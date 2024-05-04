Не так давно удалось снять удар по тыловому ЗРК IRIS-Т

Сегодня не территории Украины сосредоточено огромное количество противоракетных комплексов, которые разбросаны по городам и населённым пунктам и прикрывают те или иные военные объекты. Как правило, доступ на такую территорию закрыт для гражданских, а значит поиск и идентификация подобных комплексов ложится на плечи ВКС России. Наиболее очевидным средством фиксации ПВО и складов с вооружением считаются спутниковые снимки. Они позволяют составить общую картину, но украинские комплексы постоянно передвигаются, а значит требуется более точная корректировка. Часто для этого задействуют дроны-камикадзе. При массовом запуске беспилотников можно наблюдать выполнение самых разнообразных манёвров, когда БПЛА курсируют с территории одной области в другую. Именно в этот момент производится выявление ПВО, что позволяет уточнять спутниковые данные и способствует более точному поражению военных объектов. На самом деле всё намного сложнее, но в данном случае мы обойдёмся более простыми формулировками.

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Как вы понимаете, летать дроны-камикадзе слишком долго не могут, ну а в итоге даже уничтожение нескольких объектов за один проход можно назвать удачным. Похоже, у украинского командования формируется новая проблема, о которой с тревогой сообщают депутаты в Верховной раде. Представители партии Порошенко (бывший президент) отмечают, что в последнее время российские разведывательные дроны слишком свободно чувствуют себя на территории Украины. В пример приводится несколько случаев, когда российские военнослужащие имели доступ к фиксации ударов по наземным объектам в глубоком тылу. Так, недавно была уничтожена установка ЗРК IRIS-T, находящаяся в 60 километрах от линии соприкосновения. Личный состав явно не ожидал, что российские системы слежения могут их засечь так далеко, ну а видео в сети доказало, что разведывательные дроны способны приникать в глубокий тыл группировке ВСУ.

Депутаты указывают, что есть случи видеофиксации с расстояния 100 километров, а в качестве причины называют большое количество диверсионных групп. Предполагается, что российское командование может работать с находящимися в Украине людьми, которые запускают беспилотники, действуя совместно с российскими дронами. Таким образом производится разведка, ну а в итоге удаётся обходить системы РЭБ и оставаться невидимыми для радаров и пунктов визуального наблюдения. Ещё один такой случай фиксации демонстрирует удар по складу, на котором хранились ракеты Storm Shadow. Похоже, российские дроны не только ведут фиксацию прилётов, но и активно выявляют цели перед нанесением удара. Эксперты полагают, что кроме констатации факта сделать украинское командование ничего не может. Теоретически, можно ещё надёжнее прятать системы ПВО, но даже в этом случае проникающие на глубину до 100 километров дроны смогут выявлять находящиеся в движении или отражающие удар комплексы. Также неясно, насколько массово со стороны армии РФ применяются беспилотники, способные заниматься разведкой на глубине до 100 километров. В любом случае появление всё большего количества видео свидетельствует о нарастающем количество подобных устройств, что ставит перед ВСУ ещё больше вызовов, справиться с которыми невозможно.