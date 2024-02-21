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Bublik1
Российские инженеры работают над ТОС-3 «Дракон» – повышенная дальность и проходимость с учётом СВО
Дальность поражения повысится до 15 километров

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По мнению многих экспертов, одним из самых мощных и разрушительных типов вооружения российской армии являются ТОС или тяжёлые огнемётные системы. Подобные устройства стреляют термобарическими боеприпасами, представляющими собой особый тип оружия, использующий в качестве рабочего вещества смесь горючего и окислителя. Эти боеприпасы способны создавать мощные ударные волны и высокие температуры при взрыве. В качестве важных особенностей указывается огромная площадь поражения, а также почти 100% эффективность в уничтожении живой силы противника. При этом укрыться в траншее или бункере от взрыва невозможно, поскольку зона высокого давления выбивает двери, а спастись можно только в герметично и плотно закрытом помещении. ТОС начали использоваться уже в первые месяцы после начала СВО и зарекомендовали себя с лучшей стороны. И всё же, каждое поколение подобного оружия имеет свои минусы, а в настоящее время назрела необходимость модернизации и появление более впечатляющей боевой единицы. По некоторым данным, речь идёт о ТОС 3, которая получит название «Дракон».

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Эксперты предполагают, что новая огнемётная система получит гусеничное шасси, аналогичное тому, что присутствовало у модели ТОС-1А. Это позволит решить проблему проходимости, что даёт ощутимые преимущества перед колёсными вариантами. Особенно гусеничное шасси хорошо себя показывает при езде по бездорожью, ну а весной и осенью на Донбассе часто наблюдается распутица. Также не исключается, что ТОС унаследует некоторые особенности от ТОС-2 «Тосочка». Например, отказ от транспортно-заряжающей машины в пользу размещения грузоподъёмного механизма на собственном корпусе. Это повышает эффективность применения, уменьшая зависимость от внешних ресурсов для пополнения боеприпасов. Боевой модуль «Дракона» предусматривает 15 направляющих, что немного меньше, чем у ТОС-2. Это не значит, что пострадает эффективность применения машины, ведь новые боеприпасы могут компенсировать снижение количества рабочих направляющих. В качестве примера можно привести использование реактивных снарядов ТБС-М3, дальность стрельбы которых достигает 15 километров. 

Ну а дальность – это одна из главных проблем огнемётных систем. Порой, российским бойцам приходится подходить к противнику на расстояние 5 километров, что повышает риски контрбатарейной борьбы и преждевременного обнаружения техники. Ожидается, что «Дракон» получит современные средства разведки и автоматизации, что сократит время выполнения боевых задач. Это также может привести к уменьшению веса боевой машины и повышению скорости передвижения. С высокой вероятностью ТОС-3 получит улучшенную динамическую защиту, что обеспечит повышенную выживаемость на поле боя в ходе контрбатарейной борьбы и противотанковых комплексов. Более точные характеристики «Дракона» в настоящее время неизвестны, но эксперты уверены, что появление новой огнемётной системы вызвано внутренним запросом со стороны военнослужащих. Инженеры изучили опыт ведения СВО, поэтому модернизация учтёт массу аспектов, включая исправление уже допущенных ошибок и улучшение наиболее востребованных характеристик. 

ТОС-2

Отдельно подчёркивается, что глубокая модернизация ТОС не вызвана низкой эффективностью подобного типа оружия, а скорее ставит цель дальнейшего совершенствования. Напомним, первые разработки подобных систем стартовали в 70-х годах прошлого века в 33-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны в сотрудничестве с Зеленоградским НИИ физических проблем и Омским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Благодаря этому в 1980 году появился ТОС-1 «Буратино» в 1980 году, созданный на базе танка Т-72. Транспортно-заряжающая машина была поставлена на шасси КрАЗ-255Б, а всё это стало грозным противников и до сих пор не имеет аналогов. В 2001 году ТОС-1А «Солнцепек» пришла на смену «Буратино», предлагая улучшенные возможности, такие как увеличенная дальность поражения до 6 километров, а также возможность стрельбы одиночными или парными выстрелами. В настоящее время «Солнцепек» активно используется в СВО.

 ТОС-1А «Солнцепек»

Более современная ТОС-2 «Тосочка» была представлена в 2020 году. Она стала более универсальной и автономной и получила 18 направляющих. Специалисты отмечают, что использование ТОС-2 в сочетании с гусеничной моделью ТОС-1А позволяет более эффективно решать задачи на любой местности. ТОС-2 также стала лучше в плане электроники, получив новый блок управления и навигации, лазерный дальномер, спутниковые навигационные антенны и другие элементы. Всё это повысило эффективность системы управления огнём, обеспечило повышенную точность стрельбы и позволило экипажу оперативно реагировать на изменения в боевой обстановке. ТОС-2 получило колёсное шасси благодаря использованию основы от грузовика «Урал-63704-0010». Как уже было сказано выше, «Дракон» получит повышенную проходимость и сможет поражать удалённые цели, которые остаются недоступными для современных тяжёлых огнемётных систем. 

#военные технологии #тос-3 «дракон»
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