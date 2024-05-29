Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Cyberpunk 2077 не интересен CD Projekt Red, поскольку над игрой больше никто в студии не работает
Большая часть обещаний со стороны CD Projekt Red так и осталась не реализована

После того как CD Projekt Red выпустила третью часть похождений Геральта из Ривии, доверие в геймерском сообществе к польской студии стало настолько высоким, что релиз следующего проекта ждали даже те, кто в ролевые игры вообще не играет. Поляки накачивали интернет слухами и обещали настоящую революцию в графике. Задолго до релиза прездаказы сделали более 10 миллионов человек, а игра окупилась ещё до того, как официально поступила на прилавки магазинов. Каково же было удивление геймеров, когда они начали изучить виртуальный мир Найт-Сити. Выяснилось, что квесты линейны и примитивны, а вариантов концовки не так много, как первоначально считалось. Мало того, вообще никакие действия кроме нескольких финальных не оказывают влияния на выбор концовки, а в итоге ни о какой вариативности и сложности выбора речь не шла. Увы, но на этом разочарования от Cyberpunk 2077 не заканчивались. Даже владельцы мощных компьютеров отмечали, что игра идёт у них тяжело, ну а у геймеров с недорогим железом часто наблюдались зависаний и снижения количества кадров в секунду. Графика то и дело преподносила сюрпризы, а рядовые любители компьютерных игр и эксперты открыто демонстрировали своё недовольство. 

реклама

Дошло до того, что Cyberpunk 2077 удалили с игровых приставок, а несколько следующих лет разработчики провели в бесконечных извинениях. На официальном сайте указано, что большой финальный патч вышел в декабре 2023 года, после чего никаких значительных изменений игра больше не получит. К настоящему моменту разработчики решили основную часть проблем, но в целом изменить логику повествования и основные квесты уже было невозможно. Игра не дотягивает до легендарного The Witcher 3: Wild Hunt, ну а сегодня инсайдеры нашли ещё один повод для разочарования. Если вы помните, то после официального релиза третьей части Ведьмака, игра получила несколько больших дополнений. Финальное оказалось настолько эпичным, что по своему масштабу превосходило многие ролевые одиночные игры. Геральт обрёл дом, а при определённых действиях со стороны геймера мог спокойно наслаждаться жизнью вместе со своей дамой сердца. Кого именно выбирать, решал каждый геймер, ну а в Cyberpunk 2077 ничего подобного нет и уже не будет. 

Напомним, осенью 2023 стало доступно большое дополнение Phantom Liberty, которое получило высокие оценки и привело к росту популярности Cyberpunk 2077. Несколько лет работы дали свои плоды, ведь в настоящее время 95% всех отзывов в Steam крайне положительные. Судя по всему, история завершена, а значит никакого дополнительного контента больше не будет. Журналисты обращают внимание на финансовый отчёт на конец февраля 2024 года, согласно которому в рамках проекта Cyberpunk 2077 занято не больше 17 человек. Для того чтобы решать текущие проблемы, такого количества достаточно, но для развития игры – слишком мало. По данным портала IGN, окончательная судьба игры была решена совсем недавно. Ниже вы можете увидеть график, предоставленный руководством CD Projekt Red в рамках финансового отчёта. Оказывается, все сотрудники, занимающиеся работой над Cyberpunk 2077 были переведены на другие проекты. 

К примеру, следующая игра во вселенной Ведьмака (имеет пока название Polaris) включает 407 специалистов. Сиквел Cyberpunk 2077 (фигурирует под названием Orion) привлёк 56 сотрудников, тогда как на совершенно новую РПГ с кодовым названием Hadar выделили 20 человек. Таким образом можно сделать вывод, что CD Projekt Red больше не планирует вносить в Cyberpunk 2077 никаких изменений и полностью довольна текущим состоянием игры. Согласно мнению экспертов, значительных ошибок в игре не осталось, ну а геймерам придётся переключиться на новые проекты. Напомним, изначально CD Projekt Red строила большие планы и намерена была выпустить не меньше двух больших дополнений. Phantom Liberty немногим расширяло игровую вселенную, тогда как ещё одно DLS должно было стать таким же эпичным, как Кровь и вино для третьего Ведьмака. Разработчики также намеревались добавить многопользовательский режим и явно метили в конкуренты ГТА5. Очевидно, что все эти обещания останутся нереализованными, ну а до выхода проекта Polaris осталось несколько лет. Точных данных о том, когда будет запущена новая трилогия, в прессе нет. Разработчики уже набили шишки с Cyberpunk 2077, поэтому не будут торопиться. Благодаря лояльности геймеров удалось удержать большую часть средств, полученных во время предзаказов. Кроме того, после выхода нескольких крупных патчей игра вернулась на игровые приставки, а в целом финансовых трудностей у CD Projekt Red нет. 

#cd projekt red #cyberpunk 2077
+
Написать комментарий (0)
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
Показан реалистичный мод для Cyberpunk 2077, совмещающий 8K, трассировку лучей и трассировку путей
CD Project Red больше не поддерживают Cyberpunk 2077, в приоритете находится The Witcher 4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
6
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
3
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
6
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
1
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
1
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
Запуск смартфона Xiaomi 14 CIVI назначен на 12 июня 2024 года
+

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
31
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
33
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
55
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
7
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
58
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
4
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
45
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
+
Пошлины на китайский экспорт «не сделают Америку снова великой» - считают западные эксперты
1
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
2

Сейчас обсуждают

Колючка
11:25
Сколько у тебя 12hprw сгорело? У нас на форуме 1 штука, притом владелец признался, что не воткнул штекер до конца и передавил провода стенкой корпуса.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Андрей Жуков
11:18
Ты из серии Блиновских и тому подобных успешных бизнес-леди? )) Ню-ню! Успехов тебе.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Колючка
11:18
шеша, какую игру сегодня проходить начнёшь?
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
ExtenZ
11:17
взял самое дорогое? я бы подождал память ddr6
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
Максим Ширшов
11:17
Интересно, что Ryzen этот отстает по частоте на 3.5 процента от i9 14900k и на эти же 3.5 процента отстает в однопоточной производительности. То есть производительность на такт согласно бенчмарку у ни...
Предварительный образец Ryzen 9000 уступил Core i9-14900K по однопоточной производительности
Андрей Жуков
11:15
Я тоже в сумбуре каком-то нахожусь. То он пишет что сидит на старом железе и никогда не менял ни чё, то оказывается собирал уже себе 152 ПК. Бред какой-то! Мне ещё не понятно выражение, типо для 1060 ...
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
drywolf
11:13
там 99% в шахтах лопнут! или вылетят метров на 30, не далее
США намерены разместить на подлодках крылатые ракеты с ядерными зарядами для сдерживания РФ и Китая
Eppius
11:00
И так каждый день 2.5 года. Я думаю от ниих уже почти ничего не осталось.
В ночь на 29 мая ВКС России уничтожили пункты дислокации украинских войск в Харьковской области
Вася Пупкин
10:59
ИстЕрическая ценность))). Также по версии авторов сего говновысера, вторая мировая война закончилась до 1924 года. Да-да именно ВТОРАЯ мировая. Писала какая-то ТПшка, у которой с предметом под названи...
На аукцион попала самая ценная коллекция монет в истории, скрывать которую завещал первый владелец
Зю
10:59
Жаль, мэр Львива в своё время до такого не догадался. Пришлось вместо Кореи в соседние области на грузовиках втихую отправлять...
КНДР отправила в Южную Корею "армию воздушных шаров", заполненных бытовым мусором
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем