Abrams быстро ломаются и требуют особого подхода, обеспечить который во время боевых действий невозможно

Согласно официальном данным, осенью 2023 года Украина получила несколько партий американских танков, а в итоге количество поставленных Abrams достигло 31 единицы. Все машины прошли техническое обслуживание, а экипажи уже давно были готовы приступить к выполнению задач. Вот только ни осенью, ни даже зимой киевские власти не решились бросить технику в бой, пряча её даже от собственных журналистов. Контрнаступление прекратилось, а по большей части в бой бросались либо старые советские танки, либо немецкие Leopard 2. Теоретически, у ВСУ есть десятки ещё более старых Leopard 1, но о массовом поражении подобных машин российские военкоры ничего не пишут. Это значит, что танки находятся в резерве и вовсе могут на передовую не попасть. Иностранная пресса пишет, что украинские военнослужащие отказываются идти в бой на старых немецких кошках, которые не имеют бронирования и представляют собой движущиеся мишени. Что же, ВСУ дождались возможности пойти в атаку на Abrams.

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В последние дни армии РФ не удалось подбить ни одного такого танка, но даже полученного ранее опыта украинским экипажам оказалось достаточно для вынесения приговора технике. На одном из патриотических украинских каналов появилось интервью с танкистами, которые рассказали о слабых сторонах машины. Прежде всего отмечается чрезвычайно высокая прожорливость двигателя, которому только на запуск всех механизмов требуется 38 литров. При этом речь идёт о крайне дорогом топливе, которое требуется где-то закупать и хранить. Все существующие танки обходятся более простым горючим, тогда как Abrams ещё и крайне капризный. Со временем украинские техники выяснили, что танк требует особого ухода, обеспечить который в рамках ведения боевых действий невозможно. В силу особенностей конструкции танка на ремонтном заводе в США машину полностью разбирают, а после собирают, исключив нерабочие части. Сделать нечто подобное в полевых условиях нереально, ну а добраться до внутренних движущих элементов конструкции иначе невозможно. В лучшем случае Abrams можно отправить в Польшу, но и это займёт несколько месяцев.

Украинские бойцы жалуются, что танк большой и неповоротливый. От американца ждали чудес, но вместо этого получили полное разочарование. Янки сняли с него бронированный урановый корпус, оставив только базовую защиту. В результате защищённость если и не уступает немецким танкам, то точно не превосходит печально известный Leopard 2А4. Танкисты утверждают, что у Abrams нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Так, если у медленного и тяжёлого Challenger 2 в наличии сверхточная пушка, то американец просто большой и тяжёлый. Он может увязнуть в грязи, после чего потребуется подгонять специальную технику для эвакуации. Ходовая часть стала настоящим разочарованием и явно создана для езды по песку или автостраде. Украинские поля и грязевые ванные действуют на ходовую самым негативным образом, что приводит к частому выходу из строя этого элемента конструкции. Броня не держит даже удары дронов-камикадзе, а в поле Abrams больше похож на большую мишень. Его легко засечь с воздуха, поскольку американец имеет характерный пустынный камуфляж. В данном случае неясно, почему украинские власти не отдали команду перекрасить танки. Не исключено, что в договоре о передаче прямо указывается запрет на проведение подобных процедур.

В какой-то момент откровения украинских танкистов явно переходят рамки дозволенного, ведь бойцы утверждают, что предпочитают идти в бой на советской технике. Отмечается, что старые танки более предсказуемы, они меньше ломаются и могут быть отремонтированы на месте. Любое незначительное повреждение Abrams превращает его в сумку без ручки. Отчитываться перед американцами нужно, поэтому танки приходится эвакуировать даже под огнём артиллерии. Поговаривают, что янки сняли также часть электроники, но всё равно настаивают на том, что ни одна машина не должна попасть в руки российских инженеров. В настоящее время некоторое количество Abrams состоит на балансе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Пожалуй, это единственная бригада, которая полностью укомплектована техникой. Согласно данным российских военкоров, за время наступательной компании 2024 года было подбито 4 американских танка. Украинские источники утверждают, что только один получил критические повреждения. Даже если теоретически 3 других машины и можно вернуть в строй, ремонт займёт месяцы, а всё это время ВСУ продолжат терять технику, ремонтировать которую в боевых условиях не представляется возможным. Добавим, что на советские танки украинские военнослужащие часто приваривают кустарные защитные решётки против дронов. Эффективность подобных приспособлений точно не 100%, но есть все основания полагать, что американцы запретили любые модернизации Abrams, что значительно повышает шансы поражения со стороны беспилотников.