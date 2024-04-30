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Bublik1
Доходы Mercedes-Benz сократились на 30%, а продажи автомобилей падают на фоне низкой рентабельности
При этом руководство Mercedes-Benz заявляет, что не будет снижать цены на транспортные средства

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Не секрет, что антироссийские санкции оказали негативный эффект на европейскую экономику. Ещё недавно многочисленные фонды были до верху набиты деньгами фонды. Сегодня приток капитала и вне снижается, а финансовые проблемы становятся всё более актуальными. Власти целого ряда стран готовы к введению непопулярных мер, но простых решений пока нет. Возможно, проблема не была бы такой явной, если бы не пришлось приютить у себя несколько миллионов украинских беженцев. При этом большая часть из тех, кто прибыл в ту же Германию, продолжают сидеть на шее в дядюшки Шольца, полагаясь на ежемесячные выплаты. Выхода из данной ситуации пока нет, ну а главный удар на себя принял промышленный сектор. Пока фермеры и работники железной дороги устраивают забастовки, промышленники закрывают производство и сворачивают инвестиции в европейскую экономику. Проблема пока не стала явной, поскольку в финансовом плане Германия обладает значительным запасом прочности, но потенциал этот не бесконечен. Дорогие энергоносители продолжают оказывать давление на производителей, а некоторые компании переносят мощности в США. Американские власти обещают парниковые условия, предлагая дешёвую землю и кредиты под низкие проценты. 

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Всё это соседствует с политическими сложностями, ведь европейские власти частично присоединились к санкциям, которые США наложили на Китай. Пока до полной блокады дело не дошло, но не исключено, что следующий этап противостояния поставит европейцев перед сложным выбором. В этом случае пострадают многие крупные компании, ну а некоторые уже пытаются предпринять шаги, которые позволят продолжить бизнес в Поднебесной. Недавно стало известно о планах концерна Mercedes-Benz. Компания рассматривает расширение производства в Китае, намереваясь удержаться на местном рынке за счёт привлекательных цен. Местные производители активно теснят европейцев, ну а собственные власти не оставляют выбора. В Китае Mercedes-Benz ждёт недорогое электричество и относительно дешёвая рабочая сила. Кроме того, нет таких строгих социальных обязанностей перед сотрудниками, а потенциал для продаж огромен. Судя по тем данным, что появились в прессе сегодня, процесс релокации может ускориться. 

Представители Mercedes-Benz опубликовали любопытную статистику, согласно которой наблюдается падение прибыли на целых 30%. За первые три месяца 2024 года удалось заработать 3.86 миллиарда евро, тогда как аналитики предсказывали значительно больше. Рентабельность продаж снизилась на 5.4%, что говорит о системных проблемах при производстве транспортных средств. Именно этот показатель определяет доходность с каждого реализованного автомобиля, ну а в данном случае удалось получить только 9.6%, тогда как ранее рентабельность находилась на уровне 14.9%. Снижаются и продажи автомобилей, что не внушает оптимизма и является мощным сигналом для инвесторов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то удалось продать на 8% меньше транспортных средств. В количественном выражении – это 462 978 машин. Представители Mercedes-Benz уверяют, что ситуация не является критичной, поскольку подобное наблюдается на фоне смены моделей в топово сегменте. Якобы, мы видим последствия смены логистических цепочек, а финансовые потери связаны с расходами на введение в строй новых транспортных средств. 

Судя по всему, руководство Mercedes-Benz не теряет оптимизма и уверено в светлом будущем. Было объявлено, что уже во втором квартале прибыль вернётся в норму, а продажу пойдут вверх. Такой оптимизм подкрепляется тем фактом, что в 1 квартале 2024 года свободный денежный поток увеличился до €2.23 миллиарда, что позволяет и дальше инвестировать в разработки. Как уже было сказано выше, финансовая подушка безопасности у немецких предпринимателей довольно серьёзная, но итоги первых трёх месяцев этого года говорят о накопившихся проблемах. Энергоносители всё ещё дорогие, а конкуренты не дремлют. Во Франции электричество обходится дешевле, а значит и производство машин обладает большей рентабельностью, чем в Германии. Несмотря на это представители немецкого концерна настроены решительно и не намерены скидывать цены на свою продукцию. Руководство Mercedes-Benz говорит об отличных глобальных макроэкономических и геополитических перспективах, но в данном случае неясно, что имеется в виду. Продажи в самой Германии системно снижаются, тогда как ещё более глубокое проникновение на китайский рынок потребует дополнительных инвестиций. Снижать стоимость своих автомобилей в Mercedes-Benz не намерены, но китайские конкуренты смотрятся намного привлекательнее. Многие эксперты приходят к выводу, что надёжность китайского автопрома приближается к тому качеству, что предлагают европейские производители. Ну а это значит, что немецкому концерну либо придётся подвинуться, либо начать играть по правилам рынка. 

#автомобили #транспорт #mercedes-benz
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