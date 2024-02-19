Предполагается, что беспилотники массово начнут поступать в Украину через несколько месяцев

Как совпало, что Мюнхенская конференция прошла на фоне взятия Авдеевки, уже не важно. Как бы там ни было, но и на этот раз Зеленский уезжает не с пустыми руками, поскольку Европейские политики намерены продолжать поддержку украинской армии. Германия обещает выделить дополнительную помощь, тогда как Дания и вовсе заявила, что отправит в Киев всю свою артиллерию. Некоторые российские аналитики полагают, что В. Путин не форсирует события не только из-за того, что во время масштабного наступления будут заметно расти потери, но и по другим причинам. Предполагается, что российское руководство намерено обескровить европейскую военную машину, которая за последние десятилетия стала частью НАТО и нависает над Москвой. Новые политики, которые придут на смену Шольцу, Макрону и иже с ними, окажутся сговорчивее, ну а СВО не будет идти вечно. Вполне возможно, что всё не так очевидно, но уже достаточно давно эксперты констатируют острую нехватку снарядов у украинской армии.

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Ровно год назад была сформирована коалиция, обещавшая поставить Киеву 1 миллион боеприпасов, но даже Шольц признал, что условие выполнить не удастся. Несколько дней назад президент Чехии неожиданно заявил, что нашёл для Украины 800 тысяч снарядов разного калибра, но не назвал сроки поступления боеприпасов на Донбасс. Не исключено, что Пётр Павел блефовал, но в данном случае важно лишь то, что снарядный голод всё сильнее терзает украинские позиции. Военкоры пишут, что офицеры ВСУ получили приказ перейти на строжайшую экономию, а вместо артиллерии используются беспилотники. Отмечается, что это позволяет удерживать линию соприкосновения, поскольку в последнее время украинская сторона получает всё больше БПЛА. Добиться эффективности высокоточной артиллерии сложно, поскольку мощность дронов-камикадзе ниже, но американские журналисты полагают, что союзники нашли для Киева неожиданное решение.

Ещё в 2022 году в США и в Киеве гордо рассказывали о том, что украинский конфликт стал полигоном для испытания не только новых оборонительных и наступательных тактик, но и нового оружия и новых технологий. Похоже, пришло время для одной из самых перспективных, а именно для создания армии дронов, управляемой при помощи искусственного интеллекта. Информацией поделились в Bloomberg, ссылающиеся на председателя военного комитета НАТО. Оказывается, Адмирал Роб Бауэр твёрдо уверен, что под контролем умных алгоритмов беспилотные аппараты нанесут российской армии мощный удар, значительно замедлив продвижение. Это также даст украинской армии время на перегруппировку и пополнение резервов. Кроме того, массовое применение дронов снижает зависимость от артиллерии, а в настоящее время поставить ВСУ достаточное количество снарядов невозможно. Американские журналисты ссылаются на осведомлённых военных стратегов из Пентагона, которые утверждают, что беспилотники массово начнут поставляться в Украину в ближайшие месяцы. Не исключено, что сроки могут немного сдвинуться, но решение уже принято. Ранее страны НАТО обещали поставить Зеленскому 1 миллион дронов до конца 2024 года, но даже если это случится, то найти достаточное количество операторов будет невозможно.

Именно здесь на помощь приходят высокие технологии. В Bloomberg пишут, что в украинском конфликте победит тот, кто сможет взять под контроль инновационные разработки, ну а искусственный интеллект способен управлять сразу сотнями беспилотников. Янки верят, что уже вскоре армии дронов-камикадзе рванут к российским городам, вынуждая В. Путина подписать мирный договор Зеленского. Похоже, стратеги НАТО и указанный выше адмирал не в курсе, что конфликт развивается, а происходящее – это не статичная карта, где можно наносить удары с нулевыми рисками. Места скопления беспилотников будут поражаться ракетами, а пункты управления станут первостепенными целями. Кроме того, никто не отменял эффективную работу систем РЭБ, не говоря уже о том, что ещё никто не использовал рой дронов-камикадзе в боевых целях. Если попытки передать ИИ несколько БПЛА и проводились, то это были разовые акции с сомнительным исходом. Не исключено, что в США тянут время, но полностью сбрасывать со счетов армию дронов под управлением ИИ всё же не стоит. Отметим, что стоимость дрона-камикадзе, который станет частью управляемого роя, в несколько раз выше, чем оценивается один снаряд для артиллерии. Ну а это плохой знак, ведь финансовые возможности союзников Киева не бесконечны.