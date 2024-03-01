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Bublik1
ВОЗ: Более миллиарда человек страдает от ожирения - за 30 лет этот показатель вырос в 4 раза
При этом учёные заметили, что данная проблема становится всё более актуальной и требует принятия срочных мер

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Несколько лет назад диетология совершила настоящую революцию. Как оказалось, препараты Wegovy и Ozempic, которые ранее применялись для лечения сахарного диабета, демонстрируют высокую эффективность в борьбе с ожирением. Обойдёмся без скучных подробностей, ведь суть лечения сводится к тому, что оба препарата подавляют аппетит. Человек перестаёт активно питаться, что тут же приводит к потере веса. Спустя годы после начала применения Wegovy и Ozempic медики разработали специальные процедуры, а также научились предотвращать большую часть негативных последствий во время и после применения лекарств. Дошло до того, что сам Илон Маск признался в употреблении чудодейственных препаратов и заявил, что все известные люди, включая актёров Голливуда и политиков, сидят на Wegovy или Ozempic. Медики констатируют, что эффективность препаратов высока, но также напоминают, что многие люди после прекращения приёма лекарств снова начинают набирать вес. Похоже, данная проблема самих пациентов не сильно волнует, поскольку всегда можно пройти 3-месячный курс, вернувшись в хорошую форму без нудных тренировок. 

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Может показаться, что человечество нашло идеальное решение проблемы ожирения, но на самом деле не всё так просто. Несколько дней назад в медицинском журнале Lancet было опубликовано интересное исследование, раскрывающие невероятные масштабы проблемы. Согласно отчёту, более миллиарда человек в настоящее время так или иначе сталкиваются с этим заболеванием. Мало того, после 1990 года количество людей с признаками ожирения выросло в 4 раза, а темпы набора веса во многих уголках планеты поражают. Исследование проведено под эгидой Всемирной организацией здравоохранения и выявило, что особенно ощутима проблема стремительного набора веса в бедных странах. При этом уровень ожирения среди детей и подростков растёт гораздо быстрее, чем среди взрослых. Похоже, люди не имеют возможности получать здоровую пищу, а также лишены регулярного доступа к завтраку, обеду и ужину. Население бедных стран питается нерегулярно и часто налегает на мучные и жирные продукты. 

Отдельно отмечается, что в 1990 году около 226 миллионов людей по всему миру страдали ожирением. К 2022 году это число выросло до 1.038 миллиарда, а современные тенденции таковы, что ещё через 30 лет на планете появится ещё 1 или даже 2 миллиарды тучных людей. Учёные удивлены поступившим данными и считают, что рост численности произошёл гораздо раньше, чем ожидалось. Врачи давно заметили опасную тенденцию, но полагали, что преодолеть цифру в 1 миллиард людей, страдающих ожирением, наша раса сможет только к 2030 году. Для получения точных данных исследователи проанализировали измерения веса и роста более 220 миллионов людей в 190 странах. Согласно их оценкам, в 2022 году ожирением страдали 504 миллиона взрослых женщин и 374 миллиона мужчин. Интересно, что уровень ожирения почти утроился среди мужчин и более чем удвоился среди женщин с 1990 года. Учёные подчёркивают, что ожирение становится проблемой не только для взрослых, но и для детей. В 2022 году около 159 миллионов детей и подростков страдали ожирением, что в четыре раза больше, чем в 1990 году.

Важно осознавать, что хроническое ожирение сопровождается целым набором болезней. Повышаются риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Также отмечается, что страдающие избыточным весом люди принадлежали к группе людей с высокими рисками наступления смерти во время эпидемии коронавируса. Больше всего страдают от ожирения следующие страны и регионы: Полинезия и Микронезия, Карибский бассейн, Ближний Восток и Северная Африка. Уровень ожирения в этих регионах превышает даже многие промышленно развитые страны. Учёные предупреждают, что неравномерное питание, являющееся основной причиной недостаточного веса, становится менее проблематичным, чем неправильное питание, являющееся основным фактором ожирения. Исследователи говорят о необходимости принятия неотложных профилактических мер, включая диету, физическую активность и правильное питание с раннего возраста. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус высказывает мнение, согласно которому по всему миру должны быть приняты более суровые стандарты. Например, требуется снизить содержания сахара в газировке, а также ввести ограничения на продажу вредной пищи детям. Одновременно с этим везде, где только возможно, детям и подросткам должна быть доступна здоровая пища, а этот социальный вызов должны взять на себя крупные частные компании. Всего несколько регионов на планете демонстрируют положительные сдвиги в борьбе с ожирением, тогда как большая часть человечества продолжает благополучно набирать вес. Если ничего не изменится, то уже через 50 лет половина населения Земли будет иметь массу хронических болезней и потребует приёма дорогостоящих лекарств. Это крайне вредно для экономики, ведь в этом случае количество рабочих рук значительно сократится. Надеяться на Wegovy и Ozempic в данном случае бесполезно, ведь ежемесячный приём препаратов может стоить тысячи долларов. Особенно цены высоки, если требуется обращение к врачам, требующих за свои услуги немалые деньги. Позволить себе подобные лекарства жители беднейших стран мира не могут. Хотя Wegovy и Ozempic – это не панацея. 

#интересное #ожирение
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