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Bublik1
В Украине строят подземные ангары для F-16, способные выдерживать удары гиперзвуковых «Кинжалов»
По словам спикера Военно-воздушных сил Украины, подобные сооружения будут неприступны для любых типов российских ракет

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Военные эксперты по обе стороны океана пишут о провале украинской армии в Авдеевке. Кто-то обвиняет в слабости украинские власти, тогда как другие указывают не неизбежность происходящего, поскольку небо находится под контролем российской авиации. Благодаря этому на обороняющуюся группировку ВСУ сбрасываются авиационные бомбы, которые способны проломить даже самые прочные укрепления. Кардинально изменить положение в свою пользу Киев не способен, поскольку в стране чувствуется острая нехватка истребителей и систем противоракетной обороны. Системы ПВО должны сбивать баллистические и крылатые ракеты, тогда как собственная авиация сдерживать и подавлять российские штурмовики. Ну а поскольку сегодня в Украине почти не осталось даже старых советских самолётов, то всё острее встаёт вопрос о поставках авиации из стран НАТО. По данным издания Foreign Policy, решение о поставках уже принято, а первые F-16 прибудут в Украину летом 2024 года. 

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Якобы, к началу лета США подготовит 12 пилотов, которые смогут взять на себя управление истребителями. В несколько раз больше лётчиков предоставит Европа, но точных цифр в прессе нет. Суть сводится к тому, что ожидать истребители раньше середины июня 2024 года не приходится, а на этом фоне украинские власти делают всё более удивительные заявления. По словам спикера Военно-воздушных сил Украины, сегодня страна не может себе позволить содержать большой воздушный флот. Якобы, приходится делать сложный выбор, поэтому европейские самолёты в Киев не прилетят. По словам Юрия Игната, большое количество самолётов разных типов и производителей могло бы позволить отбросить российскую авиацию от украинских границ, но план неосуществим. Оказывается, ВСУ просто не готовы, ведь потребуется создать инфраструктуру, а на это уйдут годы. Вначале нужно обучить пилотов. Как известно, европейские и американские самолёты сильно отличаются, ну а в настоящее время наблюдается нехватка лётного состава. Напомним, в 2023 году в США была направлена группа пилотов, часть из которой вернули обратно для изучения английского языка. Подготовка лётчика занимает годы, поэтому пришлось остановить свой выбор только на одном самолёте.

Но дело даже не в пилотах. Некоторые эксперты полагают, что многие европейские страны готовы отправить F-16 в Украину только с условием, что самолёты будут в полной безопасности. Якобы, пилотировать истребители могут и наёмники, которых легко набрать по всему миру. Вот только желающих умереть на аэродроме от российской ракеты будет немного. Именно поэтому украинские власти для начала должны устранить риски, а после можно говорить о поставках самолётов. Игнат заявляет, что в настоящее время создаётся инфраструктура, которая позволит решить проблему с безопасностью размещения. В качестве примера взята тактика Ирана, который содержит самолёты на подземных базах. Подобные пункты находятся на большой глубине и надёжно защищены при помощи бетонных плит. Даже если потенциальный противник и узнает месторасположение базы, то нанести удар по стоящим самолётам окажется невозможно. Кроме того, подобные объекты охраняют системы ПВО, а это главное условие безопасного размещения американских F-16. 

Спикер Военно-воздушных сил Украины не стал вдаваться в подробности, намекнув на то, что базы строятся на западе страны. По его словам, главная задача состоит в том, чтобы обезопасить истребители от любых российских ракет. Неясно, на сколько метров украинские власти намерены уйти под землю, но с полной безопасностью есть большие вопросы. Известно, что российские «Кинжалы» могут проникать через бетонные перекрытия и уничтожать самые защищённые цели. Гиперзвуковое оружие высвобождает колоссальную кинетическую энергию, поэтому полностью спрятать истребители не выйдет. Не стоит забывать, что российская авиация имеет на вооружении ракеты, способные уничтожать цели на расстоянии до 300 километров. Ничего подобного у F-16 нет, а в итоге американская авиация может оказаться не такой эффективной, как хотелось бы украинскому руководству. В любом случае эксперты советуют не сбрасывать F-16 со счетов. Самолёты способны нести авиабомбы и ракеты, а первыми целями для них могут стать мирные города Запорожской и Донецкой области. Аналитики полагают, что изменить ход ведения СВО американские истребители не смогут, а их появление приведёт к дополнительным жертвам среди мирного населения. 

#авиация #истребители #f-16
1
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На Украине считают, что Авдеевка была оставлена только из-за отсутствия F-16
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июне этого года
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В Украине строят подземные ангары для F-16, способные выдерживать удары гиперзвуковых «Кинжалов»
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