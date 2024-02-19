В Эстонии заявляют, что не готовы к конфронтации с Россией

Изначально НАТО создавалась как военная организация, которая должна была противостоять стремительно набирающему силу СССР. Главного и единственного противника давно нет, но военный альянс никуда не делся. Несмотря на все обещания и разговоры о мире, НАТО продолжает двигаться на восток, а в настоящее время альянс вышел на границы с Россией. Частью объединения стала Финляндия, тогда как украинский конфликт должен положить начало для переговоров, определив границы дозволенного для руководства НАТО. Пока СВО и не думает завершаться, подрывную деятельность ведёт Трамп. По мнению The Times, спустя 75 лет после своего основания, альянс столкнулся с самой серьёзной угрозой, ведь на кону само существование военного союза. Кандидат в президенты США бросает угрозы о выходе его страны из НАТО, поскольку Америка не нуждается в помощи союзников, тогда как большая часть членов союза – это обычные дармоеды. Всё идёт к тому, что именно трамп победит на выборах, ну а его недавние заявления сильно встревожили ястребов Вашингтона.

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Прежде всего речь об Эстонии, Латвии и Литве, политика которых построена на русофобии. Именно эта троица активно поддерживает любые инициативы со стороны США и готова на любые жертвы во имя победы американской демократии. Ну а недавно во время праймериз в Южной Каролине Трамп рассказал о возможном отказе от поддержки союзников в Европе. Одно из главных условий сохранения поддержки – это увеличение военного бюджета. Деньги, само собой, должны отправляться в США, ну а сами союзники просто обязаны платить больше, если американские солдаты стоят на страже их безопасности. Ну а поскольку сам Трамп неоднократно грозился выйти из НАТО, то тревога среди европейцев нарастает. Поговаривают о том, что министры обороны ЕС уже готовят план Б, который предполагает формирование европейской альтернативы НАТО. Неясно, насколько Трамп серьёзен, но не так давно он прямо указал, что Эстония могла бы платить больше, а иначе никакой военной поддержки не будет.

Похоже, резонанс от слов кандидата в президенты США оказался настолько сильным, что вынудил заговорить даже главу разведки Эстонии. По словам Каупо Росин, подобные заявления не идут на пользу партнёрским отношениям между странами. Кроме того, в Эстонии продолжают настаивать на том, что поддержка со стороны США им крайне необходима, ведь Россия мечтает вторгнуться и отнять Таллин. По мнению главы сил обороны Эстонии, как только Россия закончит с Украиной, то возьмёт паузу длинной в год. Именно столько русским потребуется для восстановления боеспособности, а после состоится прямое нападение на страну НАТО. Но если сегодня действует чёткое правило, указывающее на единство стран альянса перед общим врагом, то не так давно Трамп отказался поддерживать европейцев. Мартин Херем констатирует, что Эстония останется в одиночестве, а его страна не готова к конфронтации с Россией. В подобной ситуации остаётся только удивляться глупости подобных заявлений. Если вы не готовы к конфронтации, то зачем в таком случае предпринимать всё более острые шаги в сторону потенциального противника? Вопросов к властям Эстонии много, но есть основания полагать, что эти ребята и сами не знают нужных ответов. Там привыкли говорить только то, что пришлют из Вашингтона, но Трамп кажется эстонцам слишком непредсказуемой фигурой.

Пока же европейские аналитики полагают, что слова кандидата в президенты далеко не всегда соответствуют его поступкам. Если Трамп действительно займёт кресло в Белом доме, то его решения действительно способны подорвать основы альянса, но НАТО продолжит существовать и дальше. Бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Трамп может попытаться вывести США из НАТО. Похоже, Демократы опасаются подобных действий со стороны будущего президента, поэтому сенаторы Марко Рубио и Тим Кейн внесли в законопроект о бюджете Пентагона некоторые изменения. Теперь президент США не может самостоятельно принять решение о выходе из НАТО, а ему потребуется одобрение Конгресса. Не исключено, что Трамп проигнорирует подобные строки, но пока всё сводится к обычному рэкету. Даже по самым оптимистичным прогнозам, только 18 членов НАТО смогут выделить на оборону 2% от ВВП, а это явно не устраивает Трампа. Эксперты уверены, что кандидат в президенты не намерен расшатывать устои НАТО, а вместо этого хочет получить больше денег, продавая в Европу оружие и технику. Как будет на самом деле, никто не знает, но пока возникает ощущение, что в Эстонии за итоги голосования переживают больше, чем в Америке.