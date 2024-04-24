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Bublik1
Microsoft уличили в продаже лицензий российским бизнесменам
Сообщается, что российский бизнес продолжает пользоваться облачными сервисами, которые должны быть заблокированы со стороны Microsoft ещё в 2023 году

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Microsoft объявила о своём уходе из России ещё в 2022 году. Фактически, американская компания была одной из первых, кто решился на такой серьёзный шаг, а произошло это ещё до того, как подобные требования появились в санкционных списках. С тех пор российский рынок операционных систем и программного обеспечения сильно изменился, а всё это говорит о тектонических сдвигах. Ещё 3 года назад было сложно представить, чтобы крупные российские предприятия массово отказывались от Windows, ну а сегодня ведутся активные закупки отечественных ОС. Это огромные инвестиции, которые позволят повысить качество российских продуктов, сделав их конкурентноспособными не только на отечественном, но и на мировом рынке. Ну а эксперты полагают, что происходящее ставит перед иностранными разработчиками программного обеспечения сложные вопросы. Многие осознали, что санкции останутся действовать ещё много лет, ну а это мешает вести бизнес и подрывает авторитет на международном рынке. 

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Прежде всего подсчитывается упущенная выгода, которая в некоторых сегментах превышает десятки миллионов долларов. Но куда выше репутационные потери. Когда крупные американские гиганты ушли из России, они создали опасный прецедент. Сегодня все осознают, что ни одно государство не застраховано от подобных демаршей, а в результате многие приступили к созданию собственных альтернатив популярного ПО. До 2022 года звучали скромные предупреждения о возможности блокировки того или иного государства путём отключения от программных комплексов, подконтрольных США, но сегодня всё это стало реальностью. Аналитики полагают, что в ближайшие 5 лет мы увидим появление зрелых альтернатив, а особенно активно наращивают темпы Китай и Индия. Российский рынок никогда не был самым крупным, но есть все основания полагать, что даже такая состоятельная компания, как Microsoft, не хочет его потерять. По данным неназванных источников журналистов ТАСС, Софтверный гигант не только не прекратил свою деятельность в России, но и продолжает довольно активно оказывать услуги. 

Как оказалось, речь идёт не только об обычных домашних компьютерах, но и о предоставлении доступа к облачным сервисам, что вызывает удивление. Якобы, Microsoft делает это не напрямую, а через некоторые обходные пути, поскольку официально сотрудничество с российским бизнесом давно прекращено. Напомним, осенью 2023 было объявлено о полном прекращении продаж лицензионного ПО бизнесу, а в марте 2024 и вовсе прекратились отгрузки любого ПО, что вписывается в рамки 12-го европейского пакета санкций. Источники ТАСС признают, что объёмы продаж и продления лицензий уменьшились, но полностью прекращать свою работу в России американская компания пока не готова. Microsoft использует неочевидные каналы продаж и получает прямой доход от российских компаний. Эксперты полагают, что причина в лояльной клиентской базе, которая нарабатывалась годами. Фактически, полный уход с рынка перечеркнёт работу всего маркетингового отдела за два десятилетия, ну а в итоге американцы не могут принять окончательное решение. 

Представители российского бизнеса не рвутся комментировать решения Microsoft, а в настоящее время известно, что доступ в облако должен был закрыться в марте 2024, но пока ничего подобного не произошло. В итоге аналитики уверены, что Софтверный гигант планирует остаться на российском рынке в том или ином виде до снятия санкций. Вопрос лишь в том, как сами жители РФ отнесутся к такому возвращению, учитывая притеснения со стороны компании за последние два года. В частности, россияне лишены возможности участвовать в программе бета-тестирования Windows Insider, а также не могут обновлять Windows. Первое обойти намного труднее, тогда как обновления операционной системы доступны при определённых условиях. Контроль за пользовательским сегментом невысокий, поэтому функционеры в ЕС и США пока не оказывают давления на Microsoft, а вот сотрудничество с бизнесом может вызвать огласку и привести к ужесточению санкций. Как бы там ни было, но многие эксперты полагают, что шансов у американской компании вернуться на рынок программного обеспечения РФ нет. Обычные пользователи активно эксплуатируют пиратские версии операционных систем и ПО, тогда как бизнес медленно, но уверенно переходит на отечественные разработки. Ну а поскольку санкции никто отменять не спешит, будущее Microsoft на рынке РФ кажется крайне неопределённым. 

#microsoft #санкции #windows
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