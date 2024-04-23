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Bublik1
Western Digital и Seagate подняли цены на HDD, ссылаясь на проблемы логистики и высокую инфляцию
Нет никаких сомнений, что жёсткие диски будут дорожать.

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Нет никаких сомнений, что в ближайшие годы мы больше не увидим выгодных цен на оперативную память и твердотельные накопители. В 2022 году стоимость подобной продукции находилась на самом низком уровне за последние 10 лет, ну а причина в низком спросе. В 2021 году наблюдался взрывной спрос на компьютерную технику, поскольку коронавирусные ограничения вынудили миллионы людей перейти на удалённую работу. В 2022 году пандемия перестала казаться такой пугающей, а в результате спрос на ноутбуки и компьютеры сошёл на нет. В 2023 наблюдалось восстановление рынка, но только в 2024 спрос может вернуться к показателям, соответствующим концу 2019. Ну а поскольку спрос восстанавливается, то производители планируют вернуться к сверхдоходам. Особенно на этом поприще активны те, кто занимается выпуском чипов памяти. В 2023 Samsung, Micron и ряд других компаний договорились о снижении производства, что привело к формированию дефицита на рынке. 

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Аналитики отмечают, что только за вторую половину 2023 чипы памяти подорожали более чем на 10%, ну а в текущем году данный тренд продолжится. Ну а поскольку нужно было придумать для всего этого оправдание, то решено было использовать недавнее землетрясение на Тайване. Происшествие случилось 3 апреля, а в результате ряд полупроводниковых заводов получил те или иные повреждения. Большая часть производственных линий была остановлена, ну а реально подсчитать ущерб крайне сложно. Как бы там ни было, но недавно почти все крупнейшие производители чипов памяти объявили о повышении цен, объясняя такое решение последствиями землетрясения на Тайване. При этом аналитики уверены, что всё это только повод, поскольку цены начали расти намного раньше. Так, Micron увеличила отгрузочную стоимость своей продукции на 20% за последние несколько месяцев, а точно так же действует и Samsung. Это значит, что цены на твердотельные накопители и оперативную память к концу 2 квартала могут уйти вверх на 25%, а по итогам года ожидается ещё более значительный рост. 

Аналитики TrendForce полагают, что высокий спрос на чипы памяти связан с ростом интереса к искусственному интеллекту. Они отмечают взрывной рост объёмов корпоративных QLC SSD в Северной Америке, где Samsung и SK hynix остаются ведущими игроками на рынке, удерживая доли в 45% и 32% соответственно по итогам 2023 года. Ну а поскольку реальных конкурентов почти не осталось, то монопольное положение позволяет повышать цены без риска потери клиентов. Похоже, производители жёстких дисков решили, что они ничем не хуже тех, кто выпускает твердотельные накопители. Именно поэтому недавно Western Digital и Seagate озвучили планы, согласно которым цены на HDD будут повышаться. В письме от 18 апреля Seagate назвала несколько причин, которые повлияли на решение повысить цены на полупроводниковую продукцию. На первом месте стоит ограничение производственных мощностей, но главная проблема в инфляционном давлении. Похоже, Seagate больше не верит в стабильность доллара и хочет ещё больше денег. Новые цены вступают в силу с момента отправки уведомления и распространяются на все новые заказы. Производитель пишет, что в будущем цены станут ещё выше, а также предупреждает, что спрос высокий, поэтому нужно делать заказы своевременно, ведь продукции на всех не хватит. 

Аналитики фиксируют дефицит HDD, который был заметен в 1 квартале 2024 и продолжит оказывать давление на рынок весь текущий год. Насколько сильно изменятся цены, никто не знает, но хороших новостей на эту тему нет. В первую очередь подорожание коснётся серверных жёстких дисков, а также пользовательских HDD большого объёма. Сегодня они крайне выгодны для приобретения и имеют определённый запас для роста цены. Специалисты прогнозируют, что только по итогам текущего квартала жёсткие диски станут дороже до 10%, но многое зависит от модели и объёма памяти. Что примечательно, Western Digital объявила о подорожании ещё 8 апреля, объясняя происходящее некими проблемами, которые возникли в цепочках поставок во всём полупроводниковом секторе. Пока мы видим изменения только в узком сегменте чипов памяти и жёстких дисков, но есть большие сомнения, что проблемы первых могли отразиться на закупке комплектующих у вторых. Ну а эксперты полагают, что главная причина повышения цен заключается в желании компенсировать потери, которые возникли из-за постоянного снижения спроса на жёсткие диски. В пример можно привести доходы Seagate. Так, по итогам 2023 выручка компании сократилась до 7.384 миллиарда долларов, ну а это снижение на целых 4.277 миллиарда по сравнению с 2022. Seagate зафиксировала убытки в размере 0.5 миллиарда долларов, хотя ранее получила прибыль в размере 1.65 миллиарда. Что до Western Digital, то производитель завершил 2023 с убытком в размере 1.73 миллиарда долларов, поскольку доходы ушли вниз более чем на 34% по сравнению с 2022. 

#hdd #жёсткие диски #western digital #seagate
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Seagate анонсировала повышение цен на жесткие диски
Seagate и Western Digital повышают цены на жёсткие диски
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Pandas
19:39
В прошлой теме об этом писал - альтернатив стиму нет в плане статистики. Поэтому имеем то что имеем.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
MakYu1
19:38
22 миллиарда за квартал, а неплохо они деньги за рубеж выводят, причем официально! :))
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ev_rus
19:37
А ты кроме Соловьева то никого не знаешь похоже, рассуждения про Соловьева и пропаганд ТВ типичное соевое сисянистое. Чтоб ты понимал, по Росс ТВ нет никакой пропаганды. Давно тысячу раз во время этой...
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Скиталец
19:34
там глав петух опозорился.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
Твой Хозяин
19:34
шишундер, всё так, в обществе около 4% разумных людей, остальные npc для видимости.
Стоит ли доверять статистике Steam, и почему ничего более точного у геймеров пока нет
ev_rus
19:33
обоссаться если вы с одного помещения базарите сидите.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Скиталец
19:32
там где жрёт 10 гб на нвидиа, на амудекале 18. во оно чё оказывается..
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
ev_rus
19:32
Интересно другое, ты то как понял, что я увидел, ты то откуда знаешь. Подставился ты знатно, я не говорил какие буквы увидел, все было быстро. Похоже внатуре ботоферма.
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
19:31
Вот дурак,а про размер текстур уже давно известно ,но тебе тупорылому даже погуглить лень.там не качество а скорость стриминга текстур обзначена ,больше размер -больше скорость.Но ты тупой как валенок
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
Nvidia&Intel Hater
19:28
может ему в тыкву засадили ?
Сколько памяти должно быть у игровой видеокарты, и хватит ли сегодня 12 Гб для разрешения 2К и 4К
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