Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Астрономы впервые обнаружили пробуждение «голодной» сверхмассивной черной дыры
Ещё никогда учёные не фиксировали активацию спящей чёрной дыры.

Учёные полагают, что мы стоим на пороге великих открытий во Вселенной, но пока не обладаем достаточным инструментарием для совершения ключевых прорывов. Потребуется выйти за пределы нашей планеты и в целом Солнечной системы, после чего мы сможем видеть лучше и дальше, чем когда бы то ни было. Пока о подобных технологиях приходится только мечтать, исследователи вглядываются в звёздное небо, пытаясь найти там нечто необычное. Как оказалось, иногда ожидание бывает щедро вознаграждено, о чём и пойдёт речь в нашем материале. В декабре 2019 года астрономы были удивлены, когда относительно спокойная галактика, находящаяся на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, внезапно озарилась ярким светом. Галактика, известная под названием SDSS1335+0728, в считанные мгновения стала чрезвычайно яркой, опередив по этому показателю большую часть объектов во Вселенной. Учёные долгое время анализировали данные, проводя различные эксперименты, но в итоге пришли к выводу, что причиной подобных изменений была чёрная дыра, которая проснулась и начала поглощать материал из окружающего пространства. Исследователи пишут, что тусклая галактика теперь хорошо видна в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, а в феврале этого года она даже начала излучать рентгеновские лучи. 

реклама

Важные выводы удалось сделать астронам  из Института астрофизики тысячелетия (MAS) и Университета Вальпараисо в Чили. Эрнандес Гарсия уверены, что мы стали свидетелями проснувшегося ядра галактики. Чёрная дыра изголодалась и теперь будет активно пожирать звёздный материал, уничтожая на своём пути крупные и малые объекты. Технические средства не позволяют оценить, насколько большой станет чёрная дара, но пока всё идёт к тому, что останавливаться на достигнутом чёрная дыра не намерена. Исследователи отмечают, что чёрные дыры не всегда активно поглощают материю. Обычно они остаются относительно тихими, если в их окрестностях нет доступного материала для поглощения. Если чёрная дыра слишком долго проводит в состоянии ожидания, то она может оказаться чрезвычайно «голодной», ну а астрономы запечатлели описанный только в теории момент. Как только вокруг чёрной дыры появляется достаточное количество газа и пыли, она начинает активно поглощать материю. В это момент вокруг чёрной дыры формируется диск из раскалённого материала, который ярко светится благодаря мощнейшей гравитации и силе трения. 

Наблюдения за SDSS1335+0728 показали, что увеличение её яркости не связано с обычными взрывами звёзд или приливным разрушением, когда звезда разрывается на части чёрной дырой. В данном случае чёрная дыра с массой в 1.5 миллиона солнечных масс внезапно начала поглощать газ, доступный в её окрестностях, становясь очень яркой. Такое событие, известное как активизация чёрной дыры, представляет собой редкое явление, которое астрономы ещё никогда не видели воочию. Учёные полагают, что открытие позволит глубже понять механизмы, которые приводят к таким резким изменениям активности чёрных дыр. 

Сверхмассивные чёрные дыры играют ключевую роль в эволюции галактик. Наблюдения показывают, что они могут изменять уровень своей активности на протяжении времени. Например, Млечный Путь имеет гигантские пузыри, простирающиеся выше и ниже галактической плоскости. Предполагается, что это последствия активности чёрной дыры, расположенной в самом центре Млечного пути. Другие галактики имеют аналогичные признаки, а всё это говорит об общности процессах, происходящих во Вселенной. Эрнандес Гарсия уверен, что изучение SDSS1335+0728 поможет разработать модели, объясняющие, каким образом чёрные дыры могут активироваться и расти до колоссальных размеров. В будущем подобные модели могут предсказывать аналогичные процессы, происходящие в любой галактике, включая Млечный Путь. Что любопытно, в некоторых галактиках может быть сразу несколько чёрных дыр. По данным астрономов из Европейского космического агентства (ESA) и NASA, иногда возникают столкновения между сверхмассивными чёрными дырами. В результате возникают мощные гравитационные волны, влияющие на формирование галактик. В результате этих столкновений в космическом пространстве образуются так называемые гравитационные всплески, которые могут приводить к рождению новых звёзд.

#космос #наука #исследования #чёрная дыра
+
Написать комментарий (0)
Астрономы обнаружили, что давно изученная звезда на самом деле является двойной
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Forbes: Дальнобойность C-400 над всей территорией Украины превращает F-16 в бесполезные самолёты
35
Представлена контейнерная система с 126 дронами-камикадзе, способная запускать «стаи» ударных дронов
1
В Microsoft Edge тестируют баннер с просьбой изменить браузер Windows 11 по умолчанию
2
Профессор Андреас Криг: Концепция города будущего The Line совершенно нелепа и бесполезна
5
Слишком очевидно: производство российского электромобиля «Атом» будет вестись в тесном сотрудничестве с партнёрами из Китая
6
В России создаётся Центральное конструкторское бюро по станкостроению
10
FT: Газпром до 2035 года не сможет восстановить объемы экспорта газа, продаваемого до СВО
18
Defence24: KNDS представил новый танк Leclerc Evolution
5
Россия планирует реализовать мегапроект «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив»
+
Украинский дрон заснял полёт "Ланцета", отправленного на уничтожение техники ВСУ
+
Reuters: возвращение космического корабля Starliner на Землю перенесено на 26 июня
1
В российской обрабатывающей промышленности используется 12800 роботов, а к 2030 году их должно быть в семь раз больше
+
Россия теряет позиции на мировом рынке угля на фоне роста поставок у других стран
8
В России запущено опытное производство по разделению редкоземельных металлов — после 1991 года отрасль находилась в упадке
+
В Twitter до сих пор спорят о сюжете The Last of Us Part II
+
В 2024-2025 годах в Подмосковье откроются 4 мусоросжигательных завода
+
32 ГБ RAM стали необходимым минимумом для современных игр
15
Windows 11 позволит отправлять файлы и ссылки на Android через меню «Поделиться»
2
Система LineageOS 21 получает официальную поддержку игровой консоли Nintendo Switch
2
Языковая модель GPT-4 прошла тест Тьюринга
2

Популярные статьи

5 причин, по которым иметь в игровом ПК два SSD по 1 ТБ оказалось удобнее, чем один объемом 2 ТБ
29
Практика: безопасно чистим Windows 10 и диск С: от мусора и ненужных файлов за пять минут
15
"Bright Memory Infinite" - хотели сделать все сразу (краткий обзор игры)
3
Одноразовые кулеры для процессора - выясняем проблему китайскийх устройств
27
Когда обновлять видеокарту с учетом выхода новых моделей и стоит ли вообще это делать
27
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
143
Чистка и моддинг самодельного компактного ПК
96
Выясняем, сколько фейков было в последнем ролике популярных белорусских блогеров
53
Итоги «саммита мира» в Швейцарии 16 - 17 июня
35
Фильм Пацан против всех (Boy Kills World) от Сэма Рейми - капелька мести с примесью безумия
2

Сейчас обсуждают

Блейд
18:20
Хорошо попробую, Но я очень сомневаюсь то что в этом причина. Эта херня меня уже 2 года преследуют, уже и процессоры менял, и видеокарты менял, и блок питания менял, вот только материнская плата остав...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Alex Palex
18:19
кто как не коммунисты должны бороться с нацизмом.
Договор между Россией и КНДР предусматривает оказание помощи при агрессии
vl
18:18
пусть процессор поработает на фиксированной частоте и не сбрасывает напряжение
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Блейд
18:17
Спасибо за совет, посмотрю. А раньше не догадывался. А если допустим нету?
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:17
посмотри на мамке где болты прикручиваешь снизу есть там чернота.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Dark_Cloud
18:16
Ну нааадо же, ИИ обосралси никогда такого не было, и вот опять полагаясь на искусственный, можно ненароком и естественный интеллект утратить
Умный алгоритм McDonald's оказался слишком глупым и не справился с обслуживанием голодных клиентов
Блейд
18:15
Так материнская плата же к корпусу прикручивается, может быть надо какие-нибудь резиновые прокладки поставить? Да я не думаю то что блок питания он у меня новый и не ноунейм какой-нибудь подвал
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:15
коротит это или пробивает где-то или плохой контакт. и пробивать также может в самом блоке питания.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Блейд
18:14
А как понять что где коротит? Есть возможность как-нибудь заземление поставить? Кстати действительно, когда эта херня начала только появляться, я начал думать то что нету заземления в системнике или м...
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Китя
18:13
коротит где-то вот и бьет током. провода перенюхай мать все нюхай и найдешь причину.
Какой игровой компьютер я собрал бы себе в июне 2024 года, и почему видеокарта в нем будет от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем