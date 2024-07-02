После того как российские инженеры поймут принцип действия ATACMS, сбивать такие ракеты станет проще.

Американские источники уверяют, что благодаря украинскому конфликту получили огромное количество ценных сведений, проливающий свет на обороноспособность и наступательные возможности российской армии. Якобы Пентагон тщательно изучает тактику ведения боевых действий и видит те или иные изменения в зависимости от находящихся у руля генералов. Также стали очевидны сильные и слабые стороны логистики и многие другие нюансы, о которых раньше можно было только догадываться.

И самое важно, что удалось узнать – это особенности боевого применения современного оружия, включая гиперзвуковое. Каждый ценный экземпляр или даже есть часть, которую только можно найти, тщательно собирается и отправляется в США. Там десятки инженеров изучают техническую сторону российского оружия, пытаясь найти уязвимости и разработать способы противодействия. Как бы там ни было, всё это актуально и для американского оружия, которым Пентагон активно снабжает украинскую армию.

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Часть современных систем уже потеряла свою актуальность, тогда как другая только начала применяться. К примеру, хвалёная HIMARS перестала считаться критически опасной, а сами американцы признают, что комплекс потерял в точности, поскольку ранее в руки российских инженеров попала целая ракета или её части. Всё это сильно беспокоит чиновников в Пентагоне, поскольку в РФ изучили не только снаряды, но и другие типы вооружения, включая БМП M2 Bradley и танк M1 Abrams. Передача Киеву ракет ATACMS началась относительно недавно, а применение подобного оружия уже зафиксировано против гражданского населения в Крыму и на Донбассе. Волне возможно, что совсем скоро эффективность таких ракет снизится, о чём рассказали российские специалисты. Оказывается, инженеры уже изучили ракету, получив в своё распоряжение несколько ключевых частей. Особое внимание было уделено взрывателю, системе наведения и коррекции полёта. Похоже, из обломков удалось собрать и другие элементы, но пока добыть целую ATACMS российским бойцам не удалось.

По словам экспертов, изучение взрывателя завершено, тогда как работа с остальными частями продолжается. Эксперт по вооружениям отметил, что сложный и многокомпонентный взрыватель изначально был разработан для противокорабельной ракеты, а затем установлен на оперативно-тактическую. Этот взрыватель имеет возможность настройки в зависимости от задач. У взрывателя часовая система дальнего взведения, работающая за счёт подвижного маятника, который через определённое время активирует механизм. Внутри также имеется поворотный движок, замыкающий внутреннюю цепь взрывателя. Система дублируется, включая четыре капсюля детонатора. Основной механизм запуска основан на магнитных элементах. В настоящее время инженеры занимаются изучением системы наведения и коррекции полёта американской ракеты. Известно, что в блоке гироскопов установлены три лазерных кольцевых гироскопа, что позволяет ракете сохранять баллистическую траекторию. Коррекция полёта осуществляется на начальном и конечном этапах траектории благодаря встроенной GPS-антенне.

Части ракеты могут быть в неудовлетворительном состоянии, что снижает скорость изучения отдельных модулей и их функций. Практически вся полученная информация является секретной. Часто к ней не имеют доступы даже страны НАТО, которые занимаются хранением подобных ракет. Публикация данных о работе ATACMS в СМИ станет ещё одним камнем в сторону Пентагона. Многие политики в США обвиняют руководство военного ведомства в утере секретности. Что ж, самое время начать разработку новых ракет и танков, поскольку скоро секретов у американцев не останется совсем.