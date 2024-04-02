Повышенное внимание может быть сосредоточено на пользователях мессенджера Teams

Тот факт, что Microsoft регулярно и настойчиво следит за всеми пользователями настольных операционных систем и других продуктов, давно не вызывает удивления. Первое время общественность была возмущена таким положением дел, но в итоге пользователи осознали, что выбора всё равно нет. Всё просто, ведь слежкой занимаются и другие создатели полезного софта, не говоря уже о настоящей шпионской сети на Android. Владельцы смартфонов Apple находятся в точно таком же положении, а скромные попытки энтузиастов бороться с системой не играют никакой роли. По мере совершенствования технологий для работы с огромными потоками информации нужно всё меньше людей, ну а скоро всё это на себя возьмёт ИИ. Умные алгоритмы позволяют исключить человеческий фактор, а также препятствуют постоянным утечкам данных. В то же время интеграция ИИ будет означать только одно: следить за нами станут ещё более пристально.

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Похоже, Microsoft собирается шагать в первых рядах, используя для этих целей корпоративный мессенджер Teams. Как стало известно, какое-то время назад американская компания получила патент на технологию, способную оповещать сотрудников о том, что их коллеги не находятся на рабочем месте. При этом речь о прогнозировании не идёт, ведь все данные будут извлекаться из личных календарей других пользователей. В описании патента указано, что мессенджер Teams будет отправлять уведомления коллегам и друзьям участников общих чатов о том, сколько их собеседники отсутствуют и когда снова могут быть доступны. В настоящее время сроки появления подобной функции остаются неизвестны, но это может случиться довольно скоро, поскольку Microsoft регулярно выпускает обновления для мессенджера. Teams, считается одним из основных продуктов компании, хотя и сталкивается с некоторыми проблемами. Например, его недавно исключили в ЕС из общей корпоративной подписки, что связано с регулирующим законодательством Евросоюза.

Эксперты не готовы пояснить, какие алгоритмы будут использоваться для работы указанного выше патента. Также неясно, будет ли задействована информация только с внешних серверов, или же Microsoft будет следить за пользователями в реальном времени. Второе предположение кажется более верным, поскольку в патенте сказано, что другие члены чатов смогут получать данные о нахождении на рабочем месте коллег с высокой точностью. Ну а добиться этого без мониторинга активности компьютеров пользователей не удастся. А вот российских пользователей такая инновация точно не коснётся. Напомним, Microsoft не предоставляет доступ жителям РФ к своим облачным сервисам. Подобные ограничения вступили в силу ещё в марте 2022 года, а значит ожидать ужесточения слежки не приходится. На самом деле Софтверный гигант получает и без того огромное количество телеметрии, поэтому в данном случае речь об ещё одном источнике, который большая часть пользователей Teams даже не заметит. Ну а в настоящее время с территории РФ всё ещё можно активировать новую лицензию для операционных систем и офисных продуктов. Доступно продление и некоторые другие функции. После запуска VPN также можно получать обновления безопасности, хотя на компьютеры обычных пользователей всё это приходит в привычном режиме. Словом, от действий Microsoft российские пользователи пока получают только плюсы, так как дополнительной слежки не будет, а работать всё будет с минимальными изменениями.