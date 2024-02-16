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Bublik1
Учёные нашли на Марсе следы мощнейших в Солнечной системе вулканов, превосходящих земные в 100 раз
Марс только кажется спокойной планетой, а на самом деле прошлое его было очень бурным

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Несмотря на массу открытий, учёные ещё очень мало знают об истории формирования нашей планеты. Некоторые события остаются загадкой для научного сообщества, а ответов пока нет. Исследователи пытаются докопаться до истины, но используют для этого самые разнообразные методы. Так, пока одни копают вглубь Земли, другие старательно вглядываются в космос. Многие учёные полагают, что часть ответов может лежать на поверхности Марса, где человек или другие виды живых существ не оказывали на планету никакого воздействия. Любопытное исследование опубликовали планетологи из Университета Гонконга. Они полагают, что ключи к прошлому нашей планеты закопаны на Марсе. В качестве объекта исследования выступают следы вулканической активности в регионе Эридании в южном полушарии Марса. С этой целью используются данные дистанционного зондирования, поступающие напрямую с орбитальных аппаратов.

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Исследование показало, что ранее Красная планета была наполнена массивными вулканами, которые могли напоминать земные формации до появления тектонических плит около 3 миллиардов лет назад. Вот только в отличие от Земли, где существует кора из взаимосвязанных континентальных плит, современный Марс считается планетой с одной плитой. Что примечательно, это привело к появлению монструозных вулканов, многие из которых были поистине огромны. Например, гора Олип – это щитовой вулкан, превосходящий по объёму самый большой на Земле в 100 раз (речь идёт о вулкане Мауна-Лоа на Гавайях). Исследователи предполагают, что отсутствие механизма выброса давления из мантии привело к формированию этих гигантских структур, аналогов которых на нашей планете не было. В ходе изучения данных удалось выяснить, что с геологической точки зрения Марс почти не менялся. Это звучит тем более удивительно, ведь такие огромные вулканы должны были оказать на планету разрушающее воздействие. 

Учёные полагают, что благодаря этому Красная планета предоставляет уникальную возможность изучения загадок эволюции Солнечной системы. Также удалось установить, что регион Эридании обладает сильно намагниченной корой и свидетельствами наличия древнего марсианского моря. Исследование выявило разнообразные вулканические образования, включая вулканические купола, стратовулканы, пирокластические щиты и кальдерные комплексы, свидетельствующие о древней геологической активности. Похоже, с тех пор прошло 3.5 миллиарда лет, после чего поверхность Марса оставалась относительно статичной. Исследователи пришли к выводу, что регион Эридании скрывает сотни вулканов, многие из которых располагались под доисторическим морем. Всё это создаёт параллели с архейским периодом нашей планеты, но многие вопросы ещё требует дополнительного изучения.

Стоит отметить, что Марс столетиями привлекал внимание человечества. Считается, что планета сформировалась около 4.6 миллиарда лет назад из пылевого диска вокруг молодого Солнца. Начиная свой путь в качестве горячей, раскалённой планеты, Марс постепенно остывал, пока не стал похож на то, что сегодня можно увидеть в телескопы. Геология Марса настолько разнообразна, что порой кажется, будто это мир из другой Вселенной. Как уже было сказано, Марс обладает одними из самых высоких вулканов в Солнечной системе, ну а указанный выше Олимп и вовсе считается самой высокой горой в Солнечной системе. На Марсе можно встретить огромные каньоны и долины, в том числе Великий каньон (Valles Marineris), который простирается на тысячи километров и является одним из самых впечатляющих геологических образований в Солнечной системе. Большая часть поверхности Марса покрыта пустынями и песками. Эти дюны формируются под воздействием ветра и представляют собой уникальные геоморфологические структуры. Полярные крышки Марса состоят в основном из замороженной воды и углекислого льда, а в кратерах можно найти остатки древних ледников и водных образований. Исследования показывают, что в далёком прошлом на Марсе была вода в жидком состоянии, что наводит на мысль, что ранее на Красной планете существовала жизнь. Действующие на Марсе аппараты доказали, что влаги на планете намного больше, чем ранее казалось, а проблема лишь в том, как её извлечь. В настоящее время человечество не обладает технологиями, позволяющими долететь до Красной планеты и основать там колонию. Даже если это и удастся сделать, то это будет полёт в один конец. Подобные планы есть у Илона Маска, но пока их осуществление под большим вопросом, поскольку Земля и Марс только кажутся ближайшими соседями, а на самом деле находятся на расстоянии от 56 до 401 миллиона километров в зависимости от вращения и удалённости от Солнца. 

#космос #наука #интересное #марс
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glavhyilo
19:09
а на венере,чё там происходит
Учёные нашли на Марсе следы мощнейших в Солнечной системе вулканов, превосходящих земные в 100 раз
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