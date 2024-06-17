Эксперты полагают, что после ухода DJI, на рынке США сформируется дефицит беспилотников

22 апреля 2022 году Палата представителей США приняла сенсационное решение, согласно которому Tik-Tok запрещается осуществлять свою работу на территории Америки. Что удивительно, несмотря на несогласие Демократов и Республиканцев по многим ключевым вопросам, решение было принято большинством. Обе партии настроены против присутствия китайских компаний на местном рынке и пытаются сделать всё, чтобы выдавить более успешных конкурентов. Владельцам Tik-Tok предлагается покинуть юридические пределы США, либо продать долю компании, обслуживающую интересы американских пользователей. В данном случае цена не так важна, ведь мы видим, что со времён дикого Запада ничего не изменилось. Вспомните фильмы и истории о том, как промышленники отнимали землю у индейцев и фермеров. Поводом были государственные контракты, но часто на земле находили золото, уничтожая целые народности при помощи силовых методов.

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С тех пор прошло много времени, но действия правительства США почти не отличаются от тех, что использовались для достижения целей 200 лет назад. Как стало известно, Палата представителей проголосовала против присутствия китайской компании DJI. Это самый крупный в мире производитель беспилотных аппаратов. Дроны этой компании используются в самых различных сферах. Например, существуют специальные версии, способные доставлять посылки. Высокой популярностью пользуются аппараты для сельскохозяйственного сектора. Миллионы людей покупают беспилотники для развлечений, ну а более продвинутые версии присутствуют в СВО, где решают задачи разведки и слежения за противником. В настоящее время DJI контролирует более 70% мирового рынка, ну а власти США пока не пояснили, каким образом будет решаться проблема дефицита, ведь речь идёт о полном запрете на продажу. Долгое время обсуждалась идея запретить государственным компаниями и юридическим лицам закупать продукцию DJI, но новый документ предполагает полную остановку импорта в США.

Решение Палаты представителей направлено в Сенат, а после окажется на столе президента. Аналитики уверены, что конгрессмены и Байден в кратчайшие сроки поддержат инициативу, а значит у китайской компании останется совсем мало возможностей для манёвра. Предполагается, что DJI примет решение оспорить новый закон в судебной инстанции. Таким образом китайцы получат небольшую фору и смогут ещё несколько месяцев продавать свою продукцию рядовым американцам. Как долго будут длиться судебные тяжбы, сказать сложно, но в данном случае время уже не является решающим фактором. Очевидно, что США планируют вытеснить китайские компании, используя для этого любой логичный и нелогичный предлог. В данном случае DJI подозревают в сливе данных в адрес китайских спецслужб. Разбираться в том, действительно ли дроны шпионят за рядовыми американцами, никто не будет. Скорее всего, попытки найти средства слежения в игрушках уже проводились, но результат оказался негативным. Именно поэтому Палата представителей обошлась без представления доказательств, что не помешало принять нужное решение.

Автором законопроекта стала Элиза Стефаник, представляющая интересы Республиканцев в Нью-Йорке. Дама заявила, что китайские дроны представляют прямую угрозу национальной безопасности США и вообще много говорила о том, как тоталитарный Китай наступает на демократию и свободы рядовых американцев. Элиза уверена, что DJI следят за своими владельцами и призвала жителей страны избавиться от всех приборов в кратчайшие сроки. Якобы, таким образом китайские военные получают всю нужную им информацию, я рядовые американцы даже не подозревают, что стали инструментом в руках потенциального противника. Добавим, что действующий закон не предполагает запрета использования на уже находящиеся в США беспилотники. Местные эксперты считают, что закон окажет остро негативное влияние на рынок дронов по всему миру. В США сформируется дефицит, тогда как китайские склады будут переполнены. Не исключено, что DJI начнёт продавать свою продукцию через другие компании, которые формально получат независимость. Обычно подобные решения для самих китайцев заканчиваются не очень позитивно. Достаточно вспомнить Honor и Huawei. Изначально первая выступала в качестве суббредна, но в итоге материнская компания была вынуждена продать подразделение, занимающееся выпуском смартфонов Honor.