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Bublik1
Учёный нашёл 460 тонн золота в отработанной руде на сумму 24 миллиарда долларов
Залежи золота найдены в недрах так называемых хвостохранилищах.

Южная Африка, а именно горная цепь Витватерсранд, остаётся крупнейшим местом добычи золота на Земле. Здесь, начиная с XIX века, из шахт извлечено около 50 000 тонн драгоценного металла, что составляет 40% от всего мирового запаса. Сегодня в этом регионе функционируют десятки шахт, включая самую глубокую в мире под названием Мпоненг. Эксперты полагают, что запасов там хватит ещё на несколько десятилетий, но жила уходит всё ниже, а в результате шахтёрам приходиться работать на глубине 4000 метров. Условия добычи здесь близки к экстремальным, ведь температура достигает 50 градусов, а риски обвалов могут привести к гибели людей. Рано или поздно случится истощение ресурса, а сегодня у добывающих компаний не остаётся другого выхода, кроме бурения ещё более глубоких шахт. Ну а чем глубже проникает техника, тем дороже становится процесс, что снижает доходы и делает добычу нерентабельной. 

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Когда-то здесь находилось дно древнего моря, ну а множество искателей сокровищ в итоге основали город Йоханнесбург, являющийся самым крупным в Южной Африке с населением более 4 миллионов человек. Как уже отмечалось, в последние десятилетия добыча сталкивается со значительными вызовами, становясь более сложной и затратной. Одновременно с этим возрастает интерес к переработке отходов добычи золота, известных как хвостохранилища. Эти отходы содержат небольшие концентрации золота, и до сих пор их переработка считалась невыгодной. Металлург из Зимбабве Стив Чингвару в своей научной работе предложил революционную идею, предполагающую извлечение так называемого невидимого золота из хвостохранилищ. Оказывается, концентрация золота в переработке настолько низкая, что её сложно обнаружить даже при помощи технологических методов. На самом деле золото в переработанной руде остаётся, но его концентрация намного ниже, чем принято считать минимальным для начала разработки. 

По мнению исследователя, только в отходах крупнейших шахт Южной Африки содержится порядка 460 тонн золота, стоимость которого достигает 24 миллиарда долларов. Чингвару признаёт, что сегодня добыча золота из переработанной руды не считается целесообразной. Технология будет настолько сложной, что полученное золото окажется дешевле, чем сам процесс его добычи. Исследователь полагает, что не всё так просто, ведь есть и другие причины, оправдывающие такие высокие расходы. Оказывается, современные методы хранения отходов и добыча золота часто неэффективны и наносят вред окружающей среде. В процесс добычи и последующем хранении выделяется огромное количество токсичных веществ включая серную кислоту. Переработка хвостохранилищ имеет важное значение с экологической точки зрения и окупится за счёт реализации добытого золота. Чингвару не исключает, что в будущем и вовсе удастся разработать методики переработки хвостохранилищ, позволяющие зарабатывать на добыче невидимого золота. Даже если сегодня технология будет масштабирована и начнёт применяться в нескольких шахтах, то расходы быстро окупятся. Чингвару обсудил эту идею с экспертами по добыче золота, но сегодня есть большие сомнения, что крупные горнодобывающие компании захотят нести дополнительные расходы. В теории, если Южная Африка будет нуждаться в получении экологических квот, то власти могут стимулировать разработку хвостохранилищ, но пока идея кажется неосуществимой. 

#интересное #исследования #золото
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