Оказывается, проводка сделана из кукурузного волокна и способствует экологичной утилизации техники

За два года ведения боевых действий украинская армия столкнулась с двумя большими волнами поступления военной техники. На самом деле передача со стороны отдельных стран тянулась месяцами, но в данном случае сроки не имеют значения. Суть сводится к тому, что в 2022 году ВСУ получили доступ к большому количеству оружия и военной техники, созданной при СССР. Это были танки, броневики, бронированные машины и артиллерийские установки. Страны Восточной Европы с радостью расчищали свои склады, ведь за всё это платили из Берлина или Вашингтона. Часто стоимость подобной техники сильно завышалась, но на волне патриотизма и единения Европы и США такие мелочи никого не волновали. Даже в 2023 году деньги ещё не начали считать, но к тому моменту значительная часть советской техники оказалась уничтожена. Вот только заменить всё это было нечем, ведь на балансе армий Чехии, Болгарии и многих других практически ничего не осталось. Начались торги, а европейские политики открыто шантажировали американцев, заявляя о готовности отдать остатки только в том случае, если им выделят современные аналоги армии США. У кого-то получилось убедить дядюшку Сэма в своей ценности, тогда как другие будут ждать выполнения договорённостей десятилетиями. Как бы там ни было, но весной 2023 начались поставки военной техники НАТО.

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Германия отдала Leopard 2, британцы поделились Challenger 2, ну а французы с барского плеча отправили AMX-10RC. Одновременно с этим пришли сотни броневиков, бронированных машин и многое другое, что позволило украинской армии летом перейти в наступление. К началу 2024 году можно констатировать, что боевой потенциал ВСУ существенно снизился, а сегодня Зеленский снова требует новых поставок. Склады многих европейских армий пустуют, ну а на днях выяснилось, что это не все беды, с которыми приходится сталкиваться украинским бойцам. Ранее в прессе писали о нашествии мышей и крыс, которые есть как на украинских, так и на российских позициях. Неизвестно, была ли проблема решена, но по данным издания Le Figaro, грызуны нанесли ВСУ значительный урон. Оказывается, часть украинской техники недееспособна, а виной всему европейские и американские инженеры, которым пришла в голову странная идея. Французские журналисты пишут, что по какой-то непонятной причине защитные оболочки для электрических проводов созданы на основе органических соединений. Чаще всего используют кукурузное волокно, которое обладает достаточной прочностью и обладает отличными показателями утилизации по сравнению с пластиковыми аналогами.

Похоже, французские инженеры не предполагали, что проводка придётся по вкусу грызунам. Авторы издания полагают, что экологическая повестка в данном случае сыграла с украинцами злую шутку. Идея заменить традиционную оболочку в проводах пришла в голову европейским политикам несколько десятилетий назад. Можно предположить, что тогда никто не предполагал, что бронированные машины будут использоваться по назначению, а не демонстрироваться в качестве технологического чуда на международных выставках. В Le Figaro пишут, что многие современные европейские машины обладают продвинутой электронной начинкой, но всё это крайне неэффективно в реальных боевых условиях. Часто времени на то, чтобы изучать десятки показателей на дисплее просто нет, а взрыв мины рядом и вовсе может вывести электронику из строя. В качестве демонстрации технологического превосходства, техника НАТО действительно способна показать себя с лучшей стороны, но когда в дело вступают грязь и холод, то часто украинских бойцов подводят именно технологии. Что до грызунов, то они всегда сопровождали армии мира на своём пути, поэтому нет ничего удивительного в том, что они снова рядом с людьми. У человека есть запасы пищи, всегда тепло и относительно безопасно. Полёвки быстро размножились, а молодняк требует пищи. Неудивительно, что вкусная проводка из кукурузного волокна приглянулась полевым мышкам.

Ранее в прессу попадали комментарии украинских военнослужащих, рассказывающих о сложностях, возникающих с техникой НАТО. Например, немецкие САУ оказались крайне капризными. Существует сложная процедура заряжания и технического обслуживания. Бойцы одевают на них специальные халаты и перчатки, поскольку пыль и тем более грязь могут привести к выходу из строя электронной системы. Ремонтируется подобная техника на польских заводах, а обширный парк машин из разных государств не только увеличивает сложность ведения боевых действий, но и требует особого логистического подхода. Часто снаряды не совместимы друг с другом, не говоря уже о необходимости иметь на балансе небольшую часть основных запчастей. Похоже, грызунов такие мелочи не очень волнуют, ведь они нашли то, что роднит французскую и немецкую технику, с аппетитом поедая органическую оболочку проводки. Добавим, что не только европейская техника страдает от нашествия грызунов. Сообщается, что гении из Южной Кореи и США в какой-то момент начали оснащать военные и гражданские автомобили проводами из сои. Мы не берёмся судить о вкусе подобного лакомства, но мыши от соевых проводов без ума.