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Bublik1
Британский Challenger 2 увяз в грязи во время постановочных съёмок для журналистов The Sun
Украинские танкисты не стали скрывать своего разочарования от британского Challenger 2

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Первые танки НАТО были отправлены в Украину ещё в начале 2023 года, но пошли в бой только летом. Всю тяжесть российского оружия на себя приняли Leopard 2, а сегодня эксперты спорят о том, сколько немецких танков остались в боеспособном состоянии. Не так давно на линии соприкосновения появились Abrams, которые используются в качестве аварийных команд, поскольку положение украинской армии крайне тяжёлое. Ну и совсем пропали из поля зрения Challenger 2. Похоже, британцы никак не могут смириться с поражением своего танка, поэтому отправили целую команду журналистов в Украину. В степи Донбасса (или Запорожской области) прибили представители The Sun и после нескольких дней работы выдали сенсационный материал, рассказывающий о сильных сторонах танка. Похоже, дела у британского ВПК действительно идут туго, поскольку большая часть опубликованной информации вызывает улыбку, тогда как другая откровенно рассказывает о низкой эффективности танка. 

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Репортаж вышел за авторством Джерома Старки, который попытался найти хорошее там, где его нет. Журналист присоединился к украинским военнослужащим где-то в глубоком тылу и рассказал о том, как танкисты уничтожают противника с расстояния 4500 метров. По словам Старки, он находился на линии соприкосновения, хотя очевидно, что никто не стал бы подвергать британские СМИ рискам, а все съёмки были постановочным. Напомним, после первого же появления Challenger 2 на передовой в сентябре 2023, несколько машин было подбито. Выгоревший остов одного из танков до сих пор лежит на так называемой дороге смерти между селом Работино и Вербовым. После первых поражений украинские танкисты приступили к детальному изучению спецификаций британской техники и пришли к неутешительным выводам. В рамках интервью представители The Sun преподносят танк в качестве непревзойдённого снайпера. Якобы, во время движения Challenger 2 поражает цель размером с тарелку с расстояния 1500 метров. 

Вот только сами украинцы рассказывают, что подбитые под Работино танки не успели сделать ни одного выстрела. Ну а поскольку журналисты в данном случае находились в полной безопасности, то смело могли пострелять по тарелкам из танка. В The Sun делают упор на сверхмощный двигатель, способный разгонять 64-тонную машину, ну а сами украинцы рассказывают Старки совсем другие истории. Оказывается, мобильность – это одна из самых слабых черт танка. Может Challenger 2 и способен гонять со скоростью выше 60 км/ч по автобану, но в Украине ему приходиться бороздить лесополосы и брать штурмом болотистые поля. Ну а для таких целей требуется танк с меньшим весом, тогда как Challenger 2 оказался крайне медлительным. Украинские военные поведали The Sun, что из 14 переданных машин, только 7 находятся в боевом состоянии, тогда как другие по разным причинам выведены из строя. Оказывается, британцы не только поставили мало техники, но и не выделили достаточного количества запчастей. Иногда ждать поставки мелкой детали приходится несколько месяцев, а всё это время танк пылится на складе, что ухудшает его боевые качества. 

Украинские танкисты отмечают, что им дали слишком мало снарядов, а в итоге возложенных надежд Challenger 2 не оправдал. Сами танкисты и вовсе жалуются, что их знания оказались не востребованы. Якобы, вместо использования на передовой, где можно доказать свою удаль, попадая в тарелки с расстояния 1500 метров, бойцов отправили рыть окопы. Танкисты недовольны тем, что их используют в качестве пехоты, что крайне озадачило британцев. Похоже, квалифицированные экипажи Challenger 2 сегодня в Украине никому не нужны, поэтому танкистов и отправляют копать. Можно сделать вывод, что потери ВСУ так велики, что там готовы бросать в бой даже обученные экипажи танков, хотя подобные бойцы обычно ценятся намного выше обычной пехоты. Ну и завершается репортаж на минорной ноте, когда Challenger 2 совершенно неожиданно застрял. 64-тонный снайпер увяз в грязи, а для его эвакуации потребовалось подогнать инженерную машину. Журналистам The Sun сильно повезло, что репортаж снимали далеко от передовой, поскольку медлительный Challenger 2 и без того бы привлёк внимание российских разведывательных беспилотников, ну а застрявшая машина тут же стала бы целью для нескольких дронов-камикадзе. Репортаж вызывает смешанные чувства, ведь складывается впечатление, что британские СМИ всё прекрасно понимают, демонстрируя реальные проблемы танка. Сложность заключается в том, что ребят из The Sun направили в Украину с целью демонстрации мощи Challenger 2, обнаружить которую оказалось непосильной задачей. Можно предположить, что ВСУ поставили точку и больше не планируют использовать британские танки в бою. Посмотреть весь репортаж вы можете по ссылке: https://www.thesun.co.uk/news/26509818/ukrainian-soldiers-brit-challenger-2-tanks-russia/

#военные технологии #танки #challenger 2
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