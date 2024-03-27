KF-21 Boramae получился дорогим, а первая партия из 20 машин уже пошла в серию

В последние годы ВПК Южной Кореи демонстрирует значительные успехи, выпуская действительно интересные образцы оружия и техники. Ярким примером здесь является танк K2 Black Panther, который считается одним из наиболее технологичных и защищённых в мире. Машина получила продвинутую электронику и обладает одной из лучших систем наведения и управления в своём классе. При этом специалисты считают, что данный танк представляет собой единственный на планете, принадлежащий к следующему поколению.

Есть значительные подвижки у Южной Кореи и с другими типами вооружения, а вот с самолётами всё довольно сложно. Известно, что в настоящее время на страже воздушного пространства стоят 250 истребителей. Это F-16 (KF-16), F-5 Tiger II (KF-5), F-4 Phantom II и F-15E. Первые два были произведены в самой Корее, но представляют собой версии американских истребителей. Самолёты выпускались согласно ограниченной лицензии и имеют некоторые отличия от оригинальных машин.

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Поскольку весь этот парк считается сильно устаревшим, то власти стремятся усилить потенциал ВВС любыми средствами. Ну а так как эта страна давно является вотчиной США, то нет ничего удивительного в том, что Белый дом разрешил корейцам купить 40 единиц F-35А. Все самолёты уже заступили на боевое дежурство, но для замены сильно устаревшего парка такого количества недостаточно. Именно поэтому власти уже одобрили закупку ещё одной партии американских истребителей. Согласно контракту, в ближайшие годы в страну прибудут ещё 25 машин, но даже этого недостаточно, ведь правительство Южной Кореи продолжает выстраивать политику противостояния со своим северным соседом. Ну а наращивание военного потенциала и милитаризация играют на руку ВПК. Как стало известно, Министерство обороны Южной Кореи подписало контракт на закупку собственного истребителя нового поколения под названием KF-21 Boramae. В некоторых источниках пишут, что машина относится к пятому поколению, но на самом деле это не так. Даже производитель позиционирует KF-21 Boramae как поколение 4++, а невидимым самолёт числится только на бумаге.

Между тем проект действительно значимый, поскольку истребитель на 65% состоит из оригинальных запчастей. Корейцы сделают авионику, систему управления и многое другое, тогда как США союзники поставят двигатели и часть электронных компонентов. KF-21 Boramae называется первым в стране национальным истребителем, который не только прошёл все испытания, но и был одобрен для массового производства. Первые несколько самолётов собирались в ручном режиме и уже прошли все необходимые тесты. Партия из 20 единиц будет выпускаться серийно, а закладка мощностей завершилась совсем недавно. Общая стоимость истребителей оценивается в 5.8 миллиарда долларов, а значит за каждый KF-21 Boramae власти заплатят 290 миллионов долларов. Похоже, в Южной Корее создали самый дорогой истребитель четвёртого поколения на планете. В прессе пишут, что изначально первая партия должна была быть больше, но в итоге власти согласились закупить только 20 машин. Очевидно, что цена кусается, а по мере расширения мощностей стоимость каждого самолёта может быть снижена. Или нет, ведь стоимость двигателя и электроники может возрасти, а этот тут же приведёт к повышению конечной цены.

Согласно официальным данным, первые 20 самолётов будут представлять собой модификацию Block 1, тогда как более совершенная версия Block 2 начнёт выпускаться в 2028 году. Предполагается, что к 2032 ВВС Южной Кореи получит порядка 80 таких машин. Block 2 смогут наносить удары по наземным и морским целям, ну а параллельно с этим будут выпускаться и Block 1, что к 2032 году позволит получить 120 полностью боеспособных самолётов. Учитывая указанные выше F-35А, авиационный парк к этому моменту будет насчитывать порядка 185 единиц. Для относительно небольшой страны это довольно значительная цифра, при этом в строю будут находиться как истребители четвёртого, так и пятого поколения.

Власти Южной Кореи заявляют, что не против поставок KF-21 Boramae на внешние рынки, но эксперты настроены скептически. Прежде всего стоимость одной единицы слишком высокая, поэтому никто не станет закупать самолёты по 290 миллионов за штуку. Кроме того, даже если после 2030 года удастся снизить цену до 100 миллионов (что кажется нереальным), то США просто не позволят корейцам отнять у них жирный кусок рынка авиации. Для понимания проблемы нужно обратить внимание на то, насколько плохо продаются европейские аналоги американского F-16 (истребители четвёртого поколения). США хотят контролировать рынок авиации, поэтому экспортная версия KF-21 Boramae кажется крайне сомнительной. Кстати, сами корейцы заявляют, что стоимость каждого истребителя составляет 73 миллиона долларов, а остальные средства потрачены на разработку. Вот только всё это придётся возвращать, ну а учитывая имперские планы США, данная информация уже не играет решающей роли.

Добавим, что KF-21 Boramae способен разгоняться до скорости 1.8 Маха и берёт на борт порядка 7.7 тонны боевой нагрузки. В режиме экономии (без форсажа и перехода на гиперзвук) истребитель может пройти 2900 километров. В целом характеристики довольно неплохие, а значит Южная Корея получит перспективный, хотя и очень дорогой самолёт.



