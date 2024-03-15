Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Microsoft рекламирует поисковик Bing при помощи вплывающих окон в браузере Google Chrome
Представители Microsoft подтвердили факты, но называют происходящее тестированием новых функций

реклама

Времена, когда оригинальный браузер Microsoft занимал первое место по популярности в мире канули в Лету. Последняя версия Internet Explorer вышла в 2016 году, а на его место пришёл Edge. Как оказалось, браузер перспективный и обладает массой плюсов. Он не уступает Chrome в скорости и построен на современном движке Chromium. В сегменте настольных компьютеров браузер Google занимает почти 67% рынка, тогда как Edge получил около 15%. 8% рынка за Safari, ну и на четвёртой позиции с результатом 6.37% закрепился Firefox. В мобильном сегменте Edge не представлен, ну а если учитывать все сегменты рынка, то Safari и вовсе оказывается на втором месте и используется 21% всех пользователей компьютеров и смартфонов. Такое положение вещей не устраивает Microsoft которая постоянно пытается заставить пользователей своих операционных систем отказаться от работы с другими браузерами. 

реклама

Неясно, насколько такие действия эффективны, но пока получить значительную долю рынка не выходит. Похоже, проблемы испытывает не только Edge, но и другие продукты Софтверного гиганта. По данным сайта Windows Latest, Microsoft перешла к активной рекламе поисковой системы Bing. Теперь прямо во время работы в Chrome к вам можете прилететь вплывающее окно, оповещающее о возможности перехода на самый лучший поисковик на планете. Первоначально было неясно, каким образом удалось добиться показа рекламы даже в браузере Google, но в итоге эксперты во всём разобрались. Оказывается, инженеры Microsoft внесли изменения в серверную часть своих продуктов, что привело к появлению в стандартных приложениях особых функций, дающих право удалённого управления теми или иными элементами. Эксперты утверждают, что в данном случае не поможет даже отключение автоматического обновления, поскольку изменения внесены на стороне Microsoft. Также были обновлены утилиты BCILauncher и BingChatInstaller, которые входят в состав Windows 10 и Windows 11. Найти эти файлы вы можете по адресу: Temp\Mubstemp в головной папке Windows.

Отказаться от массированной атаки со стороны Софтверного гиганта не выйдет, при этом пользователям недоступен традиционный способ закрытия вплывающего окна. В Windows Latest пишут, что крестика в левом или правом верхнем (и даже нижнем) углу прямоугольника с рекламой нет. В итоге баннер Microsoft очень похож на вредоносное программное обеспечение, ведь хакеры часто распространяют всплывающие окна, создавая сложности для пользователей. В настоящее время в окне кроме рекламной информации присутствуют две кнопки. Если нажать «ДА», то с сервера в автоматическом порядке установится расширение Bing, после чего именно эта поисковая система станет основной, заменив собой решение Google. Ну а если нажать на «Нет, спасибо», то окно просто закроется и на какое-то время перестанет доставлять вам неудобства. К счастью, даже если нажать не на ту кнопку, то в настройках браузера можно вернуть всё в прежнее состояние, отучив Bing работать в автоматическом режиме. Насколько часто такие окна могут появляться, и пользователи каких стран под угрозой, выяснить не удалось. 

Представители Windows Latest уже связались с ребятами из Microsoft, пытаясь разобраться в проблеме. Как оказалось, идёт тестирование новой функции, которая позволит в виде разовых уведомлений совершать те или иные настройки. В данном случае можно выбрать поисковую систему Bing, но возможности технологии на этом не исчерпываются. Теоретически, в будущем при помощи общения с виртуальным ассистентом Copilot можно будет корректировать и другие настройки по запросу пользователя. Эксперты полагают, что тестирование действительно идёт, поскольку массовой рассылки среди пользователей по всему миру нет. Вот только всё это не значит, что в какой-то момент тестирование не перейдёт в постоянную практику. Microsoft уже пробовала забрасывать пользователей рекламными баннерами несколько лет назад, в рамках перехода с Windows 7 на Windows 10. Тогда добиться результата удалось за счёт того, что у пользователей просто не было выбора. Основные браузеры потеряли поддержку старой операционной системы, а новые игры перестали запускаться на «Семёрке». В данном случае ничего подобного нет, а значит ожидать результата от такой сомнительной маркетинговой акции руководству Microsoft не стоит. 

#microsoft #chrome #bing
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
3
Китай завершил строительство орбитальной станции
3
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
7
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
+
В официальном блоге OpenAI «случайно» раскрыли информацию о GPT-4.5 Turbo
+
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
1
Появились первые фотографии новой Volkswagen Jetta
+
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
Благодаря сертификации нового смартфона Realme C65 стали известны некоторые характеристики
+
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
YouTube анонсировал новый интерфейс своего приложения на телевизорах
+

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
7
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
8
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
31
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
10
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9
Обзор игры Call of Duty WWII - И вновь продолжается бой
2

Сейчас обсуждают

Eppius
22:47
Чушь. Ничего они не смогут блокировать. Вся хрень как продавалась так и будет дальше продаваться. А Тефал у нас вообще оф сайт имеет
Европейские производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ
plusultraltra9
22:47
А смысл в новых играх улучшений не будет))
Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами
erno
22:45
Ты так пишешь уже 2 года каждый день Никто болтуну не верит.
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
Eppius
22:42
Новые пришлют.
Military Watch: ПВО Украины истощилась после потери ЗРК Patriot и С-300
Олег Мирный
22:41
Чтобы чего то лешиться надо сначало получить это
Процессоры AMD Ryzen 9 7950X исчезли из магазинов из-за возобновившегося криптомайнинга
Eppius
22:40
Не ищет.
Немецкий журналист Габор Штайнгарт: Запад ищет способ помириться с Москвой
Итальянец
22:30
поймал сонибоя. долго от меня скрывался нигодяй. прощай дантуха
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Денис Борзов
22:21
А не дофига ли США вообще себе позволяют, указывают всем, что делать?
Власти США запретили AMD продавать в Китае графический чип MI309, но разрешили NVIDIA отгружать H800
DonCarleone
22:18
а террористов как известно только ликвидируют
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
l33t_h4x00r
22:16
Вроде здесь писал коммент, стерли что ли? Вы знаете сколько электричество например в Европе стоит?
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем