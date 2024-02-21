Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Британский аналитик назвал главных противников F-16, способных уничтожать американские самолёты
Несмотря на то, что союзники Киева уже назвали точное количество самолётов, сроки их поставок остаются неизвестны

реклама

Сроки поставок истребителей F-16 в Украину всё ещё вызывают вопросы как среди европейских лидеров, так и среди видных экспертов. Первоначально Норвегия обещала передать 18 самолётов, но после расширила количество до 24 единиц. Дания также готова поделиться своей авиацией, но способна выдать только 11 машин и с некоторой задержкой. Сроки не называются, поскольку многое будет зависеть от политической обстановки в Европе и способности украинских властей удерживать линию соприкосновения. Норвегия пока не готова делиться истребителями, но зато за свой счёт обучит двоих украинских пилотов. Известно, что в США обучение проходит ещё четыре лётчика, тогда как большая часть пилотов так и не приступила к курсу, поскольку до сих пор не выучила английский язык. По мнению авторов Politico, эти ребята проживут дольше остальных, поскольку управлять истребителем в украинском небе – это крайне небезопасная задача.

реклама

Не стал радовать британских читателей старший научный сотрудник LSE Ideas Доктор Леон Хартвелл. Аналитик отмечает, что несколько десятков F-16 в украинском небе действительно могут помощь ВСУ продержаться дольше. Самолёты обладают высокими тактико-техническими характеристиками и превосходят всё то, чем в настоящее время располагает украинская армия. Они способны нести дальнобойные боеголовки и авиационные бомбы, вот только даже этого окажется недостаточно, ведь Россия обладает более внушительной базой. Прежде всего Хартвелл напоминает, что российская сторона увеличила инвестиции в оборонный сектор, значительно нарастив производство истребителей и других типов вооружения. Встреча F-16 с российскими Су-57 не грозит, но МиГ-31 и Су-35 – это не менее опасные противники, способные уничтожать американские самолёты на большом расстоянии. Аналитик предпочитает не писать о полном превосходстве российской авиации, поскольку подобные слова могут для него стоить очень дорого. 

И всё же, он констатирует, что украинским властям не стоит ожидать высокой эффективности в применении F-16, а в результате изменить ход конфликта истребители не смогут. Одновременно с этим аналитик уверен, что развёртывание F-16 не будет совершенно бесполезным, так как самолёты дадут украинским силам гибкость и огневую мощь, которой сегодня не наблюдается. Хартвелл сокрушается, что машины могут стать лёгкими целями для зенитно-ракетных комплексов С-400, а предвидеть все аспекты применения авиации крайне сложно. Подобные заявления звучат уже не в первый раз и призваны заранее убедить местных читателей в том, что Запад сделал всё возможное, а в провале виноваты сами украинцы. На страницах Politico часто рассказывают о коррупции в украинских властных структурах, но забывают сказать, что никто не удосужился контролировать распределение финансовой помощи Киеву. В прессе пишут, что поставленное европейскими странами оружие находят по всему миру, но делают это несмело, не решаясь обвинить украинские власти в очевидных вещах. В итоге ничего не меняется, а обработанные схемы позволяют украинским дельцам зарабатывать миллионы долларов. 

Что до поставок F-16, то есть все основания полагать, что раньше второй половины лета самолёты в Украину не прилетят. Существуют проблемы с размещением, а также безопасностью пилотов, не говоря уже о том, что пока лётчики даже не прошли базовые курсы. Эксперты поговаривают, что для боевого применения истребителей нужны годы тренировок, поэтому украинские пилоты станут лёгкими жертвами и не смогут противостоять более технологичным и дальнобойным российским самолётам. Не исключено, что F-16 и вовсе останутся в Европе, поскольку в последние недели всё чаще звучат заявления, что ближайшие 3 месяца станут решающими. Судя по всему, если Россия продолжит успешно наступать, то желающих поделиться с Киевом самолётами станет ощутимо меньше. 

#сво #авиация #истребители #f-16
+
Написать комментарий (0)
Российские войска изматывают ВСУ, постоянно меняя направление наступательных действий
В Киеве была раскрыта сеть сотрудников ТЦК, занимавшихся коррупционными схемами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
5
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
17
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
23
Bild: В Германии придумали "хитрый план" как передать Украине дальнобойные ракеты Taurus
2
Прорыв в лазерных технологиях от российских ученых НИИ "Полюс"
2
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
9
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
8
Хуситы впервые попытались использовать подводные беспилотники для атаки кораблей США
1
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
Российский оверклокер установил три мировых рекорда при помощи Intel Core i7-14700KF на частоте 5.7 ГГц
9
НАСА ищет добровольцев, которые будут жить в течение года как на Марсе
3
Новое поколение процессоров AMD Zen 5 обещает революционный прирост производительности
9
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
Астрономы обнаружили чёрную дыру J0529-4351, в 17 миллиардов раз больше нашего Солнца
+
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
+
Disney обвинила зрителей в провале фильмов киновселенной «Marvel», «Звёздных войн» и «Русалочки»
7
«Ростех»: Курганмашзавод отгрузил первую партию БМП-3 в этом году
3
NBC News: США работают над предоставлением Украине ракет ATACMS большей дальности
+

Популярные статьи

США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
9
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
39
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
43
Banishers: Ghosts of New Eden - слишком "душная" RPG (краткий обзор)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
28
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
23
На Западе считают, что у Китая может не хватить живой силы для захвата Тайваня
132
Малыш из прошлого - крошечный тачфон из 2010 в современных реалиях
2

Сейчас обсуждают

Олег Ст
18:09
Для особо одарённых, у России все заводы и НИИ забиты оборонзаказами и не до индусов..
Индия отказалась от совместной модернизации Су-30МКИ с РФ и самостоятельно обновит истребитель
Александр Александров
18:08
Много брака, худший охлад из одноклассников. Делал тесты конкретно по всем видам 6950
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Юрий Петрович
18:07
Понимая, что колбасу и зелёных второй раз не выберут, надо срочно распилить бюджет
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
Даниил Агапов
18:06
Ждём дум
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
Александр Александров
18:06
Такая ерунда, если бы я смотрел ютуб и воспринимал все их тесты всерьез , пришлось бы вообще продать все пк . Я держал и тестил лично, множество видеокарт и пишу на основании своих личных тестов и зам...
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Олег Ст
18:05
А что там укро рейхе?? Болт ржавый то из ЕС.. ))
В России к 2025 году наладят выпуск подушек безопасности, рулевых колёс и электронных блоков управления для автомобилей
Китя
18:05
Это западу скажи пусть карту МИР разблокируют. а потом гляди и карта Qiwi заработает.
Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» — сервис Qiwi уже запретил вывод средств и пополнение кошельков
star5
18:04
Пополнять Steam можно через Webmoney, сейчас проверил, со всеми операциями, составило 16,8 % от оф. курса тенге. С карты МИР на $-кошелёк Webmoney, от туда на Казахстанский Steam. Дешевле уже вряд ли ...
Банк России отозвал лицензию у «Киви банка» — сервис Qiwi уже запретил вывод средств и пополнение кошельков
Игорь Гурьянов
18:03
А кому то придется бегать с обгаревшими разьемами в ремонт. В законах физики пока што новшеств в плане электрики нет которые бы могли улучшить проводимость пары контактов чуть ли не в 2 раза. 12HVPWR ...
Производители видеокарт не спешат переходить на разъем 12V-2x6, продолжая использовать12VHPWR
El Grechko
17:57
Какая там отличная графика на радеонах? Смотри и просвещайся https://m.youtube.com/watch?v=tXfwvohROPA
Самые выгодные видеокарты NVIDIA и AMD для 1080р и 2К на российском рынке на конец февраля 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем