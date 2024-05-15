Реальных альтернатив для традиционных жёстких дисков пока нет

То и дело в прессе появляется информация о новых технологиях хранения и записи информации, которые сулят невероятные технологические перспективы. Учёные используют в качестве рабочего материала стекло, янтарь и многие другие экзотические материалы, обещая обеспечить высокую плотность записи и невероятную надёжность хранения. Кто-то говорит о нескольких столетиях, тогда как другие гарантируют тысячи и даже миллионы лет. Судя по всему, некоторые команды исследователей предпочитают путешествовать по выставкам, собирая деньги с инвесторов. Когда точно мы увидим подобные технологии в деле, не знает никто, в результате прогресс движется очень медленно, а старые добрые жёсткие диски продолжают оставаться лидерами серверного сегмента. За последние несколько лет продажи HDD снизились, но уже в 2024 основные производители намерены поднять цены, что позволит нарастить маржу и выйти в плюс.

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Ну а поскольку крупный бизнес устроен весьма специфично, то даже неудачники и без пяти минут банкроты продолжают оставаться на плаву. Японская Toshiba переживает ну лучшие времена, находясь в тени более удачливых конкурентов, но не прекращает попытки изменить положение при помощи прорывных технологий. На этот раз было решено удивить потенциальных клиентов сверхъёмкими накопителями, способными хранить свыше 30 Тб информации. Ну а поскольку обеспечить такой объём при помощи привычных технологий не удаётся, то в ход пошли HAMR и MAMR, потенциал которых будет медленно раскрываться в ближайшие несколько лет. Первая использует методику магнитной записи с подогревом, тогда как вторая основана на микроволновом излучении, ну а обе технологии обеспечивают рекордную плотность записи. Представители японской компании решили поделиться некоторыми подробностями работы новых жёстких дисков, о чём мы сегодня и поговорим. Итак, накопители HAMR оснащены лазером, находящемся в головке привода. Его задача состоит в нагреве дорожки до крайне высокой температуры перед записью, что обеспечивает возможность поместить в ту или иную ячейку больше данных.

Нагрев продолжается до тех пор, пока температура пластины не достигнет уровня, достаточного для изменения её магнитных характеристик. Именно в этот момент достигается максимальная плотность записи, что расширяет возможности хранения информации без увеличения количества пластин. Главной проблемой технологии считается необходимость установки целого ряда компонентов, которые значительно дороже тех, что используются в обычных жёстких дисках. Требуется специальная головка и считывающее устройство, обладающее высоким показателем магнитной коэрцитивности. Что до технологии MAMR, то она использует микроволны и магнитные волны для повышения плотности записи. Обе технологии имеют разные принципы работы, поскольку в случае MAMR создаётся магнитное поле определённой мощности, позволяющее значительно увеличить плотность дискового пространства. Как и в случае с HAMR, для MAMR требуются специализированные записывающие головки и генератор вращательного момента. Очевидно, что подобные накопители не будут дешёвыми, но очень часто цена имеет второстепенное значение.

Если говорить о крупных операторах, занимающихся хранением информации и предоставляющих облачные услуги клиентов по всему миру, то здесь на первое место выходит эффективность работы. Требуется установить как можно больше дисков для хранения информации, не прибегая к расширению территории серверного кластера. Добиться это с традиционными накопителями крайне сложно, ну а благодаря увеличению объёма свободного пространства на 30% и выше, можно рассчитывать на значительную экономию и потенциал для расширения бизнеса. Toshiba уже продемонстрировала жёсткие диски ёмкостью 32 Тб с применением технологии HAMR и SMR. Первые тестовые образцы сверхъёмких накопителей будут доступны в 2025 году. Напомним, Seagate уже предлагает для коммерческого заказа HDD объёмом 32 Тб, выполненные по технологии HAMR. Кроме того, Seagate способна выпускать жёсткие диски объёмом 30 Тб и 32 Тб, используя комбинированную технологию HAMR и SMR. Данная технология полагается на 10 стеклянных пластин, обеспечивая рекордную запись данных. HAMR и MAMR обладают высоким потенциалом для роста, но в настоящее время Toshiba отстаёт от конкурентов на несколько лет. Японцы впервые показали технологию записи на основе MAMR ещё в 2021 году. С тех пор на основе MAMR и SMR им удалось добиться рекордных 31 Тб данных, что потребовало 11 дисков. Таким образом разработки Seagate пока считаются более эффективными, но следующий этап конкуренции не за горами. Toshiba намерена форсировать производственный процесс и масштабировать выход новых накопителей в кратчайшие сроки. По крайней мере, так говорят представители японской компании.