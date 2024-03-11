Несмотря на это учёные планируют продолжить изучение подземного океана Европы

По мнению некоторых учёных, наша галактика переполнена жизнью, но существующие технологии слишком примитивны, чтобы всё это обнаружить. Предполагается, что Млечный путь содержит миллионы планет, на которых может существовать микробная или даже разумная жизнь. В попытке заглянуть как можно глубже за пределы Солнечной системы астрономы строят огромные телескопы, но пока не добились значительного прорыва. За последние два десятилетия было обнаружено несколько экзопланет, ни одна из которых не кажется пригодной для жизни. В некоторых случаях существуют сложные допущения, но в целом температурный режим для существования привычной нам жизни сильно ограничен, а поиски не дали результатов. Пока одни учёные смотрят с надеждой в космос, другие говорят о высоком потенциале некоторых объектов в нашей Солнечной системе. Пожалуй, наиболее интересен для изучения спутник юпитера под названием Европа. Уже несколько десятилетия этот крошечный шар считается одним из самых перспективных мест для поиска жизни в Солнечной системе. Теперь благодаря миссии «Юнона» мы впервые получили детальное представление об атмосфере спутника.

реклама

Похоже, результаты покажутся многим нашим читателям несколько разочаровывающими, поскольку ледяная поверхность Европы производит гораздо меньше кислорода, чем ранее считалось. Это значит, что шансы обнаружить жизнь стремительно приближаются к нулевым. Напомним, согласно ранее собранным данным, под плотным многокилометровым слоем льда на спутнике Юпитера может быть обнаружена жизнь. Учёные не надеются встретить там гигантских водоплавающих, но не исключают, что для микроорганизмов подземные источники могут быть пригодны для жизни. При этом данные миссии Галилео установили, что под поверхностью спутника содержится в 2 раза больше воды, чем вмещают все океаны Земли. Не так давно было доказано, что на дне спутника присутствуют горные хребты, химическое взаимодействие которых с водой способно создавать энергию, необходимую для поддержания жизни. Ну а недавно наблюдения при помощи телескопов выявили наличие слабой, но богатой кислородом атмосферы. Интересно, что из океана периодически выбрасываются шлейфы воды. Есть также свидетельства присутствия на поверхности основных химических элементов, включая углерод, водород, азот, кислород, фосфор и серу, которые так или иначе используют для жизни различные организмы на нашей планете.

По мнению учёных, нагревание Европы происходит из-за приливных сил, вызванных вращением вокруг большого Юпитера. А вот по поводу биологической жизни ничего конкретного выявить не удалось. В настоящее время учёные действительно нашли на спутнике все три ингредиента для зарождения жизни. Это: вода, многочисленные химические элементы и источник тепла. Вот только даже это не всегда приводит к развитию микроорганизмов. На этом исследования Европы не завершаются. Уже скоро американское космическое агентство отправит к спутнику миссию Еuropa Clipper. Зонд сделает два облёта Европы, а также получит массу нового оборудования, позволяющего фиксировать выбросы кислорода и других химических соединений. Это значит, что исследователи пока не ставят точку, поскольку полученные данные могли быть сезонными, либо неверными из-за несовершенства электронной части предыдущей миссии.

Учёные пишут, что на этом потенциал нашей Солнечной системы для обнаружения жизни не исчерпан. Так, Марс является ещё одним потенциальным кандидатом на обнаружение жизни, а в 2028 к нему отправится высокотехнологичный марсоход Розалинд Франклин. Действующие роверы уже нашли на Красной планете залежи с водой, ну а в ходе новой миссии будут проводиться эксперименты прямо на Марсе, без необходимости отправки образцов на Землю. Третьим потенциальным кандидатом на обнаружение микробной жизни считается спутник Сатурна, Энцелад, где миссия Кассини-Гюйгенс обнаружила шлейфы воды из подземного океана, контактирующего с камнями на самом дне. Огромный интерес представляет третий спутник Сатурна под названием Титан. Он содержит плотную атмосферу, состоящую из большого количества органических соединений. Учёные полагают, что подобная атмосфера может создавать уникальные условия для развития жизни на поверхности спутника или под землёй.

Исследователи полагают, что дальнейшее изучение Европы позволит расширить наше понимание зарождения жизни во Вселенной. На самом деле мы крайне мало знаем об этом процессе, а в настоящее время единая позиция всё ещё не выработана. Даже в наиболее массовой точке зрения остаются слабые места, а новые открытия сдерживаются медленным развитием космических технологий. Человечество пока не способно создавать скоростные двигатели, которые смогут доставить роботизированные зонды во все концы нашей Солнечной системы. Ну а коммерческие экземпляры всё ещё делают исследование ближайшего космоса крайне сложными и медленными. Значительных прорывов на этом направлении нет, поэтому человечеству придётся запастись терпением, ведь ускорить процесс может только случайная находка одного из следующих зондов.