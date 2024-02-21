Несмотря на то, что союзники Киева уже назвали точное количество самолётов, сроки их поставок остаются неизвестны

Сроки поставок истребителей F-16 в Украину всё ещё вызывают вопросы как среди европейских лидеров, так и среди видных экспертов. Первоначально Норвегия обещала передать 18 самолётов, но после расширила количество до 24 единиц. Дания также готова поделиться своей авиацией, но способна выдать только 11 машин и с некоторой задержкой. Сроки не называются, поскольку многое будет зависеть от политической обстановки в Европе и способности украинских властей удерживать линию соприкосновения. Норвегия пока не готова делиться истребителями, но зато за свой счёт обучит двоих украинских пилотов. Известно, что в США обучение проходит ещё четыре лётчика, тогда как большая часть пилотов так и не приступила к курсу, поскольку до сих пор не выучила английский язык. По мнению авторов Politico, эти ребята проживут дольше остальных, поскольку управлять истребителем в украинском небе – это крайне небезопасная задача.

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Не стал радовать британских читателей старший научный сотрудник LSE Ideas Доктор Леон Хартвелл. Аналитик отмечает, что несколько десятков F-16 в украинском небе действительно могут помощь ВСУ продержаться дольше. Самолёты обладают высокими тактико-техническими характеристиками и превосходят всё то, чем в настоящее время располагает украинская армия. Они способны нести дальнобойные боеголовки и авиационные бомбы, вот только даже этого окажется недостаточно, ведь Россия обладает более внушительной базой. Прежде всего Хартвелл напоминает, что российская сторона увеличила инвестиции в оборонный сектор, значительно нарастив производство истребителей и других типов вооружения. Встреча F-16 с российскими Су-57 не грозит, но МиГ-31 и Су-35 – это не менее опасные противники, способные уничтожать американские самолёты на большом расстоянии. Аналитик предпочитает не писать о полном превосходстве российской авиации, поскольку подобные слова могут для него стоить очень дорого.

И всё же, он констатирует, что украинским властям не стоит ожидать высокой эффективности в применении F-16, а в результате изменить ход конфликта истребители не смогут. Одновременно с этим аналитик уверен, что развёртывание F-16 не будет совершенно бесполезным, так как самолёты дадут украинским силам гибкость и огневую мощь, которой сегодня не наблюдается. Хартвелл сокрушается, что машины могут стать лёгкими целями для зенитно-ракетных комплексов С-400, а предвидеть все аспекты применения авиации крайне сложно. Подобные заявления звучат уже не в первый раз и призваны заранее убедить местных читателей в том, что Запад сделал всё возможное, а в провале виноваты сами украинцы. На страницах Politico часто рассказывают о коррупции в украинских властных структурах, но забывают сказать, что никто не удосужился контролировать распределение финансовой помощи Киеву. В прессе пишут, что поставленное европейскими странами оружие находят по всему миру, но делают это несмело, не решаясь обвинить украинские власти в очевидных вещах. В итоге ничего не меняется, а обработанные схемы позволяют украинским дельцам зарабатывать миллионы долларов.

Что до поставок F-16, то есть все основания полагать, что раньше второй половины лета самолёты в Украину не прилетят. Существуют проблемы с размещением, а также безопасностью пилотов, не говоря уже о том, что пока лётчики даже не прошли базовые курсы. Эксперты поговаривают, что для боевого применения истребителей нужны годы тренировок, поэтому украинские пилоты станут лёгкими жертвами и не смогут противостоять более технологичным и дальнобойным российским самолётам. Не исключено, что F-16 и вовсе останутся в Европе, поскольку в последние недели всё чаще звучат заявления, что ближайшие 3 месяца станут решающими. Судя по всему, если Россия продолжит успешно наступать, то желающих поделиться с Киевом самолётами станет ощутимо меньше.