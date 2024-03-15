Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Биткойн устремился вниз, а Киты пытаются встряхнуть рынок, скупая ВТС у слабых инвесторов
Мы становимся свидетелями излюбленной тактики крупных держателей криптовалюты

реклама

Несколько дней назад курс Bitcoin достиг $73 тысячи за одну монеты. Это абсолютный рекорд, который был поставлен относительно просто, поскольку значительных предпосылок для роста первой криптовалюты не было. Эксперты полагают, что смотреть на политическую и экономическую конъюнктуру в данном случае недостаточно, поскольку сложились специфические условия рынка криптовалют. Прежде всего мы находимся в бычьем цикле, в рамках которого происходит постепенно удорожание цифровых активов. Но куда важнее сильный сдвиг между покупкой и предложением. Если проще, то майнеры растеряли значительную часть активов ещё в 2022 году, а сегодня на рынке действуют крупные покупатели, выполняющие роль своеобразных пылесосов. Так, всего за 2 месяца после одобрения спотовых ETF несколько Китов выкупили порядка 1 миллиона монет. Особенно активен фонд BlackRock, финансовые возможности которого позволяют купить все 100% добытых ВТС. Фонд MicroStrategy всё ещё на первом месте, тогда как BlackRock уже в ближайшее время решит данную проблему в свою пользу.

реклама

Казалось, что в таком темпе первая криптовалюта придёт к халвингу, а после этого стремительно подорожает до $100 тысяч. Похоже, у Китов собственные планы. Утром 15 марта за 1 Bitcoin давали $67 тысяч, хотя ещё вчера курс держался на уровне 72 000. Налицо резкая коррекция, которая привела к значительному оттоку капитала. Трейдеры и инвесторы бросились сливать свои накопления по низкой стоимости, которые тут же уходят в руки крупных игроков. По мнению некоторых аналитиков, происходящее можно назвать крайне эффективной тактикой. Похоже на то, что крупная рыба просто встряхивает рынок, ну а позиции слабых держателей попадают под удар первыми. Пытаясь избежать значительных потерь многие инвесторы начнут сбрасывать накопления, что играет на руку Китам. Ну а поскольку крупная рыба всегда в выигрыше, то рядовым держателям стоит запастись терпением и не совершать резких движений. 

А вот мнения относительно того, насколько сильно упадёт курс первой криптовалюты в апреле, разнятся. Напомним, именно тогда произойдёт халвинг, который призван сократить доходы майнеров ровно в 2 раза. Подобное уже случалось, а каждый раз после этого наблюдалась высокая волатильность. Себестоимость майнинга становится неподъёмной для майнеров, а давление со стороны рынка усиливается. В попытке увеличить доходность фермеры будут продавать криптовалюту. В этот момент Bitcoin будет находиться у края пропасти, после чего резко устремиться вниз. Давать точные прогнозы никто не хочет, но не исключается, что в итоге цифровое золото обесценится на 15-40% от его текущей стоимости. Ну а поскольку после бычьего цикла дело в свои руки берут медведи, то не исключены значительные потери среди альткоинов, имеющих слабые рыночные позиции. Часть майнеров может даже выключить оборудование для добычи, что позволит снизить затраты пока цена на ВТС не восстановится. Не стоит забывать о новой инициативе команды Байдена. Известно, что сонный Джо лихорадочно ищет деньги, поэтому решил обложить фермеров 30% налогом. Если подобная инициатива действительно будет принята, то это приведёт к полноценной миграции. Крупные фермеры покинут США и начнут искать более спокойные гавани. В текущих политических условиях этим ребятам придётся нелегко, ведь найти страну с достаточным количеством электричества крайне непросто. Самым простым вариантом кажется переезд в Россию, но Байден не позволит майнерам из Техаса покинуть страну без ощутимых потерь. 

И здесь мы снова возвращаемся в спотовым ETF. Инвестиции со стороны Китов огромны, а сами они проявляют повышенный интерес к криптовалюте. Ведущие аналитические компании США полагают, что к началу 2030 года за 1 Bitcoin будут давать от $250 тысяч до 1 миллиона. Многое будет зависеть от законодательных актов, а также валютной политики американских властей. Пока же крупные фонды скупили так много монет, что фактически создали этим своеобразную подушку безопасности. Таким образом положение перед халвингом в 2024 году сильно отличается от ситуации в 2020, а в итоге негативные прогнозы могут оказаться ошибочными. В итоге эксперты предлагают долговременным держателям не волноваться. Нет никакого сомнения, что через несколько лет первая криптовалюта будет стоить в разы дороже, чем в настоящее время. Попытки играть на понижении кажутся логичными только на первый взгляд, поскольку крайне сложно угадать точное время роста и падения курса цифрового золота. Именно поэтому более надёжной считается позиция длинных инвестиций, в рамках которых получение прибыли гарантированно наступит по истечению 3-5 лет. 

#криптовалюта #биткоин #киты
2
Показать комментарии (2)
Правительство США ожидает рост стоимости BTC до 250 000 долларов в течение десяти лет
Стоимость Bitcoin закрепилась на уровне 72-73 тысяч долларов, Ethereum – выше 4 тысяч долларов
Аналитическая фирма из США считает, что к 2025 году биткоин превысит отметку в 210 000 долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ ликвидировали цеха сборки катеров-камикадзе в Одессе с помощью "квадратных" ракет Х-59МК2
19
Власти США оставят Intel возможность продавать Huawei процессоры, а AMD такого права не получит
4
SCMP: Китайский гиперзвуковой дрон по аэродинамическим качествам обошел истребитель F-22 США
3
DxOMark: Samsung Galaxy S24 Ultra больше не является смартфоном с лучшим дисплеем
2
Китай завершил строительство орбитальной станции
+
Майнеры скупают Ryzen 9 7950X и массово переходят с видеокарты GeForce RTX 4090 на процессоры AMD
6
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
+
Австралийская команда исследователей увеличила эффективность печатных солнечных батарей
2
Обновление 6.0 для Forza Motorsport добавляет автомобили и новые функции для системы прогресса
+
Google Pixel 9 может получить новую функцию Adaptive Touch
1
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Британский боевой лазер может сбивать беспилотные летательные аппараты
+
Первая частная японская ракета со спутником взорвалась сразу после пуска
3
Майнеры заинтересовались процессорами AMD Ryzen 7000
2
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
6
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Caviar представляет Samsung S24 Ultra в стиле Tesla Cybertruck за $8770
1
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Российские ученые создали маскировку для бронетехники
1
Марс способен влиять на океанские течения на Земле и вызывать глубоководные водовороты
+

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
8
13 лучших игровых процессоров весны 2024 года — от самых недорогих до ультрапроизводительных
26
Субъективно-пространные рассуждения на фоне просмотра фильма "Дюна: часть вторая"
17
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
24
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
4
О Xbox Game Pass в 2024 году
11
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
ИИ Perplexity добавлен в новом телефоне Nothing Phone 2a
3
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
6

Сейчас обсуждают

mish23
12:24
не лезьте к нам , не лезьте, вам 1000 раз всем сказано, ну а если уж опять забыли историю, и опять пошли на восток, то уж не взыщите
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Итальянец
12:23
в россии это не прокатит. чехи, ингушы, кабары и тд отсоеденятся. в россии диктатура не прокатит.
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
erno
12:22
А что ж Россия только сей сейчас с ней заигрывать стала. А корея хороша с ее жесткой диктатурой . как раз для России подходит. В России такая же диктатура формируется . Скоро и ты будешь по струнке...
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Итальянец
12:21
пыня норм жизнь пожил. ему терять уже нечего. можно и ядеркой бахнуть , так сказать попробовать от жизни всё используя власть. думаю сидеть в гаге не входит его планы .на пенсии. один раз же живём ём...
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Алексей Ломакин
12:18
По моему франция предумала и на выставке продемонстрировали танка маскировку от дронов.На украине были эти подбитые европейские маскированные танки оттуда стащили.Ненадо врать людям типо наши создали ...
WSJ: Вашингтон может передать Киеву баллистические ракеты ATACMS
[Zero]
12:17
Не знал, что он в белой версии есть. А так отличный бп, и гарантия 10 лет.
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
AlexeiK
12:17
Так самое главное, ты очередные жигули замодил или ты хотел показать , что твоя сборка поддерживает основые тренды ? без трендов скука очередная , очередного мастера жигулей :)
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
erno
12:16
Ты вообще не в тему ответил. Страна, которая только самовосхваляется и самолюбуются очень быстро деградируют . Что мы и видим сейчас. Мир на грани ядерной войны , а вы кричите ой какой Путин молоток....
Макрон: Мы не должны дать России победить на Украине
Апшеронский скакел
12:12
Так следующие вк с этими же разьëмами будут!
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
Red Red
12:11
Будешь смеяться но у него на родине провайдеры ещё карты диалапного доступа ещё продавали буквально недавно, походу чимба их один и покупает
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем