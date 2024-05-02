Итоги учений не разглашаются, а сами роботы пока далеки от совершенства

Если верить многочисленным фильмам, которые снимаются в Голливуде, то уже совсем скоро ведущие армии вооружаться роботами и перейдут на новый уровень ведения военных действий. Судя по тому, как активно выделяют средства страны НАТО на закупку и производство новых типов вооружений, даже через 1000 лет человечество не прекратит убивать себе подобных. Похоже, некоторым представителям нашей расы слишком тесно в этом мире, а в итоге вооружённые конфликты то и дело возникают там, где ещё недавно небо казалось мирным. США готовы тратить на войны по всему миру 1 триллион долларов в год, но никак не могут найти средств на лунную миссию, которая уже не раз переносилась из-за финансовых трудностей. Мечтать о покорении других планет и вовсе глупо, поскольку геополитика вращается вокруг полезных ископаемых и ресурсной базы, игнорируя научный потенциал и попытки исследователей выйти за пределы нашей планеты.

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Похоже, из всех технологий, которые за последние 20 лет развивались за счёт множества инноваций, Пентагон сильно интересуют боевые роботы, способные заменить собой обычных людей. При этом акцент делается на том, чтобы повысить эффективность армии, а в конечном итоге машины смогут выполнять миссии, которые недоступны даже самым подготовленным бойцам. Любопытными фактами поделились авторы издания Foreign Policy. По данным журналистов, недавно в пустыне Мохаве прошли учения американской армии, в которых участвовали роботы. Импровизированное сражение проходило на полигоне Форт-Ирвин и назывались «Конвергенция». Специально для этого инженеры построили небольшой город под названием Уджен. По улицам ходили местные жители, ну а по замыслу Пентагона, обороняющаяся армия противника закрепилась в населённом пункте, а американские войска должны провести быстрый и эффективный штурм. При планировании учитывался опыт сражения за Мариуполь, ну а по легенде внутри находятся китайские или российские солдаты.

Журналисты Foreign Policy утверждают, что решено было сделать обороняющихся ещё более подготовленными и вооружёнными, чем реальные части указанных выше армий, поскольку задача заключалась в испытании зачистки городской застройки при помощи роботов. Специально нанятые актёры играли роль местных жителей и также могли быть ранены или убиты в ходе сражения. Каждому действующему лицу были даны определённые указания, но в целом актёров попросили действовать так, как они вели бы себя в реальной жизни. Основная сила наступающих была представлена роботизированными механизмами, но в целом управление осуществлялось людьми. Вначале город подвергся ударам беспилотной авиации. Дроны активно сбрасывали на здания и находящихся на улицах военнослужащих снаряды из пенопласта, после чего попавшие в зону поражения считались погибшими. Одновременно с этим на город пошли специальные бронированные машины, которые имитировали обстрел с помощью «Джавелинов». Подробности не приводятся согласно соображений секретности. Актёры подписали соглашение о неразглашении, а итоги операции журналистам неизвестны. Кто победил, осталось за скобками, но один из участников сражения отметил, что бой был действительно непривычным.

Ему было сложно сражаться с роботами, поскольку казалось непонятным, куда нужно стрелять, чтобы вывести механизм из строя в реально жизни. Похоже, на каждом солдате и всех принимавших участие в учениях машинах были установлены датчики, которые фиксировали шансы поражения при помощи осколков и прямого попадания из того или иного оружия. Боец признал, что стрелять по роботам психологически сложно, но заявил, что выполнил все поставленные задачи. Для зачистки города применялись также роботизированные механизмы, похожие на собак. Они обыскивали дома, где могли прятаться силы противника и сигнализировали об этом другим машинам на поле боя. Авторы статьи полагают, что в ближайшее время подобных тренировок станет ещё больше, поскольку потенциал роботов делает их оптимальными средствами поражения сил противника на поле боя. Ожидать массового появления машин в реальных конфликтах пока слишком рано. Пожалуй, роботы начнут медленно вводиться в виде экспериментов, а со временем данный вид войск станет всё более многочисленным.

Добавим, что российская армия в СВО использует несколько подобных механизмов, которые участвуют в самых сложных операциях. Роботы имеют высокий потенциал, а многие инженеры разрабатывают машины, которые смогут спасать людей во время природных катастроф и несчастных случаев. Знаменитый робопёс Spot, созданный командой Boston Dynamics, имеет высокий потенциал и даже применялся американской полицией при задержании преступников. В конечном итоге под давлением общественности правоохранители отказались от робота, но определённые выводы были сделаны. Сознание людей, которые продолжают верить в существование американской и европейской демократии, будет раскачиваться постепенно, ну а главным сдерживающим фактором являются не люди, а несовершенство технологий. Пока машины могут работать только под контролем человека, а значит достаточно отключить канал связи, превратив целую армию в бесполезную груду мусора. Как только ИИ научится сражаться не хуже человека, остановить внедрение роботов в вооружённые силы по всему миру будет невозможно.