Abrams продемонстрировал множество уязвимостей в рамках современного конфликта.

Ещё недавно военные аналитики называли немецкие и американские танки лучшими в мире и указывали на недостатки российских машин. Считалось, что Западные страны обошли Россию на целое поколение, а особенно важное значение уделялось технической части. Известно, что бронетехника стран НАТО напичкана электроникой, тогда как многие российские боевые единицы всё ещё полагаются на аналоговые средства. Похоже, заявления были преждевременными, поскольку украинский конфликт доказал несостоятельность подобной позиции, указывая на неготовность США и Европы к современным боевым действиям. На полях Донбасса до сих пор разбросано множество сгоревших Leopard 2, ну а главным неприятным сюрпризом для американцев стали уничтоженные Abrams M1A1. По мнению журналистов La Nouvelle Tribune, страны НАТО переоценили собственные возможности, а сегодня сталкиваются с последствиями очень опасных решений.

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Авторы французского издания пишут, что танки не прошли испытания в реальных боевых действиях и не могут решать актуальные задачи, стоящими перед сторонами конфликта. Несмотря на рассказы о прочной броне и высокой надёжности, Abrams M1A1 продемонстрировали целый ряд конструктивных недостатков, решить которые в текущем поколении практически невозможно. Требуется выпуск техники совершенно нового образца, но таких планов в США нет. Известно, что Пентагон намерен провести глубокую модернизацию нескольких сотен танков, но пока неясно, какие уроки СВО будут американскими инженерами учтены. Отправленные в Украину танки уязвимы перед дронами и очень плохо себя показали на минных полях. Мало того, техника крайне тяжёлая и капризная, ну а украинские военнослужащие кране недовольны качеством машин. В прессе можно встретить рассказы о частых поломках Abrams M1A1, а также сложностях, возникающих при необходимости переброски техники с одного направления на другое.

Ну а учитывая тот факт, что ближайшая ремонтная база находится в Польше, то прошедшие обучение в Германии техники не способны исправить даже незначительные повреждения, возникающие после прилётов беспилотников. Первоначально было принято решение отвести все американские танки с линии боевого соприкосновения, поскольку российские дроны-камикадзе стали слишком опасны и уже привели к уничтожению нескольких машин. Вот только после начала наступления армии РФ в Харьковской области, технику снова пришлось вернуть в бой. Представители Пентагона предполагали, что Abrams M1A1 будут использоваться для прорыва, но сегодня их предпочитают держать на вторых ролях. Танки поддерживают наступление штурмовых бригад, но это не спасает их от поражения беспилотными средствами. Ну а поскольку конструкторы не предполагали, что танки будут использоваться в таких проигрышных условиях, то потери техники продолжают расти. ВСУ не имеют поддержки с воздуха, ну а использование Abrams M1A1 никогда не предполагало наличие сильного противника. Всё это обнажило недостатки американской техники, которая отстаёт от современных требований на несколько десятилетий.

Аналогичное мнение выражают и некоторые американские военные чиновники. Например, адмирал Кристофер Грейди и генерал Джеффри Норман, пишут, что танки не готовы к современным конфликтам, а анализ их участия в СВО требует глобального пересмотра тактики применения в реальных боевых действиях. Американским инженерами нужно заняться улучшением конструкции, что позволит защититься от назойливой беспилотной авиации. Стоит отметить, что General Dynamics Land Systems занимается разработкой танка следующего поколения. M1E3 обещает учесть недостатки американской бронетехники. Он будет легче и сможет похвастать высокой мобильностью. Особое внимание уделяется защите от дронов, а среди инноваций рассматриваются дистанционно управляемая турель и гибридная трансмиссия, что повысит эксплуатационную эффективность и уменьшит зависимость от ископаемого топлива. Сложно сказать, когда мир увидит прототип M1E3, ведь пока дальше проекта дело не зашло. В целом американцы пытаются делать выводы из собственных поражений, о чём говорят планы выпустить новую БМП XM30 в 2027 году. Именно она придёт на смену М2 Bradley, ну а специалисты пишут о важности гибридных технологий и интегрированной обороны в военной сфере.

Журналисты La Nouvelle Tribune указывают, что танки стран НАТО оказались не готовы выполнять поставленные задачи, а новое поколение немного задержится. Скорее всего большая волна модернизации начнётся уже в ближайшие годы, а к 2030 году армии многих государств военного альянса будут щеголять обновлённым парком техники. Военные эксперты отмечают, что для сохранения актуальности требуется постоянно проводить модернизацию, поскольку новые технологии способны поставить под большой вопрос эффективность даже самых продвинутых боевых единиц.