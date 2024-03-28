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Bublik1
Путин не исключил удары по военным аэродромам стран, с территории которых будут взлетать F-16 ВСУ
Заявление было сделано прямо и может остановить генералов НАТО от принятия опасных решений

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Судя по боевому настрою некоторых европейских политиков, уже летом в Украину прибудет несколько истребителей F-16. Сколько и когда, пока никто не знает, но действующие договорённости обязывают стороны поставить самолёты для проведения боевых операций. В настоящее время существует проблема с обучением украинских пилотов. В иностранной прессе пишут, что лётчики не знают английского языка, а сокращённые курсы могут негативно повлиять на навыки будущих асов. Не исключается, что первое время в кабинах будут находиться наёмники из стран НАТО, ну а особенно сложно с размещением истребителей. 

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Вся территория Украины простреливается с помощью крылатых ракет, а дроны-камикадзе могут наносить удары даже по западным областям. В связи с этим проводятся попытки создания подземных ангаров, но и здесь возникают трудности. Сегодня Путин нанёс визит в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ в Тверской области, где поднял несколько важных тем. В ходе визита глава государства провёл беседу с военными лётчиками, среди которых есть участники СВО. Одна из главных тем разговора касалась поставок американских истребителей. Президент отметил, что положение на поле боя после появления в воздушном пространстве Украины F-16 не изменился, а российская армия успешно нейтрализует любую угрозу. Путин напомнил, что техника стран НАТО уничтожается в больших объёмах, а мифы о непобедимости танков и других типах вооружения себя не оправдали. 

Особый упор глава государства сделал на возможности размещения американских истребителей на военных аэродромах третьих стран. Путин отметил, что Украина рассматривает возможность создания авиабаз за рубежом, а в случае такого сценария, президент считает подобные объекты легитимной целью для российских вооружённых сил. Важным аспектом обсуждения стала и способность F-16 нести тактическое ядерное оружие. Президент выразил обеспокоенность этим фактом и подчеркнул необходимость учитывать такие возможности. Одновременно с этим глава государства напомнил, что у России нет намерений нападать на страны Европы. По его словам, главная цель СВО заключалась в защите людей, проживающих на Донбассе и находящихся под ударами со стороны Украины. Президент поблагодарил лётчиков за отличную работу и значимый вклад российской авиации в выполнение задач в зоне проведения СВО. 

Добавим, что вопрос размещения американских истребителей за пределами Украины действительно рассматривается. Если предположить, что F-16 взлетят с аэродрома в Румынии, выпустят несколько ракет по Крыму и спрячутся за пределами досягаемости России, то многие иностранные аналитики верят, что таким образом обеспечится сохранность самолётов. По словам Путина, Россия не будет учитывать месторасположение украинской авиации, а это хороший сигнал для властей Румынии и Польши, которые могли строить подобные планы. Будем надеяться, что прямое заявление президента России остудит горячие головы генералов НАТО. 

#авиация #истребители #f-16 #самолёты
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