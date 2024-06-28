Пока технологии нашего вида не позволяют решить целый спектр проблем, стоящий на пути колонизации Марса

Некоторые учёные полагают, что уже через несколько десятилетий человечество сможет колонизировать всю Солнечную систему, а после приступит к освоению нашей галактики. Сегодня подобные заявления кажутся фантастическими, но ещё 15 лет назад никто и не мечтал о невероятно быстром высокоскоростном интернете, который проникнет на смартфоны миллиардов людей по всей планете. В настоящее время проблема заключается в недостаточном финансировании и отсутствие требуемых технологий. В ходе недавнего исследования выяснилось, что почки человека не переживут путешествие к другой планете, ну а всё это ставит крест на колонизации Марса. Миссия беспокоит энтузиастов уже много лет, а в последнее время даже Илон Маск перестал говорить об успехах межпланетного космического корабля. Нам требуется двигатель нового поколения, а также топливо, которое будет на порядок эффективнее всех существующих типов. Кроме того, нужны новые сплавы для корпуса и многие другие технологии, способные обеспечить сходные с земными условиями во время полёта. Похоже, на пути освоения Марса появилась ещё одна проблема, решить которую окажется не так просто.

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Недавний анализ данных, собранных при помощи сейсмометра, зафиксировал повышенную метеоритную активность. Оборудование доказало, что бомбардировка Красной планеты происходит гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Исследования группы учёных, основанные на информации, полученной посадочным модулем Mars InSight, выявили, что космические объекты сталкиваются с поверхностью Марса практически ежедневно. Согласно подсчётам, Марс испытывает удары камней размером с баскетбольный мяч почти каждый день. Удалось определить, что количество ударов и скорость падения астероидов оказалась в 5 раз выше, ранее предполагаемой. Небольшие марсоходы пока не сталкивались с последствиями метеоритных атак, а вот крупные человеческие строения могут пострадать. Людям придётся возводить укрытия, которые позволят обеспечить генерацию воздуха и будут поддерживать пригодную для жизни температуру. Если на сооружение будут падать метеориты, то миссия окажется на грани катастрофы ещё на начальном этапе её проектирования.

Mars InSight, наблюдавший за Марсом в течение четырёх лет до завершения своей миссии в конце 2022 года, существенно расширил наше понимание планеты. Ранее считалось, что Марс относительно спокоен внутри, но InSight выявил значительную тектоническую и магматическую активность, а также предоставил данные о внутреннем составе планеты. Одним из важных открытий стали слабые толчки от камней, врезающихся в марсианскую кору. Это дало учёным новый инструмент для оценки частоты столкновений с Марсом, что, в свою очередь, помогает уточнить наше понимание геологической истории планеты. Частота образования кратеров может помочь оценить возраст поверхности Марса (чем больше кратеров, тем планета старше). Используя сейсмические данные для лучшего понимания частоты метеоритных ударов и их воздействия на поверхность Марса, исследователи научились формировать хронологию геологической истории и эволюции Красной планеты. Такой подход предлагается рассматривать как своеобразные космические часы, которые помогут датировать поверхности Марса и других планет Солнечной системы.

На Землю ежегодно падают тысячи метеоров, но большая часть их сгорает в атмосфере. Атмосфера более чем в 100 раз тоньше земной, что позволяет космическим камням практически беспрепятственно достигать поверхности. Кроме того, Марс расположен близко к поясу астероидов, что увеличивает частоту столкновений. Ранее оценки частоты ударов на Марсе основывались на спутниковых изображениях, фиксирующих новые кратеры. Сегодня такой метод считается устаревшим. Чувствительный сейсмометр InSight мог регистрировать каждый отдельный удар в пределах дальности действия посадочного модуля, что значительно улучшило точность подсчётов. Исследователи объединили данные с орбитальных снимков и сейсмологические данные, подсчитав новые кратеры и отследив их до обнаружений InSight. Это позволило экстраполировать данные на глобальную частоту столкновений. В результате выяснилось, что на Марсе ежегодно происходит от 280 до 360 ударов, создающих кратеры размером более 8 метров, что составляет примерно один удар в день. Кратеры размером более 30 метров появляются примерно раз в месяц. Исследователи пишут, что метеорит, который способен оставить кратер размером 30 метров, будет смертельным для человеческой колонии. Остаётся только закапываться под поверхность планеты, но сделать это будет сложнее, а пока таких технологий у человечества нет.