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Bublik1
В Липецке задержали пенсионера за взлом приставки Sony PlayStation 3
65-летнему пенсионеру грозит реальный тюремный срок

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Довольно часто со стороны российских властей звучат крайне противоречивые заявления. Например, ещё в 2022 году предлагалось официально отменить запрет на скачивание пиратского программного обеспечения, игр и другой интеллектуальной собственности иностранных компаний, которые покинули российский рынок. Идея витала в воздухе, но в итоге потерялась в многочисленных кабинетах чиновников. Эксперты полагают, что главная причина заключается в интересах российских правообладателей. Согласитесь, если всем вокруг разрешить официально скачивать американские фильмы, то окажется довольно сложно защитить права российских кинематографистов. Пользователи просто не будут видеть разницу, а ведь есть ещё музыка, компьютерные игры и программное обеспечение, а значит проблема намного шире, чем может показаться. При этом Д. Медведев ратует за свободный доступ к авторскому праву компаний, которые присоединились к санкциям против РФ, тогда как другие профильные министерства категорически против такой идеи.

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Считается, что официально российские власти против снятия табу с пиратского контента, но снизили требования к обычным пользователям, прекратив преследование приверженцев Весёлого Роджера. Похоже, некоторые российские чиновники не всегда осознают происходящие в стране изменения, о чём свидетельствует арест пенсионера в Липецке. Как стало известно, 65-летний Аркадий предоставлял услуги взлома игровых приставок производства Sony. Он устанавливал на консоли кастомную прошивку, а после закачивал туда пиратские игры, чем нарушал нормы действующего законодательства. Ну а согласно закону, пенсионеру грозит крупный штраф, который также может обернуться реальным тюремным сроком. Неясно, чем ещё занимался Аркадий, но следствие вменяет ему прошивку PlayStation 3. Это довольно старая консоль, которая уже давно не поддерживается японской компанией, поступившая в продажу в далёком 2006 году. Согласно официальной информации, пенсионер был отправлен домой после подписания подписки о невыезде. Его грозит штраф до 200 000 рубелей или тюремный срок до 2 лет заключения. 

В данной истории удивляет абсолютно всё. Прежде всего непонятно, почему полиция Липецка арестовала именно 65-летнего пенсионера. Если изучить объявления в интернете, то можно найти целый ряд людей, которые продают взломанные PlayStation в этом же городе. По всей России таких умельцев тысячи, а особым спросом пользуется взломанная PlayStation 4. Туда ставится накопитель объёмом 512 Гб или 1 Тб, что позволяет закачать огромную библиотеку из популярных эксклюзивов. Кроме того, в ходе обыска в доме Аркадия было конфисковано оборудование, которое использовалось для прошивки консолей. Правоохранители вменяют пенсионеру причинение ущерба деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment. Интересно, о какой репутации может идти речь, если японцы покинули пределы юридического пространства России ещё в 2022 году? В настоящее время против Аркадия возбуждено уголовное дело, а значит выйти сухим из воды пожилой взломщик не сможет. 

Если суд будет учитывать обстоятельства отсутствия правообладателя, то дело может завершиться условным сроком, но и это в текущих условиях кажется слишком суровым. Чьи интересы защищают власти Липецка, понять в данном случае крайне сложно. Нужно понимать, что Sony не просто самоустранилась, но и сделала всё, чтобы усложнить жизнь российским пользователям. Проще говоря, если у вас есть игровая приставка японской компании, то купить легально для неё игру вы не можете. Выходит, что самого факта нарушения нет, поскольку получить доступ к лицензионному контенту на территории России крайне сложно. Чаще всего владельцы PlayStation разных моделей используют средства обхода IP-адреса. Другие регистрируются как граждане Аргентины, Турции и других стран, но есть также сложности с оплатой цифровых копий. Sony отказывается принимать платежи с российских пластиковых карт, а значит препятствия на пути обычного пользователя возникают на каждом этапе, когда ему хочется купить новую игру. Если пенсионер обратится к нормальному адвокату, который знаком с действиями японской компании, то дело может стать прецедентным и позволит всем российским геймерам получить индульгенцию от властей. Пока о конечном решении суда говорить рано, но в целом дело может быть прекращено ещё на этапе следствия.

#sony #санкции #playstation
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