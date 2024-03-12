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Bublik1
Учёные NASA неверно рассчитали скорость падения метеорита, а местные службы перепутали его с машиной
Разобраться в происхождении шариков не вышло, а вот метеорит в море точно не падал

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Пока одни учёные посылают сигналы в космос, другие строят космические корабли и зонды для покорения Солнечной системы. Ни первым, ни вторым добиться значительных успехов не удалось, но иногда Вселенная сама присылает нам сигналы. Речь идёт о метеоритах, которые регулярно падают на нашу планету. Большая часть сгорает в атмосфере, но некоторые всё же умудряются пройти через плотные слои и встречаются в самых необычных местах Земли. Исследователи полагают, что больше всего камней в океане, но бывает и так, что метеориты падают рядом с людьми. Стоимость таких находок чрезвычайно высокая, а в итоге есть довольно успешные искатели метеоритов, зарабатывающие на каждом из них 10-50 тысяч долларов. Всё это довольно интересная тема, но сегодня мы поговорим о метеорите, который никогда не прилетал. Правильнее будет сказать, что он прилетел, но совсем в другое место и в другое время. 

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В 2023 году группа учёных последовала за загадочным метеоритом и нашла на дне моря странные шарики, которые представляют собой части упавшего несколько десятилетий назад камня. Исследователи заявили, что микроскопические шарики настолько ровные, что не могут быть простыми осколками камня. На самом деле это следы инопланетных технологий, которые ещё предстоит изучить. Споры на эту тему длились целый год, пока другие исследователи не выяснили одну любопытную деталь. Всё дело в том, что первоначальные сигналы, которые ранее фиксировались у побережья Папуа-Новой Гвинеи, никак не связаны с метеоритом. Похоже, учёные снова перепутали и приняли за гостя из космоса проезжающий мимо грузовик. Доказательства предоставил планетарный сейсмолог Бенджамин Фернандо из Университета Джонса Хопкинса. По его словам, сигналы замечались над дорогой и точно не связаны с метеоритом. Транспортное средство должно быть действительно большим, ну а перепутать было легко, ведь точность приборов всё ещё невысока. 

Кроме самого факта падения метеорита также сомнения вызывает информация, предоставленная NASA. Всё дело в том, что скорость камня, определённая правительственными спутниками США, была сильно завышена. Это наталкивает на мысль, что первоначальные данные неверны. Фернандо и его коллеги более внимательно изучили сигнал с острова Манус, а также нескольких других станций мониторинга в Папуа-Новой Гвинее и Австралии. Оборудование, предназначенное для обнаружения звуковых волн от ядерных испытаний, позволило отследить сигнал до ближайшей дороги, а в итоге стало очевидно, что метеорит упал в 170 километрах от места, где были найдены инопланетные шарики. В итоге учёный пришёл к выводу, что океанографическая экспедиция 2023 года не только использовала неправильный сигнал, но и искала следы метеорита не в том месте. Получить доступ к инопланетным шарикам, исследователям не удалось, поэтому трудно судить, что же за драгоценный клад нашла экспедиция в 2023 году. 

Вообще, людям свойственно ошибаться, принимая за инопланетные сигналы обыденные вещи. Например, ранее учёных поставила в тупик вспышка света, которая представляла собой гамма-излечения с расстояния 13.4 миллиарда световых лет от Земли. Пошли слухи о том, что с нами хотят связаться инопланетяне, но в итоге удалось выяснить, что уникальная вспышка GN-z11-flash – это всего лишь отражённый свет Солнца, который встретил на своём пути несгоревший спутник в верхних слоях атмосферы нашей планеты. Событие произошло в 2021 году и уже почти забыто. Ну или в пример можно привести случай, когда целых 17 лет учёные фиксировали странные помехи. Феномен пытались изучать лучшие умы, но никто так и не понял, что виной всему стоящая поблизости микроволновая печь. Как оказалось, с 1998 года на кухне для персонала лаборатории стояла обычная микроволновка. Когда телескоп Паркс в центрально-западном штате Новый Южный Уэльс направлялся в определённую сторону, а дверца микроволновки была открытой, возникали странные сигналы. Поскольку регулярных сигналов не было, то долгое время понять природу помех не удавалось. Только после того, как лаборатория получила более точное оборудование, виновник помех был найден, а загадка диной в 17 лет оказалась быстро раскрыта. Вообще на Земле происходит множество необычных явлений, многие из которых люди принимают за высшие силы или проявление божественного присутствия. Кто-то верит в духов, другие –боятся приведений. А между тем странные огни и необычное поведение магнитного поля имеют простое объяснение. Чаще всего. 

#космос #наука #интересное
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