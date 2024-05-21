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Bublik1
5 российский бойцов смогли выйти из окружения ВСУ благодаря плащам-невидимкам HiderX
Специальный костюм поглощает тепловые сигнатуры и позволяет скрыто перемещаться, сливаясь с местностью

В 2022 году стало очевидно, что современные военные действия требуют нового подхода. Старые стратегии не работали, а совершенно неожиданно решением стали беспилотники. Разведывательные дроны могли часами находиться в воздухе, отслеживая передвижение сил противника. Дроны-камикадзе оказались способны наносить критические повреждения тяжёлой технике, тогда как ударные беспилотные аппараты поражали бойцов в окопах. Всё это привело к тому, что детские игрушки быстро превратились в смертоносные инструменты, позволяющие достигать поставленных целей. По данным аналитиков, в настоящее время Россия обладает значительными преимуществами в области беспилотников. Десятки стартапов занимаются выпуском самых различных аппаратов, тогда как сотни волонтёров помогают запасными частями и купленными на китайских площадках дронами. Создать на территории Украины большое производство нет никакой возможности, ну а в итоге российские инженеры активно осваивают технологии, которые ещё несколько лет назад считались неэффективными. 

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Первые дроны действительно больше походили на игрушки, но со временем аппараты стали сложнее, а обе стороны осознали ценность тепловизоров и ИК-камер. Сегодня некоторые российские устройства способны использовать даже умные алгоритмы для нацеливания и определения целей, но для солдат на поле боя всё это значительно усложняет выживание. Повышения технической оснащённости заметно с двух сторон, а значит российские бойцы сталкиваются с новыми вызовами. Как оказалось, у любой технологии есть слабые места, а в итоге при помощи смекалки и новых разработок можно обмануть даже несколько продвинутых беспилотников. По данным ТАСС, группа российский солдат оказалась отрезанной от остальных сил и вынуждена была скрываться в так называемой «лисьей норе». 5 военнослужащих три дня сидели в лабиринтах из окопов, поскольку за ними круглые сутки следили ВСУ. По позициям постоянно прилетали удары артиллерии, а выйти не давали снующие рядом беспилотники. В какой-то момент было решено пойти на прорыв. Бойцы дождались ночи и вышли из укрытия. По счастливой случайности в руках у них оказались маскировочные костюмы HiderX. Они поглощают тепловое излучение и часто используются снайперами. 

Человек в таком костюме может часами лежать неподвижно, ожидая удачного момента для выстрела. Благодаря минимальному тепловому излучению увидеть снайпера при помощи штатных средств не удаётся, ну а похожим трюком воспользовались российские бойцы. Когда обстрел со стороны украинской артиллерии прекратился, они вышли на поверхность и отправились к своим позициям. В этот момент их заметили операторы украинских разведывательных дронов. Судя по всему, в воздухе находился летательный аппарат, оснащённый тепловизором. Его использовали для наведения, ну а спустя несколько минут российские бойцы услышали приближение беспилотников ВСУ. Представители производителя HiderX сообщают, что российские солдаты присаживались на корточки и уходили с экранов украинских тепловизоров. После этого военнослужащие РФ продолжали движение. Так было несколько раз, пока ВСУ окончательно не потеряли их след. Все солдаты добрались до основных частей живыми, ну а в данном случае помог плащ-невидимка. 

По данным разработчика, речь о действительно технологичном устройстве, которое обладает уникальными характеристиками. Представили HiderX отмечают, что большая часть существующих аналогов подавляет тепловые сигнатуры бойцов, но не способна скрыть присутствие человека. Даже если боец под плащом не излучает тепла, его силуэт всё равно хорошо виден. Благодаря этому теряется вся логика скрытого передвижения, что приводит к дополнительным потерям. Разработчики делали акцент не только на блокировке тепловых сигналов, но и попытке слиться с местностью. В боевых условиях прячущегося под плащом человека сложно отличить от небольшого холма, а несколько различных расцветок позволяет подобрать нужный рисунок. Костюмы HiderX способны адаптироваться к условиям хвойного леса, пустыни и даже городской застройки, ну а история со спасением 5 бойцов свидетельствует о высоком качестве подобных изделий. 

#военные технологии #hiderx
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