Представители Microsoft подтвердили факты, но называют происходящее тестированием новых функций

Времена, когда оригинальный браузер Microsoft занимал первое место по популярности в мире канули в Лету. Последняя версия Internet Explorer вышла в 2016 году, а на его место пришёл Edge. Как оказалось, браузер перспективный и обладает массой плюсов. Он не уступает Chrome в скорости и построен на современном движке Chromium. В сегменте настольных компьютеров браузер Google занимает почти 67% рынка, тогда как Edge получил около 15%. 8% рынка за Safari, ну и на четвёртой позиции с результатом 6.37% закрепился Firefox. В мобильном сегменте Edge не представлен, ну а если учитывать все сегменты рынка, то Safari и вовсе оказывается на втором месте и используется 21% всех пользователей компьютеров и смартфонов. Такое положение вещей не устраивает Microsoft которая постоянно пытается заставить пользователей своих операционных систем отказаться от работы с другими браузерами.

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Неясно, насколько такие действия эффективны, но пока получить значительную долю рынка не выходит. Похоже, проблемы испытывает не только Edge, но и другие продукты Софтверного гиганта. По данным сайта Windows Latest, Microsoft перешла к активной рекламе поисковой системы Bing. Теперь прямо во время работы в Chrome к вам можете прилететь вплывающее окно, оповещающее о возможности перехода на самый лучший поисковик на планете. Первоначально было неясно, каким образом удалось добиться показа рекламы даже в браузере Google, но в итоге эксперты во всём разобрались. Оказывается, инженеры Microsoft внесли изменения в серверную часть своих продуктов, что привело к появлению в стандартных приложениях особых функций, дающих право удалённого управления теми или иными элементами. Эксперты утверждают, что в данном случае не поможет даже отключение автоматического обновления, поскольку изменения внесены на стороне Microsoft. Также были обновлены утилиты BCILauncher и BingChatInstaller, которые входят в состав Windows 10 и Windows 11. Найти эти файлы вы можете по адресу: Temp\Mubstemp в головной папке Windows.

Отказаться от массированной атаки со стороны Софтверного гиганта не выйдет, при этом пользователям недоступен традиционный способ закрытия вплывающего окна. В Windows Latest пишут, что крестика в левом или правом верхнем (и даже нижнем) углу прямоугольника с рекламой нет. В итоге баннер Microsoft очень похож на вредоносное программное обеспечение, ведь хакеры часто распространяют всплывающие окна, создавая сложности для пользователей. В настоящее время в окне кроме рекламной информации присутствуют две кнопки. Если нажать «ДА», то с сервера в автоматическом порядке установится расширение Bing, после чего именно эта поисковая система станет основной, заменив собой решение Google. Ну а если нажать на «Нет, спасибо», то окно просто закроется и на какое-то время перестанет доставлять вам неудобства. К счастью, даже если нажать не на ту кнопку, то в настройках браузера можно вернуть всё в прежнее состояние, отучив Bing работать в автоматическом режиме. Насколько часто такие окна могут появляться, и пользователи каких стран под угрозой, выяснить не удалось.

Представители Windows Latest уже связались с ребятами из Microsoft, пытаясь разобраться в проблеме. Как оказалось, идёт тестирование новой функции, которая позволит в виде разовых уведомлений совершать те или иные настройки. В данном случае можно выбрать поисковую систему Bing, но возможности технологии на этом не исчерпываются. Теоретически, в будущем при помощи общения с виртуальным ассистентом Copilot можно будет корректировать и другие настройки по запросу пользователя. Эксперты полагают, что тестирование действительно идёт, поскольку массовой рассылки среди пользователей по всему миру нет. Вот только всё это не значит, что в какой-то момент тестирование не перейдёт в постоянную практику. Microsoft уже пробовала забрасывать пользователей рекламными баннерами несколько лет назад, в рамках перехода с Windows 7 на Windows 10. Тогда добиться результата удалось за счёт того, что у пользователей просто не было выбора. Основные браузеры потеряли поддержку старой операционной системы, а новые игры перестали запускаться на «Семёрке». В данном случае ничего подобного нет, а значит ожидать результата от такой сомнительной маркетинговой акции руководству Microsoft не стоит.