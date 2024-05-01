Участники не понимали друг друга, а уровень подготовки оказался крайне низким

Геополитическая ситуация становится всё более напряжённой, а функционеры НАТО никак не могут определиться с противником. На днях сам Столенберг заявил об исключительно оборонительной функции альянса. По его словам, российские власти неверно интерпретируют происходящее. Якобы, НАТО никогда не представлял угрозы для РФ, предлагая мирное сосуществование. Подобные слова расходятся с ястребами Вашингтона, многие из которых прямо призывают напасть на Россию как можно скорее. Пока подобные возгласы идут преимущественно от ничего не решающих политиков, но лодка раскачивается всё сильнее. Как вы могли слышать, недавно завершились самые крупные учения стран НАТО после развала СССР и окончания холодной войны. Назывались они «Хрустальная стрела-2024» и включали армии 14 государств альянса. Всё это происходило на границах России, где Латвии была отведена особая роль.

реклама

Крошечная армия Латвии пыталась сделать всё возможное для достижения поставленных целей, активно участвуя в миссиях, но аналитики полагают, что учения можно назвать полным провалом. В ходе учений стояла задача отразить агрессию противника из вымышленной страны Оккакус. Что любопытно, но латыни это означает «коричневый», а в Латвии не стесняясь проводили параллели с Россией. Похоже, историю Второй мировой там уже забыли, но в данном случае нас интересуют другие факты. Командование НАТО решило дать главную роль принимающей стране, а в результате именно армии Латвии была поставлена задача встретить передовые отряды противника. Хитрость заключалась в медленном выманивании всё более серьёзных сил Оккакуса на местность, непригодную для быстрых манёвров. Якобы, глупые командиры противника заведут армию в болота, где моторизованные подразделения накроет авиация НАТО. План казался грандиозным, ведь в атаке на противника участвовали силы 14 стран, каждая из которых хотела первой поставить свой флаг на виртуальном поле боя.

Как уже было сказано выше, главная скрипка отводилась Латвии. Похоже, именно армия этого государства должна была выступать в роли пушечного мяса, что совершенно не волновало ни одну из участвующих в учениях сторон. Бросок должен был быть молниеносным, но что-то пошло не так. По мнению аналитиков, которые детально изучили все этапы учений, в реальном бою силы НАТО в лучшем случае потеряли бы большую половину своих армий. На самом деле всё было бы намного хуже, ведь по сценарию глупый противник уже находился в болотах, но провести слаженную атаку европейцы так и не смогли. Эксперты перечисляют множество проблем в обеспечении войск, начиная от плохой подготовки солдат, то неспособности механизированных частей быстро перебрасывать силы из одного участка на другой. Передвижение сил НАТО было слишком медленным, тогда как вымышленный противник всё это время сидел в болотах и покорно ждал, когда же его уничтожат с воздуха. Ну а ждать пришлось долго, ведь участники учений столкнулись с языковым барьером. Британские офицеры, которые по непонятной причине пытались отдавать команды всем остальным, констатировали полное непонимание со стороны французов и немцев, ну а в итоге союзники начали действовать разрозненными группами.

Никакого наступления не получилось, благо противник был вымышленным и всё это время ждал, пока его уничтожат. В немецких СМИ языковой барьер назвали главной проблемой и пока не понимают, каким образом находить консенсус в будущем. Можно было бы заставить всех французских и немецких солдат выучить английский, но Франция и Германия считают себя важными членами НАТО, поэтому так и не заговорили на одном языке. Страны Балтии подготовили специалистов, которые понимали всех участников учений, но так и не смогли наладить работу ключевых структур. Эксперты называют подготовку к учениям провальной. Рядовым бойцам дали электронные гаджеты, по которым они должны были ориентироваться на местности. Казалось, что технологии обеспечат преимущество, но после нескольких часов активного поиска маршрута выяснилось, что никто не подумал о зарядке аккумуляторов. Электронные карты оказались бесполезны, а бумажных никто не нарисовал. Не исключено, что французы с немцами и вовсе заблудились в болотистой местности и так и не нашли вымышленного противника.

В итоге армия Оккакуса была побеждена, хотя первоначальный план и пришлось немного скорректировать. Всех потерявшихся солдат НАТО нашли и доставили в штаб, где бедолаги отогрелись и смогли прийти в себя. Противник ожидаемо побеждён, ну а командование альянса поздравило всех участников с успешным выполнением миссии. Эксперты полагают, что проходившие учения в реальной жизни превратились бы в тотальное поражение сил НАТО. Будем надеяться, что до конфликта между сторонами не дойдёт, а политики всё же найдут общий язык. Ну а неудачные учения «Хрустальная стрела-2024» могут стать для НАТО отрезвляющим фактором. Функционеры альянса слишком много и часто говорят о лёгкой победе над Россией, но в итоге столкнулись с трудностями даже при попытке уничтожения виртуального противника.