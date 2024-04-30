При этом руководство Mercedes-Benz заявляет, что не будет снижать цены на транспортные средства

Не секрет, что антироссийские санкции оказали негативный эффект на европейскую экономику. Ещё недавно многочисленные фонды были до верху набиты деньгами фонды. Сегодня приток капитала и вне снижается, а финансовые проблемы становятся всё более актуальными. Власти целого ряда стран готовы к введению непопулярных мер, но простых решений пока нет. Возможно, проблема не была бы такой явной, если бы не пришлось приютить у себя несколько миллионов украинских беженцев. При этом большая часть из тех, кто прибыл в ту же Германию, продолжают сидеть на шее в дядюшки Шольца, полагаясь на ежемесячные выплаты. Выхода из данной ситуации пока нет, ну а главный удар на себя принял промышленный сектор. Пока фермеры и работники железной дороги устраивают забастовки, промышленники закрывают производство и сворачивают инвестиции в европейскую экономику. Проблема пока не стала явной, поскольку в финансовом плане Германия обладает значительным запасом прочности, но потенциал этот не бесконечен. Дорогие энергоносители продолжают оказывать давление на производителей, а некоторые компании переносят мощности в США. Американские власти обещают парниковые условия, предлагая дешёвую землю и кредиты под низкие проценты.

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Всё это соседствует с политическими сложностями, ведь европейские власти частично присоединились к санкциям, которые США наложили на Китай. Пока до полной блокады дело не дошло, но не исключено, что следующий этап противостояния поставит европейцев перед сложным выбором. В этом случае пострадают многие крупные компании, ну а некоторые уже пытаются предпринять шаги, которые позволят продолжить бизнес в Поднебесной. Недавно стало известно о планах концерна Mercedes-Benz. Компания рассматривает расширение производства в Китае, намереваясь удержаться на местном рынке за счёт привлекательных цен. Местные производители активно теснят европейцев, ну а собственные власти не оставляют выбора. В Китае Mercedes-Benz ждёт недорогое электричество и относительно дешёвая рабочая сила. Кроме того, нет таких строгих социальных обязанностей перед сотрудниками, а потенциал для продаж огромен. Судя по тем данным, что появились в прессе сегодня, процесс релокации может ускориться.

Представители Mercedes-Benz опубликовали любопытную статистику, согласно которой наблюдается падение прибыли на целых 30%. За первые три месяца 2024 года удалось заработать 3.86 миллиарда евро, тогда как аналитики предсказывали значительно больше. Рентабельность продаж снизилась на 5.4%, что говорит о системных проблемах при производстве транспортных средств. Именно этот показатель определяет доходность с каждого реализованного автомобиля, ну а в данном случае удалось получить только 9.6%, тогда как ранее рентабельность находилась на уровне 14.9%. Снижаются и продажи автомобилей, что не внушает оптимизма и является мощным сигналом для инвесторов. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года, то удалось продать на 8% меньше транспортных средств. В количественном выражении – это 462 978 машин. Представители Mercedes-Benz уверяют, что ситуация не является критичной, поскольку подобное наблюдается на фоне смены моделей в топово сегменте. Якобы, мы видим последствия смены логистических цепочек, а финансовые потери связаны с расходами на введение в строй новых транспортных средств.

Судя по всему, руководство Mercedes-Benz не теряет оптимизма и уверено в светлом будущем. Было объявлено, что уже во втором квартале прибыль вернётся в норму, а продажу пойдут вверх. Такой оптимизм подкрепляется тем фактом, что в 1 квартале 2024 года свободный денежный поток увеличился до €2.23 миллиарда, что позволяет и дальше инвестировать в разработки. Как уже было сказано выше, финансовая подушка безопасности у немецких предпринимателей довольно серьёзная, но итоги первых трёх месяцев этого года говорят о накопившихся проблемах. Энергоносители всё ещё дорогие, а конкуренты не дремлют. Во Франции электричество обходится дешевле, а значит и производство машин обладает большей рентабельностью, чем в Германии. Несмотря на это представители немецкого концерна настроены решительно и не намерены скидывать цены на свою продукцию. Руководство Mercedes-Benz говорит об отличных глобальных макроэкономических и геополитических перспективах, но в данном случае неясно, что имеется в виду. Продажи в самой Германии системно снижаются, тогда как ещё более глубокое проникновение на китайский рынок потребует дополнительных инвестиций. Снижать стоимость своих автомобилей в Mercedes-Benz не намерены, но китайские конкуренты смотрятся намного привлекательнее. Многие эксперты приходят к выводу, что надёжность китайского автопрома приближается к тому качеству, что предлагают европейские производители. Ну а это значит, что немецкому концерну либо придётся подвинуться, либо начать играть по правилам рынка.