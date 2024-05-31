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Bublik1
Швеция передаст Украине до 177 БТР Pbv 302, которые были выпущены более 50-ти лет назад
Даже несмотря на почтенный возраст, машина способна выполнять боевые задачи

Многие эксперты отмечают, что союзники Киева с большим удовольствием избавляются от старой техники, решая целый ряд сложных проблем. К примеру, есть у Франции сотня броневиков, которые давно никому не нужны. В теории, всё это можно сдать на металлолом, но придётся нанимать специалистов, которые снимут электронику, а также другие части. Отдельные компоненты требуют особых методов утилизации, а значит за всем процессом будут следить экологи. В итоге расходы на утилизацию окажутся непомерно выше прибыли, которую можно извлечь из полученного металла. Именно поэтому старая техника десятилетиями пылится на складах, где требует минимальных инвестиций. Как только появилась возможность всё это отправить в Украину, то даже жадноватый Макрон осознал открывающиеся перед ним перспективы. Президент Франции открыто призывал союзников отдавать Зеленскому старую рухлядь, рассказывая о том, что украинцы смогут использовать всё это в качестве запчастей. Ну а поскольку за всё это платится из единого европейского фонда Мира, то можно не только стать настоящим поборником демократии, но и неплохо заработать. 

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К делу подключились и другие европейские страны, а сегодня стало известно о планах Швеции передать Киеву 177 броневиков БТР Pbv 302. На первый взгляд партия кажется огромной и даже устрашающей, но на поверку выясняется, что речь идёт о сильно устаревшей машине. На самом деле власти Швеции точной цифры не называли, ну а информацию о количество имеющихся машин раскопали журналисты IISS. Сколько точно БТР удастся заставить ездить, вопрос открытый, ведь бронетранспортёры действительно очень старые. Эксперты полагают, что как минимум 100 машин точно окажутся работоспособны, тогда как остальные пойдут на запчасти. Напомним, БТР Pansarbandvagn 302 был создан компанией Hägglund Söner в начале 60-х годов. В 1966 машина поступила на вооружение шведской армии, где состояла вплоть до 2014 года. Выводить из эксплуатации БРТ начали намного раньше, ну а в итоге большая часть из хранящихся на складах Pbv 302 простояла там не меньше 20 лет. Есть сведения о том, что техника не проходила дорогостоящую консервацию, поскольку власти Швеции просто не видели смысла в том, чтобы сохранять в боеспособном состоянии сильно устаревшие машины. 

Ну а поскольку «зелёные» не дремлют, то дешевле было вообще забыть о 177 Pbv 302 до лучших времён. Похоже, сегодня самое время для того, чтобы избавиться от лишнего груза. Согласно общедоступным данным, БТР выпускался до 1972 года, а всего было создано 647 машин. Только 518 годились для решения боевых задач, тогда как остальные представляли собой специализированные станции. Там могли располагаться командные пункты, посты для ведения артиллерийского огня, а также многочисленные санитарные станции и ремонтные бригады. После 1972 года БТР пытались несколько раз модифицировать, но ничего лучше установки нового двигателя и подвески придумать не смогли. Судя по всему, шведские инженеры полагали, что Pbv 302 уже и так идеален, поэтому ничего менять в конструкции не следует. Среди указанных 177 машин присутствует несколько модификаций: Pbv 302B, Pbv 302C, а также без внесения изменений в конструкцию.  Представители Министерства обороны Швеции намерены отдать украинцам все запасные части, которые хранятся на складах, что позволит создать несколько механизированных бригад. 

Как уже отмечалось выше, техника очень старая и уже давно исчерпала свой ресурс, но интересно даже не это. Оказывается, двигатель и трансмиссия расположены под настилом внизу, что благотворно повлияло на размеры салона. Бойцы могут заварить себе чаю или даже кофе, расположиться на удобных креслах и в целом будут чувствовать себя как дома. Кабина водителя находится в центре передней части БТР, тогда как командир и наводчик располагаются слева и справа от самого водителя. При необходимости Pbv 302 может обеспечить комфортные условия перевозки для восьми человек или взять на борт до 1.2 тонны груза. Есть две двери, через которые бойцы могут входить и заходить, ну а особенности конструкции уже 40 лет назад признавались неэффективными. Pbv 302 передвигается на гусеницах, что должно повысить проходимость местности, вот только специфическое расположение двигателя не принесёт ВСУ ничего хорошего. Даже если мина будет небольшая, то техника остановится, а при более мощном взрыве велики шансы возгорания. В этом случае десантникам уже будет не до комфорта и тем более не до распития чая или кофе. 

Добавим, что даже в таком состоянии больше сотни Pbv 302 позволят усилить боевое оснащение украинской армии. На передовую на старом БТР не поедешь, но его можно использовать для переброски десанта в тылу. Из оружия присутствует полностью автоматическая 20-мм пушка Hispano Suiza HS 804 (m/47D). Двигатель мощностью 280 л.с. обеспечит скорость 66 км/ч, а за счёт конструктивных особенностей Pbv 302 ещё и может передвигаться по воде. О полном погружении речь не идёт, но преодолевать неглубокие водные преграды машины может на скорости до 7.5 км/ч. Как мы видим, европейцы активно избавляются от старого металлолома, который с большой помпой после передаётся Украине. Ну а на высвободившиеся деньги закупаются новые вооружения, наполняя средствами американский ВПК. 

#сво #бтр #pbv 302
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