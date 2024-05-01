Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Эксперты назвали учения НАТО «Хрустальная стрела-2024» провальными из-за языкового барьера
Участники не понимали друг друга, а уровень подготовки оказался крайне низким

реклама

Геополитическая ситуация становится всё более напряжённой, а функционеры НАТО никак не могут определиться с противником. На днях сам Столенберг заявил об исключительно оборонительной функции альянса. По его словам, российские власти неверно интерпретируют происходящее. Якобы, НАТО никогда не представлял угрозы для РФ, предлагая мирное сосуществование. Подобные слова расходятся с ястребами Вашингтона, многие из которых прямо призывают напасть на Россию как можно скорее. Пока подобные возгласы идут преимущественно от ничего не решающих политиков, но лодка раскачивается всё сильнее. Как вы могли слышать, недавно завершились самые крупные учения стран НАТО после развала СССР и окончания холодной войны. Назывались они «Хрустальная стрела-2024» и включали армии 14 государств альянса. Всё это происходило на границах России, где Латвии была отведена особая роль. 

реклама

Крошечная армия Латвии пыталась сделать всё возможное для достижения поставленных целей, активно участвуя в миссиях, но аналитики полагают, что учения можно назвать полным провалом. В ходе учений стояла задача отразить агрессию противника из вымышленной страны Оккакус. Что любопытно, но латыни это означает «коричневый», а в Латвии не стесняясь проводили параллели с Россией. Похоже, историю Второй мировой там уже забыли, но в данном случае нас интересуют другие факты. Командование НАТО решило дать главную роль принимающей стране, а в результате именно армии Латвии была поставлена задача встретить передовые отряды противника. Хитрость заключалась в медленном выманивании всё более серьёзных сил Оккакуса на местность, непригодную для быстрых манёвров. Якобы, глупые командиры противника заведут армию в болота, где моторизованные подразделения накроет авиация НАТО. План казался грандиозным, ведь в атаке на противника участвовали силы 14 стран, каждая из которых хотела первой поставить свой флаг на виртуальном поле боя. 

Как уже было сказано выше, главная скрипка отводилась Латвии. Похоже, именно армия этого государства должна была выступать в роли пушечного мяса, что совершенно не волновало ни одну из участвующих в учениях сторон. Бросок должен был быть молниеносным, но что-то пошло не так. По мнению аналитиков, которые детально изучили все этапы учений, в реальном бою силы НАТО в лучшем случае потеряли бы большую половину своих армий. На самом деле всё было бы намного хуже, ведь по сценарию глупый противник уже находился в болотах, но провести слаженную атаку европейцы так и не смогли. Эксперты перечисляют множество проблем в обеспечении войск, начиная от плохой подготовки солдат, то неспособности механизированных частей быстро перебрасывать силы из одного участка на другой. Передвижение сил НАТО было слишком медленным, тогда как вымышленный противник всё это время сидел в болотах и покорно ждал, когда же его уничтожат с воздуха. Ну а ждать пришлось долго, ведь участники учений столкнулись с языковым барьером. Британские офицеры, которые по непонятной причине пытались отдавать команды всем остальным, констатировали полное непонимание со стороны французов и немцев, ну а в итоге союзники начали действовать разрозненными группами. 

Никакого наступления не получилось, благо противник был вымышленным и всё это время ждал, пока его уничтожат. В немецких СМИ языковой барьер назвали главной проблемой и пока не понимают, каким образом находить консенсус в будущем. Можно было бы заставить всех французских и немецких солдат выучить английский, но Франция и Германия считают себя важными членами НАТО, поэтому так и не заговорили на одном языке. Страны Балтии подготовили специалистов, которые понимали всех участников учений, но так и не смогли наладить работу ключевых структур. Эксперты называют подготовку к учениям провальной. Рядовым бойцам дали электронные гаджеты, по которым они должны были ориентироваться на местности. Казалось, что технологии обеспечат преимущество, но после нескольких часов активного поиска маршрута выяснилось, что никто не подумал о зарядке аккумуляторов. Электронные карты оказались бесполезны, а бумажных никто не нарисовал. Не исключено, что французы с немцами и вовсе заблудились в болотистой местности и так и не нашли вымышленного противника. 

В итоге армия Оккакуса была побеждена, хотя первоначальный план и пришлось немного скорректировать. Всех потерявшихся солдат НАТО нашли и доставили в штаб, где бедолаги отогрелись и смогли прийти в себя. Противник ожидаемо побеждён, ну а командование альянса поздравило всех участников с успешным выполнением миссии. Эксперты полагают, что проходившие учения в реальной жизни превратились бы в тотальное поражение сил НАТО. Будем надеяться, что до конфликта между сторонами не дойдёт, а политики всё же найдут общий язык. Ну а неудачные учения «Хрустальная стрела-2024» могут стать для НАТО отрезвляющим фактором. Функционеры альянса слишком много и часто говорят о лёгкой победе над Россией, но в итоге столкнулись с трудностями даже при попытке уничтожения виртуального противника.  

#нато #учения нато
+
Написать комментарий (0)
Столтенберг призвал НАТО отказаться от собственного вооружения в пользу Украины
The Wall Street Journal: В НАТО есть разногласия по поводу угроз со стороны России
В Румынии стартуют масштабные международные учения Swift Response 24
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
4
БАМ связали с крупнейшей речной артерией России
2
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
iPhone 16 Pro Max с 6,9-дюймовым экраном станет самым крупным смартфоном Apple
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
5
«Царь-мангал» пошёл в серию: в Сети появляются новые кадры танков ВС РФ, закованных в самодельный «панцирь» против дронов
2
США готовятся начать восстановление своих закрытых атомных электростанций
+
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Разработчиков антивируса Avast оштрафовали почти на $15 миллионов за торговлю данными пользователей
2
Renault Duster нового поколения выйдет на мировой рынок уже в мае: «дизелей» больше нет, зато есть «гибриды»
+
Defense One: Военные ВСУ отказываются от высокоточных бомб GLSDB из-за их неэффективности перед РЭБ
+
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Totally Human Media: В Steam уже размещены 1000 созданных с помощью ИИ игр
+
Крупнейший в мире 120-метровый электрический контейнеровоз введен в эксплуатацию
+
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
1
Российское отделение криптобиржи Beribit отказыват клиентам в снятии средств
+

Популярные статьи

Asia Times: В обмен на передовые чипы РФ отправляет в Гонконг много золота и драгоценных камней
12
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
54
Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
195
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
28
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
38
Массовая волна банов Xbox - как уберечь свой аккаунт
5
Обзор игры Half-Life 2 Episode One - Гордон снова вернулся
3
Почему не стоит покупать готовый компьютер - cравнение с самостоятельной сборкой
12
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
12

Сейчас обсуждают

Влад .
14:19
Ксасик 👀👀👁️👁️💀💀🤡🤡👀👀👄👄👅👅👄👄💀💀👁️👁️👀👀🤡🤡
Энтузиаст перепрошил SSD Crucial BX500 из QLC в SLC, повысив его ресурс в 3000 раз
Windmark
14:16
БОльшее количество недоядер только могут предоставить
Процессоры AMD Zen5 проходят тестирование, демонстрируя рост быстродействия и эффективности
SlyBiBi
14:07
Ышшо один кликбейтовый вброс от недо-обоссанного писаки. "Цирк уехал, а клоуны (Бублики) остались" (с).
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
Hunter Bows
14:07
>словил автоматическую проверку обновлений, а не засунули бы разработчики себе в задницу свои автоматические проверки обновлений... Да не трясись ты > Исправив очепятки в терминальном заклинании Че...
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Александр Ломакин
14:06
Привет, а где ASROCK AMD Radeon RX 7700XT 12ГБ за 50к ровно?https://www.citilink.ru/product/videokarta-asrock-pci-e-4-0-rx7700xt-cl-12go-amd-rx7700xt-12gb-192bit-2018322/ Опять рассуждения о том как ...
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
Евгений Беленков
14:05
Вот интересно, это каким же одаренным надо быть, чтобы пройтись по такому количеству граблей. У меня за 24 года использования Linux на десктопе/ноуте и сотой части от этого, наверное, не встречалось
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Красный Вождь
14:05
Локальный git, контейнеры lxc с разными проектами, документы, фото, другие данные, представляющие для меня ценность. Еэели у тебя нет ничего ценного, то значит жизнь твоя полное днище и грош ей цена. ...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Эдуард Кузнецов
14:02
Я поначалу подумал что шутишь. А нет, "теоретик" заговоров. Да еще материалы с этого сайта за пруфы выдавать, гениально. Может туплю и всетаки прикол?
Апрель стал для акций Intel худшим месяцем за последние 22 года
Xardazzz
13:47
из 4 моих HDD в живых остались только два WD 1Tb и 2TB. Samsung 2TB проработал лет 10 и стал постукивать головами, через неделю после этого сдох. Seagate 1Tb проработал лет 15 и был отдан брату вместе...
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
Павел Хамлов
13:45
Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой как дрова, тупой как дрова. Тупой, тупой. Чимба не осилил права доступа к файлам и ноет что тут все сложно.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем