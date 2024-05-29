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Bublik1
Власти КНДР отправили на территорию Южной Кореи 150 воздушных шаров с мусором
Акция стала своеобразным ответом на действия Южной Кореи, которая регулярно отправляет в КНДР шары с листовками.

Противостояние между Северной и Южной Кореей длиться уже много десятилетий. В настоящее время Южная часть благоденствует, наращивая экспорт высокотехнологичной продукции, тогда как Север остаётся под мощными санкциями. Уже никто не помнит, с какой целью ограничения вводились, ну а учитывая происходящие на мировой арене изменения, именно Северная Корея получила выгоду от украинского конфликта. В прессе писали, что российские специалисты причастны к запуску первого спутника КНДР, а также замечены в рамках военного сотрудничества. В ответ Россия получила огромные запасы снарядов, что позволило не снижать темпы ведения СВО. 

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Ну а между тем между двумя частями Корейского полуострова не стихают враждебные настроения. В настоящее время обе страны уже не угрожают уничтожить друг друга, но активно наращивают военный потенциал. КНДР остаётся закрытой, тогда как Южная Корея то и дело предпринимает попытки свергнуть власть в соседней стране. Для этого применяется пропагандистская продукция. Например, хакеры взламывают телеэфир в КНДР, а правительство регулярно отправляет воздушные шары, содержащие листовки и даже накопители данных. На флешках записаны фильмы и сериалы южнокорейского производства, а всё это иногда попадает в руки жителям Северной Кореи. Похоже, соседи решили совершить ответный ход, который уже был признан в Южной Корее крайне сомнительным. 

Как стало известно, 28 мая КНДР отправила своим соседям 150 воздушных шаров, которые несли мусор и навоз. Большая часть шаров была сбита ещё при пересечении границы, но некоторые укрылись от военных и упали в юго-восточной части провинции Южный Кенсан. Там всё это начали фотографировать местные жители, которые были крайне удивлены подарками от соседей. В прессе пишут, что навоз и мусор разлетались на десятки километров, а журналисты Yonhap оказались в эпицентре событий. Власти Южной Кореи уже назвали инцидент вульгарным и бесчеловечным и потребовали, чтобы Пхеньян прекратил порочную практику. Объединённый комитет начальников штабов Сеула констатировал, что все объекты были сбиты или упали самостоятельно. Ни один воздушный шар не содержал оружия или взрывчатых веществ, а акция балы направлена на подавление морального духа жителей Южной Кореи. 

В КНДР акцию назвали успешной и отметили, что считают её равнозначным ответом за мусорные листовки и фильмы, которые присылают им соседи. До объединения стран ещё очень далеко, ну а эксперты полагают, что конфликта между государствами полуострова удастся избежать. Власти обеих стран не настроены на конфронтацию и давно бы уже приступили к более тесной интеграции, если бы над Южной Кореей не висел американский сапог. США не выгодно, чтобы данный регион перестал генерировать напряжённость. Кроме того, если вдруг КНДР потеряет статут противника, то смысла значительных сил в регионе и военных баз уже не будет. Ну а пока обе стороны обмениваются своеобразными подарочками. Журналисты утверждают, что идея отправить 150 воздушных шаров с мусором и навозом исходила из близкого окружения Ким Чен Ына. Неясно, кто из прославленных генералов до этого додумался, но тот факт, что у кого-то прибавился на груди несколько орденов, не вызывает сомнения. 

#политика #интересное #кндр
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