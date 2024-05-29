Большая часть обещаний со стороны CD Projekt Red так и осталась не реализована

После того как CD Projekt Red выпустила третью часть похождений Геральта из Ривии, доверие в геймерском сообществе к польской студии стало настолько высоким, что релиз следующего проекта ждали даже те, кто в ролевые игры вообще не играет. Поляки накачивали интернет слухами и обещали настоящую революцию в графике. Задолго до релиза прездаказы сделали более 10 миллионов человек, а игра окупилась ещё до того, как официально поступила на прилавки магазинов. Каково же было удивление геймеров, когда они начали изучить виртуальный мир Найт-Сити. Выяснилось, что квесты линейны и примитивны, а вариантов концовки не так много, как первоначально считалось. Мало того, вообще никакие действия кроме нескольких финальных не оказывают влияния на выбор концовки, а в итоге ни о какой вариативности и сложности выбора речь не шла. Увы, но на этом разочарования от Cyberpunk 2077 не заканчивались. Даже владельцы мощных компьютеров отмечали, что игра идёт у них тяжело, ну а у геймеров с недорогим железом часто наблюдались зависаний и снижения количества кадров в секунду. Графика то и дело преподносила сюрпризы, а рядовые любители компьютерных игр и эксперты открыто демонстрировали своё недовольство.

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Дошло до того, что Cyberpunk 2077 удалили с игровых приставок, а несколько следующих лет разработчики провели в бесконечных извинениях. На официальном сайте указано, что большой финальный патч вышел в декабре 2023 года, после чего никаких значительных изменений игра больше не получит. К настоящему моменту разработчики решили основную часть проблем, но в целом изменить логику повествования и основные квесты уже было невозможно. Игра не дотягивает до легендарного The Witcher 3: Wild Hunt, ну а сегодня инсайдеры нашли ещё один повод для разочарования. Если вы помните, то после официального релиза третьей части Ведьмака, игра получила несколько больших дополнений. Финальное оказалось настолько эпичным, что по своему масштабу превосходило многие ролевые одиночные игры. Геральт обрёл дом, а при определённых действиях со стороны геймера мог спокойно наслаждаться жизнью вместе со своей дамой сердца. Кого именно выбирать, решал каждый геймер, ну а в Cyberpunk 2077 ничего подобного нет и уже не будет.

Напомним, осенью 2023 стало доступно большое дополнение Phantom Liberty, которое получило высокие оценки и привело к росту популярности Cyberpunk 2077. Несколько лет работы дали свои плоды, ведь в настоящее время 95% всех отзывов в Steam крайне положительные. Судя по всему, история завершена, а значит никакого дополнительного контента больше не будет. Журналисты обращают внимание на финансовый отчёт на конец февраля 2024 года, согласно которому в рамках проекта Cyberpunk 2077 занято не больше 17 человек. Для того чтобы решать текущие проблемы, такого количества достаточно, но для развития игры – слишком мало. По данным портала IGN, окончательная судьба игры была решена совсем недавно. Ниже вы можете увидеть график, предоставленный руководством CD Projekt Red в рамках финансового отчёта. Оказывается, все сотрудники, занимающиеся работой над Cyberpunk 2077 были переведены на другие проекты.

К примеру, следующая игра во вселенной Ведьмака (имеет пока название Polaris) включает 407 специалистов. Сиквел Cyberpunk 2077 (фигурирует под названием Orion) привлёк 56 сотрудников, тогда как на совершенно новую РПГ с кодовым названием Hadar выделили 20 человек. Таким образом можно сделать вывод, что CD Projekt Red больше не планирует вносить в Cyberpunk 2077 никаких изменений и полностью довольна текущим состоянием игры. Согласно мнению экспертов, значительных ошибок в игре не осталось, ну а геймерам придётся переключиться на новые проекты. Напомним, изначально CD Projekt Red строила большие планы и намерена была выпустить не меньше двух больших дополнений. Phantom Liberty немногим расширяло игровую вселенную, тогда как ещё одно DLS должно было стать таким же эпичным, как Кровь и вино для третьего Ведьмака. Разработчики также намеревались добавить многопользовательский режим и явно метили в конкуренты ГТА5. Очевидно, что все эти обещания останутся нереализованными, ну а до выхода проекта Polaris осталось несколько лет. Точных данных о том, когда будет запущена новая трилогия, в прессе нет. Разработчики уже набили шишки с Cyberpunk 2077, поэтому не будут торопиться. Благодаря лояльности геймеров удалось удержать большую часть средств, полученных во время предзаказов. Кроме того, после выхода нескольких крупных патчей игра вернулась на игровые приставки, а в целом финансовых трудностей у CD Projekt Red нет.