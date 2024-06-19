Ещё никогда учёные не фиксировали активацию спящей чёрной дыры.

Учёные полагают, что мы стоим на пороге великих открытий во Вселенной, но пока не обладаем достаточным инструментарием для совершения ключевых прорывов. Потребуется выйти за пределы нашей планеты и в целом Солнечной системы, после чего мы сможем видеть лучше и дальше, чем когда бы то ни было. Пока о подобных технологиях приходится только мечтать, исследователи вглядываются в звёздное небо, пытаясь найти там нечто необычное. Как оказалось, иногда ожидание бывает щедро вознаграждено, о чём и пойдёт речь в нашем материале. В декабре 2019 года астрономы были удивлены, когда относительно спокойная галактика, находящаяся на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли, внезапно озарилась ярким светом. Галактика, известная под названием SDSS1335+0728, в считанные мгновения стала чрезвычайно яркой, опередив по этому показателю большую часть объектов во Вселенной. Учёные долгое время анализировали данные, проводя различные эксперименты, но в итоге пришли к выводу, что причиной подобных изменений была чёрная дыра, которая проснулась и начала поглощать материал из окружающего пространства. Исследователи пишут, что тусклая галактика теперь хорошо видна в оптическом, инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, а в феврале этого года она даже начала излучать рентгеновские лучи.

реклама

Важные выводы удалось сделать астронам из Института астрофизики тысячелетия (MAS) и Университета Вальпараисо в Чили. Эрнандес Гарсия уверены, что мы стали свидетелями проснувшегося ядра галактики. Чёрная дыра изголодалась и теперь будет активно пожирать звёздный материал, уничтожая на своём пути крупные и малые объекты. Технические средства не позволяют оценить, насколько большой станет чёрная дара, но пока всё идёт к тому, что останавливаться на достигнутом чёрная дыра не намерена. Исследователи отмечают, что чёрные дыры не всегда активно поглощают материю. Обычно они остаются относительно тихими, если в их окрестностях нет доступного материала для поглощения. Если чёрная дыра слишком долго проводит в состоянии ожидания, то она может оказаться чрезвычайно «голодной», ну а астрономы запечатлели описанный только в теории момент. Как только вокруг чёрной дыры появляется достаточное количество газа и пыли, она начинает активно поглощать материю. В это момент вокруг чёрной дыры формируется диск из раскалённого материала, который ярко светится благодаря мощнейшей гравитации и силе трения.

Наблюдения за SDSS1335+0728 показали, что увеличение её яркости не связано с обычными взрывами звёзд или приливным разрушением, когда звезда разрывается на части чёрной дырой. В данном случае чёрная дыра с массой в 1.5 миллиона солнечных масс внезапно начала поглощать газ, доступный в её окрестностях, становясь очень яркой. Такое событие, известное как активизация чёрной дыры, представляет собой редкое явление, которое астрономы ещё никогда не видели воочию. Учёные полагают, что открытие позволит глубже понять механизмы, которые приводят к таким резким изменениям активности чёрных дыр.

Сверхмассивные чёрные дыры играют ключевую роль в эволюции галактик. Наблюдения показывают, что они могут изменять уровень своей активности на протяжении времени. Например, Млечный Путь имеет гигантские пузыри, простирающиеся выше и ниже галактической плоскости. Предполагается, что это последствия активности чёрной дыры, расположенной в самом центре Млечного пути. Другие галактики имеют аналогичные признаки, а всё это говорит об общности процессах, происходящих во Вселенной. Эрнандес Гарсия уверен, что изучение SDSS1335+0728 поможет разработать модели, объясняющие, каким образом чёрные дыры могут активироваться и расти до колоссальных размеров. В будущем подобные модели могут предсказывать аналогичные процессы, происходящие в любой галактике, включая Млечный Путь. Что любопытно, в некоторых галактиках может быть сразу несколько чёрных дыр. По данным астрономов из Европейского космического агентства (ESA) и NASA, иногда возникают столкновения между сверхмассивными чёрными дырами. В результате возникают мощные гравитационные волны, влияющие на формирование галактик. В результате этих столкновений в космическом пространстве образуются так называемые гравитационные всплески, которые могут приводить к рождению новых звёзд.