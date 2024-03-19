Журналисты пишут, что на каждые 20 выстрелов из артиллерийских орудий со стороны армии РФ, ВСУ делают только 1 залп

В последнее время со стороны европейских лидеров наблюдается полная неразбериха. В прессе появляются противоречивые заявления, когда министр обороны и президент одной и той же страны выражают прямо противоположные позиции. Часто и сами представители власти умудряются давать странные заявления, от которых позднее отказываются и винят в неправильной интерпретации прессу. Политические споры накаляются, а каждая из сторон пытается тянуть одеяло на себя. Одни политики уверяют, что Украина не смогла получить 1 миллион снарядов до марта 2024 года, тогда как другие считают, что Европа выполнила свои обязанности в полной мере. Ну а пока стороны пытаются найти точки соприкосновения, отдельные личности зарабатывают. Не так давно президент Чехии заявил, что нашёл для Украины целых 800 тысяч снарядов образца НАТО. Откуда взялись такие значительные залежи, Пётр Павел не комментирует, но предлагает всем желающим скинуться на закупку боеприпасов. В какой-то момент 800 тысяч уменьшились до 300 000, а в итоге до сих пор неясно, где и сколько снарядов купит Чехия. О цене и вовсе некто не спрашивает, ведь всем и так очевидно, что Пётр Павел выступает в роли посредника и хочет немного заработать.

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По данным издания La Voix du Nord, даже если снаряды и будут куплены, то раньше начала июня 2024 года они в Украину не приедут. Если учитывать, что боеприпасы потребуется распределить по частям, то реальная польза от них начнёт проявляться только к середине лета. Журналисты приходят к выводу, что украинской армии придётся туго, поскольку уже сегодня боеприпасов почти не осталось. Согласно проведённому анализу, на каждые 20 российских снарядов ВСУ отвечают одним залпом. Наземная артиллерия используется крайне редко, а контрбатарейная борьба не проводится. Подразделениям дали чёткие указания по экономии, а попытки удержать линию соприкосновения осуществляются за счёт постоянной переброски дополнительных резервов. Киевское командование не считается с потерями, но боевые подразделения всё равно вынуждены постоянно отступать. По данным журналистов The Times, виной всему корректируемые авиабомбы, которые массово сбрасываются на позиции украинской армии.

Оказывается, за последние месяцы применения подобного типа оружия возросло в десятки раз, а порой позиции ВСУ уничтожаются полностью. Мощность авиабомб может составлять от 250 килограмм до 1500 килограмм, но чаще применяются стандартные ФАБ 500. В данном случае речь идёт о бомбах, созданных ещё при СССР. Поговаривают, что на российских складах их не менее 1 миллиона, а путём присоединения корректируемых «крыльев», можно добиться отличной управляемости и достаточно высокой точности. Процедура модификации авиабомб не требует значительных инвестиций, ну а результат превосходит все самые пессимистичные опасения. События последних месяцев доказывают, что украинская армия оказалась не готова к подобным вызовам. Особенно журналистов The Times беспокоит возрастающее применение авиабомб весом 1500 килограмм. В СМИ рассказывают о разрушительной силе подобного оружия, способном уничтожать самые защищённые бетонные укрытия. После попадания такой бомбы в здание остаётся огромная воронка, тогда как обычные окопы и блиндажи не способны ничего противопоставить фугасной части гигантской бомбы.

В The Times полагают, что решить часть проблем могли бы истребители F-16, но прибытие их затягивается, а сегодня нет гарантий, что самолёты поднимутся в украинское небо в 2024 году. На этом фоне многие журналисты фиксируют панические настроения в украинской армии и рост числа отказников. Боеспособных батальонов становится всё меньше, а новый закон о мобилизации встретил сопротивление со стороны политиков и рядовых жителей страны. Журналисты отмечают, что пока оставшиеся в строю бойцы ВСУ удерживают линию обороны, производится ускоренное строительство внутренней линии обороны. В сети появляются кадры так называемых «зубов дракона», которые фиксируются не только на Запорожском направлении, но и в Одесской области. Западные аналитики ожидают, что несколько следующих месяцев будут особенно сложны для украинской армии. Потребуется и дальше экономить боеприпасы, а также находиться под постоянным давлением с российской стороны. Это означает постоянные прилёты авиабомб и рост потерь. В настоящее время командованию ВСУ удалось стабилизировать линию соприкосновения, но ресурсы украинской армии стремительно подходят к концу.