Мы становимся свидетелями излюбленной тактики крупных держателей криптовалюты

Несколько дней назад курс Bitcoin достиг $73 тысячи за одну монеты. Это абсолютный рекорд, который был поставлен относительно просто, поскольку значительных предпосылок для роста первой криптовалюты не было. Эксперты полагают, что смотреть на политическую и экономическую конъюнктуру в данном случае недостаточно, поскольку сложились специфические условия рынка криптовалют. Прежде всего мы находимся в бычьем цикле, в рамках которого происходит постепенно удорожание цифровых активов. Но куда важнее сильный сдвиг между покупкой и предложением. Если проще, то майнеры растеряли значительную часть активов ещё в 2022 году, а сегодня на рынке действуют крупные покупатели, выполняющие роль своеобразных пылесосов. Так, всего за 2 месяца после одобрения спотовых ETF несколько Китов выкупили порядка 1 миллиона монет. Особенно активен фонд BlackRock, финансовые возможности которого позволяют купить все 100% добытых ВТС. Фонд MicroStrategy всё ещё на первом месте, тогда как BlackRock уже в ближайшее время решит данную проблему в свою пользу.

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Казалось, что в таком темпе первая криптовалюта придёт к халвингу, а после этого стремительно подорожает до $100 тысяч. Похоже, у Китов собственные планы. Утром 15 марта за 1 Bitcoin давали $67 тысяч, хотя ещё вчера курс держался на уровне 72 000. Налицо резкая коррекция, которая привела к значительному оттоку капитала. Трейдеры и инвесторы бросились сливать свои накопления по низкой стоимости, которые тут же уходят в руки крупных игроков. По мнению некоторых аналитиков, происходящее можно назвать крайне эффективной тактикой. Похоже на то, что крупная рыба просто встряхивает рынок, ну а позиции слабых держателей попадают под удар первыми. Пытаясь избежать значительных потерь многие инвесторы начнут сбрасывать накопления, что играет на руку Китам. Ну а поскольку крупная рыба всегда в выигрыше, то рядовым держателям стоит запастись терпением и не совершать резких движений.

А вот мнения относительно того, насколько сильно упадёт курс первой криптовалюты в апреле, разнятся. Напомним, именно тогда произойдёт халвинг, который призван сократить доходы майнеров ровно в 2 раза. Подобное уже случалось, а каждый раз после этого наблюдалась высокая волатильность. Себестоимость майнинга становится неподъёмной для майнеров, а давление со стороны рынка усиливается. В попытке увеличить доходность фермеры будут продавать криптовалюту. В этот момент Bitcoin будет находиться у края пропасти, после чего резко устремиться вниз. Давать точные прогнозы никто не хочет, но не исключается, что в итоге цифровое золото обесценится на 15-40% от его текущей стоимости. Ну а поскольку после бычьего цикла дело в свои руки берут медведи, то не исключены значительные потери среди альткоинов, имеющих слабые рыночные позиции. Часть майнеров может даже выключить оборудование для добычи, что позволит снизить затраты пока цена на ВТС не восстановится. Не стоит забывать о новой инициативе команды Байдена. Известно, что сонный Джо лихорадочно ищет деньги, поэтому решил обложить фермеров 30% налогом. Если подобная инициатива действительно будет принята, то это приведёт к полноценной миграции. Крупные фермеры покинут США и начнут искать более спокойные гавани. В текущих политических условиях этим ребятам придётся нелегко, ведь найти страну с достаточным количеством электричества крайне непросто. Самым простым вариантом кажется переезд в Россию, но Байден не позволит майнерам из Техаса покинуть страну без ощутимых потерь.

И здесь мы снова возвращаемся в спотовым ETF. Инвестиции со стороны Китов огромны, а сами они проявляют повышенный интерес к криптовалюте. Ведущие аналитические компании США полагают, что к началу 2030 года за 1 Bitcoin будут давать от $250 тысяч до 1 миллиона. Многое будет зависеть от законодательных актов, а также валютной политики американских властей. Пока же крупные фонды скупили так много монет, что фактически создали этим своеобразную подушку безопасности. Таким образом положение перед халвингом в 2024 году сильно отличается от ситуации в 2020, а в итоге негативные прогнозы могут оказаться ошибочными. В итоге эксперты предлагают долговременным держателям не волноваться. Нет никакого сомнения, что через несколько лет первая криптовалюта будет стоить в разы дороже, чем в настоящее время. Попытки играть на понижении кажутся логичными только на первый взгляд, поскольку крайне сложно угадать точное время роста и падения курса цифрового золота. Именно поэтому более надёжной считается позиция длинных инвестиций, в рамках которых получение прибыли гарантированно наступит по истечению 3-5 лет.