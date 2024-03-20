Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Украинские танкисты раскритиковали Abrams и предпочитают идти в бой на советских танках
Abrams быстро ломаются и требуют особого подхода, обеспечить который во время боевых действий невозможно

реклама

Согласно официальном данным, осенью 2023 года Украина получила несколько партий американских танков, а в итоге количество поставленных Abrams достигло 31 единицы. Все машины прошли техническое обслуживание, а экипажи уже давно были готовы приступить к выполнению задач. Вот только ни осенью, ни даже зимой киевские власти не решились бросить технику в бой, пряча её даже от собственных журналистов. Контрнаступление прекратилось, а по большей части в бой бросались либо старые советские танки, либо немецкие Leopard 2. Теоретически, у ВСУ есть десятки ещё более старых Leopard 1, но о массовом поражении подобных машин российские военкоры ничего не пишут. Это значит, что танки находятся в резерве и вовсе могут на передовую не попасть. Иностранная пресса пишет, что украинские военнослужащие отказываются идти в бой на старых немецких кошках, которые не имеют бронирования и представляют собой движущиеся мишени. Что же, ВСУ дождались возможности пойти в атаку на Abrams.

реклама

В последние дни армии РФ не удалось подбить ни одного такого танка, но даже полученного ранее опыта украинским экипажам оказалось достаточно для вынесения приговора технике. На одном из патриотических украинских каналов появилось интервью с танкистами, которые рассказали о слабых сторонах машины. Прежде всего отмечается чрезвычайно высокая прожорливость двигателя, которому только на запуск всех механизмов требуется 38 литров. При этом речь идёт о крайне дорогом топливе, которое требуется где-то закупать и хранить. Все существующие танки обходятся более простым горючим, тогда как Abrams ещё и крайне капризный. Со временем украинские техники выяснили, что танк требует особого ухода, обеспечить который в рамках ведения боевых действий невозможно. В силу особенностей конструкции танка на ремонтном заводе в США машину полностью разбирают, а после собирают, исключив нерабочие части. Сделать нечто подобное в полевых условиях нереально, ну а добраться до внутренних движущих элементов конструкции иначе невозможно. В лучшем случае Abrams можно отправить в Польшу, но и это займёт несколько месяцев. 

Украинские бойцы жалуются, что танк большой и неповоротливый. От американца ждали чудес, но вместо этого получили полное разочарование. Янки сняли с него бронированный урановый корпус, оставив только базовую защиту. В результате защищённость если и не уступает немецким танкам, то точно не превосходит печально известный Leopard 2А4. Танкисты утверждают, что у Abrams нет ничего, за что можно было бы зацепиться. Так, если у медленного и тяжёлого Challenger 2 в наличии сверхточная пушка, то американец просто большой и тяжёлый. Он может увязнуть в грязи, после чего потребуется подгонять специальную технику для эвакуации. Ходовая часть стала настоящим разочарованием и явно создана для езды по песку или автостраде. Украинские поля и грязевые ванные действуют на ходовую самым негативным образом, что приводит к частому выходу из строя этого элемента конструкции. Броня не держит даже удары дронов-камикадзе, а в поле Abrams больше похож на большую мишень. Его легко засечь с воздуха, поскольку американец имеет характерный пустынный камуфляж. В данном случае неясно, почему украинские власти не отдали команду перекрасить танки. Не исключено, что в договоре о передаче прямо указывается запрет на проведение подобных процедур. 

В какой-то момент откровения украинских танкистов явно переходят рамки дозволенного, ведь бойцы утверждают, что предпочитают идти в бой на советской технике. Отмечается, что старые танки более предсказуемы, они меньше ломаются и могут быть отремонтированы на месте. Любое незначительное повреждение Abrams превращает его в сумку без ручки. Отчитываться перед американцами нужно, поэтому танки приходится эвакуировать даже под огнём артиллерии. Поговаривают, что янки сняли также часть электроники, но всё равно настаивают на том, что ни одна машина не должна попасть в руки российских инженеров. В настоящее время некоторое количество Abrams состоит на балансе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Пожалуй, это единственная бригада, которая полностью укомплектована техникой. Согласно данным российских военкоров, за время наступательной компании 2024 года было подбито 4 американских танка. Украинские источники утверждают, что только один получил критические повреждения. Даже если теоретически 3 других машины и можно вернуть в строй, ремонт займёт месяцы, а всё это время ВСУ продолжат терять технику, ремонтировать которую в боевых условиях не представляется возможным. Добавим, что на советские танки украинские военнослужащие часто приваривают кустарные защитные решётки против дронов. Эффективность подобных приспособлений точно не 100%, но есть все основания полагать, что американцы запретили любые модернизации Abrams, что значительно повышает шансы поражения со стороны беспилотников. 

#сво #военные технологии #танки #abrams
+
Написать комментарий (0)
В сети появились кадры с уничтожением украинских позиций российским БМПТ Терминатор
Первая группа пилотов ВСУ прошла обучение F-16 в Дании и готовится вернуться в Украину
США запустили специальный сайт, на котором можно будет отслеживать поставляемое Киеву вооружение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

РЭБ "Красуха" заглушила все блоки связи дрона Reaper в Польше и заставила последний экстренно сесть
11
Киев снимет часть ЗРК Patriot с с региональных ПВО для создания новых передвижных групп
7
В России создадут специальную платформу для хранения изъятой криптовалюты
1
Реактивный двигатель V2500 впервые заработал на 100% экологичном топливе
5
Появилось видео, подтверждающее, что ВСУ получили БТР М1117, обещанные США еще в 2022 году
1
JWST обнаружил "спящую" черную дыру размером в половину родительской галактики
5
В Японии будет объявлен 6-миллиардный тендер на поставку материалов для производства чипов
+
Анонсировано строительство новой автомагистрали Джубга — Сочи за 1,5 трлн рублей
3
AOC представила игровой монитор AGON PRO AG456UCZD
1
The Atlantic: Россия может использовать спутниковые снимки США для нанесения ударов по Украине
+
PlayStation 5 Pro оснащена новым движком трассировки лучей на базе RDNA 4, ускоряющим RT в 2-3 раза
1
Опубликовано видео испытания нового американского дрона-камикадзе ALTIUS-700M
+
Джесен Хуанг надел на презентацию нового графического чипа на архитектуре Blackwell куртку за $9000
3
The Telegraph: Boeing из гордости США за несколько лет превратился в разочарование нации
1
В США протестировали новый дрон на макете российского зенитного ракетного комплекса "Бук-М2"
1
Польский генерал Анджейчак: потери ВСУ нужно считать не в сотнях тысяч, а в миллионах
3
Google добавляет в Pixel Launcher возможность менять поисковую систему по умолчанию
+
Названы смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые скоро получат ОС Android 15
+
Samsung исправит проблему с камерой, обнаруженную в Galaxy S24 Ultra
+
Nvidia представила самый мощный ИИ-чип Blackwell B200
1

Популярные статьи

10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 3
27
Tengyun: Китай создает гигантский рельсотрон для запуска гиперзвуковых орбитальных ракетопланов
+
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
51
2 весенние подборки «видеокарта-процессор» для геймеров с мониторами 1080р и 2К за разумные деньги
104
Итоги гоночного уик-энда 16-17 марта
+
Сравниваю цены в популярных магазинах компьютерной техники в 2024 году
18
Почему в СССР цену печатали и выбивали прямо на товарах
142
Суперкулер-самозванец - тест и обзор ID-Cooling FROZN A720
40
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
37
Intel Core 2 Quad Q8300 2.5GHz против AMD Phenom II 925 2.8GHz - битва титанов прошлого
46

Сейчас обсуждают

Eaeц
12:59
Стесняюсь спросить, Бублика. Бублик потому что с дыркой.. ? А цифра 1 указывает на то что дырка одна ?
Почему для сборки ПК под монитор 4К не стоит покупать видеокарту GeForce RTX 4090 за 240 000 рублей
Вадим Кудрявцев
12:58
и вполне себе wsl работает,на ней дебиан стоит и в фоне сервисы нужные и проги через bash запущены и нигде не отсвечивают в винде особо,спец делал чтоб окно не висело
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
si-cat
12:56
Шо - зеленскiи Сокiлы готовi згинути в рiдном небэ ??
Первая группа пилотов ВСУ прошла обучение F-16 в Дании и готовится вернуться в Украину
Вадим Кудрявцев
12:54
Надеюсь то сарказм,ибо пердолинг еще какой бывает с теми же обновлениями винды,там то одно индусы сломают то другое.На дебиане лет сто с таким не сталкивался,на винде -просто отключил нахрен обновы.с ...
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Сергей Ермаков
12:53
шаблонный пост от собирателя картинок в интернете, без самой сборки, без тестов, без уровня шумов и температуры. Найс)
Собираем полностью бесшумный ПК без вентиляторов для FullHD-гейминга
Вадим Кудрявцев
12:52
Кстати да,не сталкивался с настолько непроходимыми беларусами,а часто бываю там
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Daniil Rudometov
12:49
Само собой лучше, дело только в цене, уж очень сильно завысили и вряд ли стоит ждать снижение цены до разумных. К тому времени, скорей уже будет новая серия 50х и там скорей всего можно будет ожидать ...
11 переоцененных, но все еще популярных видеокарт, которые не стоит покупать весной 2024 года
unhurtable
12:49
Нахрюк тебе не надоело пороть чушь, до еще 22 в Германии было больше чем вдвое население, во Франции в полтора с хвостиком, в италии практически в полтора, в испании и то больше, вы болтались возле По...
Politico: ЕС готовится к вступлению Украины, но умалчивает об этом, чтобы не разгневать фермеров
Олег Кожевников
12:49
Весьма неплохо будет раскручивать эти челноки на центрифуге и запускать их в космос, а там пусть сами ищут куда приземлиться.
Компания Aerolane хочет строить грузовые самолеты без двигателей и кабин
Вадим Кудрявцев
12:48
такое ощущение что он непроходимый тупень,конечно в репозитариях бывают исходники и довольно часто -только исходники ,для открытого по
Танцы с бубном, или почему Linux репозитории несостоятельны в Desktop сегменте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем