Аналитики полагают, что всё это снизит эффективность нанесения ударов и увеличит шансы на поражение со стороны ПВО РФ

В Украине сильно недовольны темпами передачи F-16. Американские истребители были заявлены больше года назад, но до сих пор так и не были переданы. При этом участники авиационной коалиции выразили готовность к отправке, тогда как официальный Вашингтон пока не даёт отмашки. Аналитики пишут, что в Пентагоне пытаются просчитать последствия, поскольку в последнее время президент РФ сделал целый ряд громких заявлений. Особенно тревожит янки визит в КНДР, где был подписан документ о сотрудничестве в целом ряде сфер, в том числе в области военно-промышленного комплекса. Особый акцент В. Путин сделал на том, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие массового поражения странам, которые являются союзниками. После этого никакой ответственности за передачу оружия третьим странам власти РФ нести не будут. Российские аналитики полагают, что оружие может быть передано тем, кто не испытывает любви к американским властям, а в итоге те же Хуситы получат не сильно устаревшие ракеты иранского производства, а совершенно новые, способные топить военные корабли ВМФ США.

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К чему кулуарные игры приведут, пока сказать сложно, но американские СМИ уже заявили, что В. Путин создаёт «Ось Зла», которая будет стоять на пути мировой демократии. Пожалуй, лучше других о последствиях прихода демократии из США знают рядовые украинцы, ну а пока мир замер в ожидании, когда и сколько F-16 прикажет отправить Пентагон. Есть мнение, что самолёты всё же прибудут, но их количество и тактика применения будет сильно отличаться от ранее озвученных планов. Прежде всего несколько дней назад стало известно, что США категорически против того, чтобы истребители размещались в одной из стран НАТО. Все машины, которые получит Зеленский, будут располагаться только в Украине и не должны находиться дальше 500 километров от области боевого применения. Ну а это значит, что спрятать самолёты будет непросто. Даже по отдалённым аэродромам на территории Украины регулярно наносятся удары ракетными комплексами и дронами, ну а спрятанные на расстоянии 500 километров будут находиться под постоянным контролем. ВСУ придётся использовать проверенную тактику, поднимая самолёты в воздух каждый раз, когда возникает опасность со стороны российских ракет. И вот тут возникает новая сложность, ведь временами по целям прилетают гиперзвуковые «Кинжалы», для которых расстояние в 500 километров – это всего 3-5 минут полёта.

Аналитики Forbes полагают, что первые F-16 прибудут этим летом, но считают, что их применение будет сопряжено со значительными рисками. Тему безопасного хранения на местах дислокации в издании не поднимают, указывая на опасность со стороны средств ПВО. Даже если Пентагон примет решение о передаче ракет AIM-120D с дальностью до 100 миль, то на этом расстоянии работает российская С-400, а значит попытки приблизиться к линии соприкосновения окажутся слишком опасными. В Forbes пишут, что дело не только в глубине, но и в высоте, ведь сегодня украинские лётчики предпочитают держаться как можно ближе к земле. Такая тактика позволяет повысить выживаемость, а в итоге F-16 будут действовать на низких высотах, пытаясь наносить удары с максимальных дистанций. Чаще всего Су-34 сбрасывает корректируемые авиабомбы с расстояния 40 километров, тогда как новые модификации способны пролететь до 60 километров. Таким образом для поражения российских бомбардировщиков F-16 придётся долго лететь на сверхнизких высотах, а после работать в области действия российской ПВО.

Один из аналитиков Королевского института вооружённых сил в Лондоне пишет, что попытки сбивать российские самолёты будут даваться украинским пилотам очень тяжело. Джастин Бронк считает, что корректируемые авиабомбы имеют достаточно высокий радиус действия, что вынудит пилотов ВСУ идти на риски. Предсказать исход аналитик не готов, лишь констатируя, что потери со стороны украинской армии могут быть значительными. Многие иностранные эксперты сомневаются, что Зеленскому сразу передадут все ранее обещанные самолёты. Скорее всего, истребители будут поступать группами, заменяя те, что уничтожены во время выполнения боевых задач. На данные момент заявлены около 85 машин, но здесь возникает другая проблема, ведь где найти столько пилотов, никто не знает. За более чем год ВСУ могли получить от 10 до 15 лётчиков, но даже такое количество может оказаться сильно завышенным. По некоторым оценкам, большая часть лиц, проходивших программу, продемонстрировала плохие знания языка. Оставшиеся прошли начальную подготовку, а сегодня оттачивают свои навыки в ряде стран НАТО в Европе. Как уже было сказано выше, потребуется обеспечить безопасность хранения техники, найти достаточное количество лётчиков и техников, но и это не гарантирует успех, ведь подобраться к линии соприкосновения окажется намного сложнее, чем казалось ранее.