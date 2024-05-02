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Bublik1
Российская армия использует дешёвые дроны в виде приманки для систем ПВО и зенитных комплексов ВСУ
Беспилотники выявляют расчёты ПВО и вынуждают ВСУ тратить драгоценные снаряды на пустышки

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По данным американских источников, украинская армия испытывает острый дефицит зенитных снарядов. Ещё несколько лет назад подобные типы вооружения казались почти бесполезными, но после массового применения беспилотной авиации зенитные комплексы обрели второе рождение. И вот здесь и выяснилось, что союзники передали ВСУ слишком мало боеприпасов, что не позволяет эффективно справляться с многочисленными российскими дронами. Именно поэтому особый акцент в новых поставках оружия со стороны Европы и большом транше из США был сосредоточен именно на снарядах для зенитных систем. Командование Пентагона уверено, что за счёт новых поставок удастся снизить количество подбитой техники. Похоже, американцам не понравился негативный опыт поражение танков Abrams, но есть все основания полагать, что переломить ход событий уже не удастся. 

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Сегодня в прессу попали фотографии российского беспилотника, который оказался в руках украинских бойцов. Как оказалось, речь идёт об обычной приманке, визуально похожей на реально существующие аппараты. Если присмотреться детальнее, то можно заметить крайне простую конструкцию, состоящую из пластика без опознавательных знаков. Небольшой мотор раскручивает пропеллер, а за счёт использования пластика дальность полёта может оказаться впечатляющей. Никакой полезной нагрузки такой БПЛА не несёт, но с расстояния он может быть принят за дрон-камикадзе или разведывательный аппарат. Можно предположить, что создание такого устройства обходится крайне дёшево, ведь подобные беспилотники можно выпускать не только в промышленных масштабах, но и в кустарных мастерских, приспособив для этого 3D-принтеры. Целей использования дрона-приманки несколько. Прежде всего подобные устройства берут на себя основной удар украинских зенитных систем. Бойцы ВСУ расходуют боеприпасы, а значит снарядов на боевые дроны останется значительно меньше. 

Кроме того, таким способом выявляются огневые точки, по которым после может быть нанесён удар при помощи артиллерии или дронов-камикадзе. Каждый такой пластиковый беспилотник за пару сотен долларов обходится в потерю боеприпасов на десятки тысяч долларов, не говоря уже о том, что в ходе разведки может быть выявлена действующая огневая точка. Сама приманка не содержит встроенной камеры, но очень часто где-то вдалеке висит разведывательный беспилотник, который с безопасного расстояния фиксирует результаты работы российских дронов. Судя по опубликованным кадрам, данный беспилотник не был сбит, поскольку не имеет видимых повреждений. Вполне возможно, что его посадили при помощи действующих средств радиоэлектронной защиты. Не исключено, что у БПЛА просто закончилось топливо. Гадать бесполезно, но военкоры пишут, что подобные устройства активно применяются с обеих сторон. В настоящее время потенциал для создания беспилотной авиации у России выше, но активная поддержка со стороны НАТО приводит к появлению как украинских разработок, так и поставок дронов из США и Европы в большом количестве. 

В целом, с обеих сторон производятся попытки снизить потери техники, а особенно популярны так называемые макеты. Обычно резиновая, пластиковая или деревянная боевая единица ставится на открытой местности, где привлекает внимание артиллерии и беспилотной авиации противника. Часто подобные макеты покрываются специальной металлической краской, что делает их трудно отличимыми от реальных систем ПВО или танков. В итоге атакующая сторона тратит дрон, тогда как стоящая в укрытии артиллерия может наносить удары в скрытом режиме. Повторимся, что такую тактику используют обе стороны, а стоимость макета может быть на несколько порядков ниже, чем у реального танка или системы ПВО. Особенности конструкции позволяют легко вернуть макет в строй, добавив ещё немного краски или сделав новую латку из подручных материалов. В расстояния нескольких километров отличить макет от ведущей огонь САУ крайне сложно, как и разобрать, что летящий беспилотник является обычной приманкой для ПВО или зенитных комплексов. 

#сво #военные технологии #беспилотники #дроны
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