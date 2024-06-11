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Bublik1
Какие видеокарты и процессоры предпочитают геймеры, и почему AMD отстаёт от NVIDIA и Intel
Особенно всё плохо на рынке видеокарт, где AMD занимает крошечные 12%

Несколько дней назад любопытной статистикой поделились аналитики Jon Peddie Research (JPR). Сообщается, что продажи настольных видеокарт сократились в первом квартале 2024 года по сравнению с 4 кварталом 2023 года на 7.9%. Если смотреть на показатели 1 квартала 2023, то в годовом исчислении цифры даже выросли на 39.2%. В итоге выводы аналитиков разнятся от того, считать ли прошедший квартал провальным, ну а всё это никак не влияет на стоимость видеокарт. Цены продолжают кусаться даже несмотря на то, что выход настольной графики нового поколения состоится этой осенью. В JPR пишут, что за первые три месяца 2024 удалось отгрузить 8.7 миллиона видеокарт, ну а львиную долю рынка заняла NVIDIA. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете заметить целый ряд любопытных подробностей. 

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Прежде всего выясняется, что по итогам 1 квартала 2023 года NVIDIA занимала 84% рынка настольной графики. Ещё 4% было за Intel, тогда как оставшиеся 12% получила AMD. По итогам 4 квартала прошлого года NVIDIA растеряла часть рыночной доли, тогда как AMD смогла существенно нарастить продажи. 19% даже тогда казались незначительными, но итоги 1 квартала текущего года оказались для красных разрушительными. Что до зелёных, то под руководством Дженсена Хуанга американская компания смогла не только вернуть потерянную рыночную долю, но и отнять проценты, которые ранее получила Intel. Сегодня NVIDIA доминирует, а аналитики не ожидают от Лизы Су никаких прорывов. Если говорить о первой двадцатке наиболее популярных видеокарт в Steam, то там нет ни одного дискретного графического чипа AMD. Присутствуют ноутбуки со встроенной графикой Intel и AMD, но всё это не играет решающей роли, поскольку геймеры предпочитают другие видеокарты. Как видите, лучше всего себя показывают GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060. Обе имеют примерно аналогичную производительность и пользуются высоким спросом, обеспечивая стабильное количество кадров в разрешении 1080р.

Можно констатировать, что AMD окончательно проиграла сражение против NVIDIA и в ближайшей перспективе не сможет надеяться на получение значительной рыночной доли. Инсайдеры утверждают, что новое поколение будет нацелено на рядовых геймеров, у которых нет денег на флагманы. При этом цены станут привлекательными, а прирост быстродействия позволит побаловать себя действительно мощным решением. Не исключено, что инсайдеры снова выдают желаемое за действительное, но есть направления, где дела у Лизы Су идут вполне неплохо. Так, если обратить внимание на рынок процессоров, то можно заметить, что AMD продолжает теснить Intel и плавно приближайтесь к 35% доле. Аналитики пишут, что многое будет зависеть от успеха процессоров, которые выйдут во второй половине 2024 года. Обе компании готовятся представить свои самые лучшие решения, а пока назвать победителя невозможно. Intel переходит на 2-нм технологический узел, но данная технология может оказаться сырой. Кроме того, синие часто манипулируют цифрами и уже переименовали 10 нанометров в 7 нанометров, сократив тем самым технологическое отставание от конкурентов. Не исключено, что так называемый Intel2А на поверку окажется 4-нм или 5-нм технологическим процессом. Что до AMD, то эта компания осваивает 3-нм узел и не планирует значительных перемен в линейке. 

Возвращаясь к статистике можно заметить, что 35% геймеров предпочитают 6-ядерные процессоры, тогда как больше 5% перешли на 10 ядер. Это могут быть новые камни Intel, которые имеют 4 дополнительных малых ядра, не влияющих на конечную производительность. На втором месте по популярности идут 8-ядерные чипы, тогда как 4 ядра всё ещё не хотят сдавать позиции. Традиционными выглядят и предпочтения относительно количества оперативной памяти, ведь почти 47% геймеров имеют компьютеры с 16 Гб ОЗУ. 29% любителей компьютерных игр позволили себе 32 Гб, тогда как количество владельцев скоромных 8 Гб и не думает сокращаться. Похоже, речь идёт о бюджетных ноутбуках, которые позволяют играть в нетребовательные игры и имеют скромные характеристики. Чаще всего геймеры покупали видеокарты с 8 Гб видеопамяти, ну а за счёт высоких продаж GeForce RTX 3060 наблюдается рост тех, кто смог себе позволить видеокарту с 12 Гб видеопамяти. В целом рынок меняется медленно, ведь чаще всего пользователи покупают компьютер на 4 года. Последствия выхода нового поколения настольной графики и процессоров нового поколения мы увидим только через год, а пока можно будет заметить плавный рост всех ключевых характеристик. 

#amd #intel #nvidia #статистика #статистика steam
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