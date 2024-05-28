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Bublik1
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
Эксперты отмечают, что Р-37М настолько быстрая и малозаметная, что самолёты противника даже не смогут обнаружить её до нанесения удара

До недавнего времени российская армия нечасто получали новые самолёты, а модернизация шла намного медленнее, чем это происходит в странах НАТО. Начало СВО привело к значительным изменениям, а в результате наблюдается резкая смена курса. Авиация развивается, а особенно активно идёт внедрение новых тактических приёмов. К примеру, одной из главных проблем ВСУ стали корректируемые авиабомбы (КАБ), позволяющие продавливать оборонительные позиции, которые долгое время считались неприступными. Бомбы сбрасываются с бомбардировщиков и способны пролететь расстояние 50-90 километров в зависимости от нескольких показателей. Прежде всего учитывается высота сброса, а также вес снаряда. Не так давно в прессе писали о появлении нового типа боеприпасов, который может пройти расстояние до 200 километров и имеет вес до 250 килограмм. Такое решение позволит наносить удары по тыловым группировкам ВСУ, а также снизит опасность для бомбардировщиков РФ. 

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По мнению иностранных специалистов, уже совсем скоро эффективность работы российской авиации возрастёт, что приведёт к самым неприятным последствиям для ВСУ. Алжирское издание MENA Defense обращает внимание на истребитель Су-30СМ2, который имел на вооружении ракету Р-37М. Специалисты напоминают, что долгое время эта ракета могла использоваться только вместе с Су-35 и МиГ-31, но интеграция её в более массовый Су-30 окажет неожиданный эффект. Напомним, Р-37М была разработана инженерами КБ «Вымпел», которые использовали наработки Р-33, ранее находящейся на вооружении МиГ-31. Ракета была принята на вооружение в 2019 году и обладает уникальной дальностью действия по сравнению с предшественницами. Согласно техническим характеристикам, Р-37М способна поражать цели на расстоянии от 150 до 300 километров, достигая скорости до 6 Махов. Фактически, противник даже не успевает зафиксировать приближение ракеты, а помочь в идентификации способны только высокотехнологичные системы НАТО, которые курсируют вокруг России. Р-37М относится к классу воздух-воздух и полагается на активное радиолокационное наведение (Fox-3). Другими словами, после запуска ракета сама находит и поражает цель благодаря встроенной радиолокационной системе, которая активируется на определённом расстоянии

Уйти от ракеты крайне проблематично, о чём с оптимизмом пишут авторы MENA Defense. Журналисты признают, что дальность действия радиолокационной системы ракеты до сих пор остаётся секретной, но доподлинно известно, что она значительно превышает дальность Р-77 и Р-77-1. При этом запуск ракеты возможен даже во время режима уклонения, поскольку Р-37М продолжит отслеживать цель при любых условиях. Ранее ракета уже неоднократно применялась против самолётов ВСУ, которые даже не успевали заметить её приближение. В какой-то момент украинские лётчики признали, что связка Су-35/МиГ-31 с Р-37М стала серьёзной угрозой для авиации. В последнее время встретить истребители ВСУ можно всё реже, ну а авторы MENA Defense видят личную выгоду версии Р-37М для Су-30СМ2. Журналисты напоминают, что Алжир владеет более 70 самолётами Су-30МКИ, которые находятся на боевом дежурстве и выступают в качестве противоракетного щита. В MENA Defense не рассчитывают на то, что Алжир получит доступ к ракете в ближайшие годы. Несмотря на это там полагают, что после завершения украинского конфликта интерес к российскому вооружению резко увеличится. 

Для Алжира Р-37М может стать отличным способом защитить свои границы и решать задачи за пределами страны с минимальными рисками. Учитывая тот факт, что ракета способна поражать цели на расстоянии до 300 километров и высоте до 25 километров, можно не пересекать границы других государств, нанося удары по силам вероятного противника с безопасного расстояния. Журналисты напоминают, что Россия уже продемонстрировала высокий потенциал Р-37М в связке с Су-57, Су-35 и МиГ-31, а потенциальные противники несколько раз подумают, прежде чем совершать нападение. Эксперты считают, что провести модернизацию 70 истребителей Су-30МКИ можно даже без отправки их в Россию. Похоже, российские инженеры уже разработали новый подвес, который совместим с действующими ракетами и подходит для Р-37М. Авторы MENA Defense считают, что появление ракеты Р-37М на Су-30СМ2 окажет влияние на ход СВО. Там также напоминают, что старый истребитель постоянно модернизируется, а в ближайшие годы получит радиолокационную систему «Ирбис», стоящую на Су-35. Не исключено, что в какой-то момент на Су-30 будет даже ставиться АФАР от Су-57, но пока подтверждений подобных предположений нет. Добавим, что ВВС Индии располагает гигантским парком из 263 самолётов Су-30МКИ. Очевидно, что именно эта страна получит значительные преимущества, если Россия решил поставлять новую ракету на мировой рынок. 


#военные технологии #ракеты #истребители #самолёты #су-30 #р-37м #су-30см2
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Reuters: КНДР заявила о неудачном запуске спутника
В алжирской прессе высоко оценили эффективность российской ракеты Р-37М на вооружении Су-30
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