Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Microsoft разработала новую технологию слежки за пользователями, но жителей России это не коснётся
Повышенное внимание может быть сосредоточено на пользователях мессенджера Teams

реклама

Тот факт, что Microsoft регулярно и настойчиво следит за всеми пользователями настольных операционных систем и других продуктов, давно не вызывает удивления. Первое время общественность была возмущена таким положением дел, но в итоге пользователи осознали, что выбора всё равно нет. Всё просто, ведь слежкой занимаются и другие создатели полезного софта, не говоря уже о настоящей шпионской сети на Android. Владельцы смартфонов Apple находятся в точно таком же положении, а скромные попытки энтузиастов бороться с системой не играют никакой роли. По мере совершенствования технологий для работы с огромными потоками информации нужно всё меньше людей, ну а скоро всё это на себя возьмёт ИИ. Умные алгоритмы позволяют исключить человеческий фактор, а также препятствуют постоянным утечкам данных. В то же время интеграция ИИ будет означать только одно: следить за нами станут ещё более пристально. 

реклама

Похоже, Microsoft собирается шагать в первых рядах, используя для этих целей корпоративный мессенджер Teams. Как стало известно, какое-то время назад американская компания получила патент на технологию, способную оповещать сотрудников о том, что их коллеги не находятся на рабочем месте. При этом речь о прогнозировании не идёт, ведь все данные будут извлекаться из личных календарей других пользователей. В описании патента указано, что мессенджер Teams будет отправлять уведомления коллегам и друзьям участников общих чатов о том, сколько их собеседники отсутствуют и когда снова могут быть доступны. В настоящее время сроки появления подобной функции остаются неизвестны, но это может случиться довольно скоро, поскольку Microsoft регулярно выпускает обновления для мессенджера. Teams, считается одним из основных продуктов компании, хотя и сталкивается с некоторыми проблемами. Например, его недавно исключили в ЕС из общей корпоративной подписки, что связано с регулирующим законодательством Евросоюза.

Эксперты не готовы пояснить, какие алгоритмы будут использоваться для работы указанного выше патента. Также неясно, будет ли задействована информация только с внешних серверов, или же Microsoft будет следить за пользователями в реальном времени. Второе предположение кажется более верным, поскольку в патенте сказано, что другие члены чатов смогут получать данные о нахождении на рабочем месте коллег с высокой точностью. Ну а добиться этого без мониторинга активности компьютеров пользователей не удастся. А вот российских пользователей такая инновация точно не коснётся. Напомним, Microsoft не предоставляет доступ жителям РФ к своим облачным сервисам. Подобные ограничения вступили в силу ещё в марте 2022 года, а значит ожидать ужесточения слежки не приходится. На самом деле Софтверный гигант получает и без того огромное количество телеметрии, поэтому в данном случае речь об ещё одном источнике, который большая часть пользователей Teams даже не заметит. Ну а в настоящее время с территории РФ всё ещё можно активировать новую лицензию для операционных систем и офисных продуктов. Доступно продление и некоторые другие функции. После запуска VPN также можно получать обновления безопасности, хотя на компьютеры обычных пользователей всё это приходит в привычном режиме. Словом, от действий Microsoft российские пользователи пока получают только плюсы, так как дополнительной слежки не будет, а работать всё будет с минимальными изменениями. 

#microsoft #teams
+
Написать комментарий (0)
Доля Microsoft Edge на ПК в марте сократилась до 12,71%
Microsoft планирует отделить мессенджер Teams от пакета Office
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

НАСА изменило траекторию астероида таким образом, что теперь он может столкнуться с Марсом
9
Business Insider: ВС РФ стала достигать целей благодаря планирующим бомбам
+
Танковый завод "Омсктрансмаш" работает над созданием новейшего танка Т-100
8
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
6
Акции Tesla подешевели без малого на треть по причине сокращения объёма поставок
2
Samsung Galaxy S24 Ultra имеет задержку затвора камеры
+
В Италии стартовало строительство самого широкого подводного тоннеля в Европе
+
Россия разрабатывает беспилотные подлодки для затопленных рудников
1
Российская Fesco активно замещает Maersk на отечественном и мировом логистическом рынке
2
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
7
В Windows 10 и 11 незаметно появилось новое приложение Microsoft Copilot
2
Huawei выпустит смартфон с тройной складной конструкцией
+
В России выдали патент на ударный беспилотник с элементами ИИ, транспортируемый боевым самолетом
1
После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
+
ASRock выпустила новую низкопрофильную версию видеокарты AMD Radeon RX 550
+
Российские бойцы улучшили бронирование трофейной украинской БМП-1У "Шквал"
+
AMD представила процессоры Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H
+
Times: ВСУ беззащитны перед ударами с воздуха, не в силах перехватить бомбы-планеры ВКС РФ
+
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
+
"Ланцет" перед поражением техники ВСУ стал выполнять движение по сложной траектории
+

Популярные статьи

9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
81
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
217
Ровесник Большого взрыва объект GHZ2 может быть прародителем самой массивной галактики во Вселенной
2
Итоги гоночного уик-энда 30-31 марта
+
Франция может не успеть подготовить Париж к Олимпиаде-2024
4
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
92
Феномен игровых консолей Sony PlayStation
25
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
6
Сказ о том, как я перехожу с ADSL в 2024 году
27
Китай построил в пустыне макет центра столицы Тайваня для отработки ракетно-бомбовых ударов — СМИ
3

Сейчас обсуждают

ev_rus
15:18
Успокойся, ты тут сколько времени, дай почитать хоть один от тебя конструктивный пост про железки, все один жидкий стул.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Женя Кристи
15:15
Ты явно вообще не понимаешь о чем говоришь.
ASUS снизила стоимость ROG Ally до 299 долларов
VAKT
15:12
Эт да. Тем не менее gtx750 уже мало на что годится, разве что на "запускать и страдать".
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
ev_rus
15:12
А теперь пройди голубчик обманщик по инету, начни с форума большого местного этого сайта, где куча зеленых тем, море пользователей, и ни слова об Амд, как будто не существует конкурента такого. И толь...
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Aleksandrs Ivanovs
15:09
Абсолютно согласен-автор/ы, вы хоть понимаете, что для создания магнитного поля в жидкой среде, для того, чтобы "потенциальный антимагнит" начал двигаться, это поле должно быть(для начала!!!)ограничен...
Подводная лодка США оснащается бесшумным магнитогидродинамическим приводом
Дмитрий
15:07
ну там в статьях окупаемость год или два) с такими конскими ценами на видеокарты сомнительное удовольствие. но хитрые всегда прибыль где то нагребают.
Продажи видеокарт в России в первом квартале 2024 года увеличились на 23 %
Вадим Кудрявцев
15:06
Реально нашествие ботов от куртки -причем неадекватные асболютно.
Что не так с видеокартами AMD, и почему высокая производительность не помогает нормальным продажам
Дмитрий
15:06
Все побежали за новыми 4080супер и 4070супер. шило на мыло менять. Ну и сейчас большой интерес к неиросеткам. генерация картинок, замена лиц, очистка звука и прочие ништяки, которыми и даже я поль...
Продажи видеокарт в России в первом квартале 2024 года увеличились на 23 %
ev_rus
15:02
И без второго карательного поезда дружбы. Бандеры они такие, им дай только чужое просрать, а людей от туда уничтожить, земельку раздербанить историческую русскую с англосаксами, а потом самим свалить ...
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Дмитрий
15:01
🤣 немного размечтался
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем