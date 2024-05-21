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Bublik1
Microsoft отказалась от процессоров Intel в своих ноутбуках в пользу энергоэффективных Qualcomm
Microsoft полностью переводит свои рушения на процессоры Qualcomm

Несмотря на то, что около 70% всего рынка настольных и серверных процессоров принадлежит Intel, американская компания сталкивается с сильным давлением со стороны конкурентов. Так, капитализация AMD уже в 2 раза выше, хотя по уровню доходов эта компания не способна тягаться с Intel. Аналитики полагают, что инвесторы оценивают решения Лизы Су позитивно, тогда как руководство Intel действует непоследовательно. Не исключено, что уже в этом году настроения изменятся, поскольку в продажу поступят процессоры, созданные по 2-нм технологическому процессу. Или нет, ведь количество клиентов постоянно сокращается, а на рынке появляются новые игроки. Напомним, в 2020 году от продукции Intel отказалась Apple. Яблочная компания закупала процессоры с 2006 года, используя их в различных вариациях настольных компьютеров. В какой-то момент синие начали топтаться на месте, что вынудило Apple заняться разработкой собственного процессора. 

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Актуальные решения инженеров яблочной компании демонстрируют высокие результаты и способны тягаться с лучшими процессорами Intel по скоростным показателям. При этом подобная продукция обладает высокой энергоэффективностью за счёт использования архитектуры ARM. Что же, самое время для Intel потуже затянуть пояса, ведь из списка клиентов выбыл ещё один крупный игрок. Речь о Microsoft, которая прекратила использовать процессоры Intel в своих ноутбуках и представила обновлённую линейку устройств Surface, работающую на чипах с архитектурой ARM. Согласно озвученным данным, настольные компьютеры Софтверного гиганта пока будут полагаться на процессоры Intel, по крайней мере в 2024 году. Разрабатывать свой процессор Microsoft не стала, а вместо этого предпочла заключить контракт с Qualcomm. Новая линейка Surface (Surface Laptop 13.8 и Surface Laptop 15) оснащена процессорами Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite, которые демонстрируют отличную производительность и рекордную автономность. Ничего подобного Intel пока предложить не готова, но есть все основания считать, что продукция Qualcomm не так хороша, как может показаться. 

Эксперты полагают, что производитель завышал показатели, а убедиться в правомерности подобных утверждений можно будет после начала массовой продажи гаджетов с указанными выше процессорами. На самом деле попытки Microsoft перейти на архитектуру ARM были заметны ещё в 2015 году, когда поддержка подобной технологии появилась в рамках Windows 10. До недавнего времени количество поддерживаемых процессоров было крайне низким, а невысокая производительность делала сегмент нишевым. Все новинки будут работать на базе Windows 11 и смогут обеспечить быстродействие мобильных процессоров Intel. Напомним, когда Apple переходила на ARM, основной проблемой считалась совместимость приложений с новыми чипами. Для этого был разработан эмулятор Rozetta 2, позволявший запускать программы, созданные для x86-процессоров, на новых процессорах с архитектурой ARM. Это упростило пользователям переход на новые устройства, позволяя не ждать, пока разработчики софта выпустят обновлённые версии своих продуктов. 

У Microsoft такого эмулятора нет, и переход на ARM оставлен на откуп сторонних разработчиков. Несмотря на это поддержка архитектуры ARM становится всё более массовой. Samsung, Asus, HP, Acer, Dell и Lenovo уже представили серии своих ноутбуков на базе процессоров Qualcomm. Популярными подобные устройства назвать трудно, но пользователей привлекает отличная энергоэффективность. До недавних пор приходилось выбирать между скоростью и автономностью, но новые процессоры Snapdragon X Plus и Snapdragon X Elite позволяют выполнять все привычные задачи без компромиссов. Играть на таком ноутбуке не выйдет, но для сёрфинга в сети, рабочих сценариев и просмотра фильмов большего не требуется. Не стоят на месте и разработчики софта. Например, в мае 2024 года браузер Opera получил поддержку архитектуры ARM, где показал удвоенную скорость работы по сравнению с процессорами Intel. Пока все указанные выше производители не планируют массового выпуска продукции на процессорах Qualcomm. И всё же, Intel есть чего опасаться, ведь в будущем преимущество архитектуры ARM будет становиться всё очевиднее. 

Эксперты полагают, что сегодня Intel начинает всё больше понимать, как тяжело приходится AMD. Эта компания годами пыталась выйти на рынок ноутбуков и серверов, но сталкивалась с неприступной стеной. Intel оказывала давление на партнёров и до сих пор мешает процессорам AMD закрепиться на мобильном рынке. Похоже, пока синие сражались с красными, прямо под боком появился мощный конкурент, который способен отнять солидную долю продаж. Ну а поскольку речь идёт о премиальном сегменте, то падение доходов окажется значительным. Состоятельные пользователи готовы на эксперименты и уже оценили высокую автономность процессоров Qualcomm.

#intel #microsoft #процессоры #qualcomm
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