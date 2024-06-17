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Bublik1
ВКС РФ в зоне проведения СВО получили новую партию бомбардировщиков Су-34М
Представители Ростеха не называют точное количество прибывших машин.

Перовое применение корректируемых авиабомб (КАБ) произошло в 2023 году, а с тех пор возросло как количество, так и качество подобного оружия. Российские инженеры значительно увеличили дальность полёта снаряда, что позволило расширить географию применения и сделать его использование действительно массовым. Для сброса применяются фронтовые бомбардировщики Су-34, а военкоры отмечают, что скорость продвижения армии РФ на том или ином участке зависит от числа сброшенных бомб. Ну а поскольку потенциал данного вида оружия ещё далёк от исчерпания, то сегодня одна из главных проблем кроется в нехватке авиации. Как стало известно, российские производители постепенно устраняют дефицит, поскольку недавно ВКС РФ получили очередную партию Су-34.

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Передача состоялась на аэродроме Новосибирского авиационного завода им. В. П. Чкалова, но точное количество машин, которые получили в своё распоряжение военные, не указывается. В пресс-службе Ростеха напоминают, что все фронтовые бомбардировщики были переданы в рамках государственного оборонного заказа. Каждый самолёт успешно прошёл полный комплекс наземных и лётных испытаний и готов к выполнению боевых задач в зоне проведения СВО. Инженерно-технический персонал военных частей принял бомбардировщики и направил их к местам постоянной дислокации. Эксперты подтверждают, что сегодня Су-34 востребованы, поскольку порой каждый самолёт совершает по несколько вылетов в сутки. Несмотря на попытки действовать с безопасной дистанции, риски остаются, ну а возросшее количество бортов позволит уничтожать выявленные объекты ПВО и другую военную инфраструктуру украинской армии. 

Заместитель генерального директора Ростеха Владимир Артяков отметил, что поставка была плановой, а до конца текущего года ВКС РФ увидят ещё партию самолётов. Напомним, речь идёт о многофункциональном истребителе-бомбардировщике, предназначенном для нанесения авиационных ударов по наземным целям противника. Удары наносятся по тыловым лагерям противника, а также приходятся по линии соприкосновения и соответствуют поставленным задачам со стороны руководства. Что любопытно, Су-34 способен выполнять задачи без сопровождения истребителей за счёт наличия управляемых ракет класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Бомбардировщики могут наносить удары по целям на большой дальности, а также хорошо защищены от средств противодействия потенциального противника. На борту также присутствует высокоинтеллектуальная система радиолокационного противодействия и обороны. Максимальная дальность полёта достигает 4000 километров, а максимальная скорость может доходить до 1900 км/ч. Это намного быстрее, чем способны передвигаться американские F-35, которые принадлежат к классу истребителей. Су-34 способен переносить боевую нагрузку до 8 тонн, а в настоящее время в СВО попадают модернизированные версии Су-34М. Производство такого самолёта началось в 2021 году, а специалисты утверждают, что на основе опыта ведения СВО изменения получат и другие машины. Речь идёт о Су-35С и Су-30СМ. Улучшена может быть и действующая версия Су-34М, но пока об этом известно слишком мало. 

Военкоры пишут, что российские инженеры постепенно увеличивают дальность корректируемых авиабомб. Чаще всего применяются КАБы весом до 500 килограмм, но в последнее время растёт число более мощных, вес которых доходит до 1500 килограмм. Подобные бомбы не только обладают повышенной разрушительной силой, но и способны пролететь большее расстояние. Ну а это именно то, что обеспечивает безопасность полёта бомбардировщиков. 

#сво #авиация #самолёты #су-34 #су-34м
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