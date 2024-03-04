Несмотря на это, политического решения проблемы пока нет

Уже несколько месяцев Красное море становится местом противостояния, превратившись из торгового пути в точку геополитической нестабильности. Хуситы атаковали несколько торговых кораблей при помощи дронов и ракет, что привело к резкому снижению количества кораблей, рискующих сократить таким образом путь. При этом действия хуситов не ограничиваются атаками на торговые суда, поскольку несколько дней назад они перерезали ключевые кабели, соединяющие Европу с Ближним Востоком. Пострадало так называемое «бутылочное горлышко», где находится целая сеть линий связи, уничтожение которой приведёт к глобальной цифровой нестабильности.

В прессе пишут, что переговоры между сторонами не ведутся, тогда как в кулуарах всё же проводятся неформальные беседы без участия глав европейских государств. Ну а поскольку блокада Красного моря продолжается, то последствия её для экономики региона становятся всё более разрушительными. Первое время хуситы атаковали только суда, так или иначе связанные с Израилем. ВВП этой страны за последние месяцы резко снизился, что пока не оказало влияния на решимость продолжать наземную операцию в секторе Газа. А после того, как корабли США, Британии и других стран НАТО ударили по территории Йемена крылатыми ракетами, сложности начались и с торговыми кораблями, принадлежащими европейским государствам.

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По самым оптимистичным прогнозам, задержки с доставкой грузов теперь достигают 2 недели, а это не только время, но и деньги. Аналитики утверждают, что действия обеих сторон создают предпосылки для глобальных геополитических изменений, а силовой подход себя не оправдал. Хуситы не собираются складывать оружие, и последствия необдуманных действий с обеих сторон наносят мощнейший удар по мировой экономике. Что любопытно, страдают не все, ведь в группе риска суда, принадлежащие США и союзникам по всему миру. Европа уже почувствовала ограничения, связанные с морской торговлей, тогда как страны БРИКС находятся в привилегированном положении. Эксперты пишут, что позиции данного блока становятся всё более прочными, подрывая сложившиеся тенденции глобальной торговли. Давайте рассмотрим предварительные итоги блокады, а также разберём экономические и политические последствия для тех или других стран.

Изменение маршрутов крупных судоходных компаний привело к значительному сокращению доходов Египта, получавшего дивиденды от перегруженного торговыми судами Суэцкого канала. В Египте и в лучшие времена было сложно, а дефицит валюты только усугубляет проблемы местной экономики. При этом именно Египет является крупнейшим союзником США в регионе, а хуситы дают этой стране чёткий сигнал, свидетельствующий о том, что властям стоит выбирать более надёжных союзников. Ну а поскольку количество кораблей в Красном море сократилось, то наблюдается рост торговых судов, выбирающих более безопасный и долгий маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Это приносит Южной Африке дополнительную прибыль и приводит к росту кораблей, заходящих в порты этой страны. Глобальная значимость Южной Африки становится всё более явной, и всё это даёт странам БРИКС дополнительные козыри в рамках глобальных переговорных процессов.

Происходящее может оказаться полезным для Индии, поскольку новые маршруты поставок нефти и газа вокруг мыса Доброй Надежды позволяют достичь более стабильных поставок из стран Персидского залива. Связи между регионами становятся всё более прочными, а это дополнительный экономический рост. Позитивные изменения есть и у России, поскольку перенаправление маршрутов увеличивает доходы от экспорта нефти, создавая возможности для обхода санкций. Известно, что хуситы без проблем пропускают российские суда, а значит мы говорим о значительном преимуществе перед европейскими странами в вопросе времени и стоимости доставки тех или иных товаров.

Не меньше выгод получает Китай, проблемы в Красном море для которого позволяют продвигать инициативу «Один пояс – один путь». Власти Поднебесной говорят о появлении более безопасной альтернативы для международной торговли в странах Евразии и Африки. Ну а поскольку Китай продолжает инвестировать в «Чёрный континент», то блокада Красного моря приводит к дополнительному импульсу для развития новых торговых маршрутов.

Пока же мы видим, что страдают интересы США и союзников. Увы, но даже это не способно посадить европейцев за стол переговоров. Америка всегда может напечатать несколько дополнительных триллионов долларов, тогда как политические силы в ЕС слишком зависимы от решений, принимаемых в Вашингтоне.