВСУ в продвижении вперёд. Зеленский сетует на то, что танков было слишком мало, ведь поставленное количество Abrams вынудило использовать их исключительно на самых сложных участках. В результате добиться желаемого эффекта не удалось, а сам Зеленский уверен, что всё было бы иначе, если бы у Украины было несколько сотен таких машин. Очевидно, что Пентагон не планирует давать украинской армии столько техники, ну а выступление Зеленского у многих союзников вызывает разочарование. Несмотря на то, что ВСУ получили оружия на более чем 100 миллиардов долларов, эффективность его применения оказалась крайне низкой. Сегодня в Европе и США нет столько возможностей, а значит поставки будут не такими значительными.

В рамках выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне Зеленский также пожаловался на растущую эффективность российской армии. По его словам, русские быстро учатся, а также перешли к использованию новейших ракет и беспилотников. Всё это оказывает давление на противовоздушную систему, которая нуждается в глобальных инвестициях. Президент Украины сделал акцент на том, что у союзников есть достаточное количество нужных ВСУ вооружений и надеется на то, что Европа поделится с украинской армией. Одновременно с этим Зеленский напомнил, что ждёт поставок истребителей этим летом. По его словам, Украине нужно 128 машин, а всё это уже согласовано на высшем уровне. Похоже, речь была написана под диктовку сотрудниками Белого дома, поскольку ранее Байден заявил, что выделит Украине 1 миллиард долларов на закупку средств ПВО, а также ракет для работы подобных комплексов. А вот когда прибудут самолёты, американский президент не уточнил. После провальных дебатов, Байден старается как можно реже показываться на публике. Поговаривают, что команда президента делает всё возможное, чтобы он не перенапрягался, поэтому пресса вряд ли на этот раз сможет задать Байдену дополнительные вопросы о поставках оружия в Украину.

Поставки американских истребителей вызывают некоторую обеспокоенность у российских властей, но пока точно назвать сроки прибытия F-16 в Украину крайне сложно. Осведомлённые источники пишут, что техника будет приходить небольшими партиями. Якобы, большое количество привлечёт слишком много внимания со стороны российских ВКС, тогда как до десяти истребителей имеют шансы спрятаться на многочисленных украинских аэродромах. Одна из проблем, на которую указывают специалисты, связана с дальностью полёта истребителей. Оказывается, советские Су-27 способны пролететь в 2 раза дальше, но всё равно нуждаются в так называемых транзитных аэродромах. Подобные площадки позволяют быстро заправиться, получить нужное количество вооружений и находятся недалеко от передовой. Для F-16 проблема вынужденной посадки на находящиеся в центральной и восточной части Украины аэродромах станет ещё более серьёзной, ну а в последнее время подобные объекты регулярно обстреливаются при помощи российских ракет. Прятать американские самолёты будет сложно, а в результате эффективность используемых машин окажется не такой высокой, как полагает Зеленский.

На самом деле украинский лидер уже делал многочисленные заявления о невероятной мощи американского оружия. Всё это больше похоже на неудачную рекламу, ну а сегодня Зеленский печально рассказывает о низкой эффективности Abrams, острой нужде в ПВО и других средствах вооружения. А между тем Европа и США регулярно посылают в Украину оружие и средства противовоздушной обороны. Сложность для ВСУ лишь в том, что российская армия успевает уничтожать подобные комплексы быстрее, чем их передают Зеленскому союзники.